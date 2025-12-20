Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu đi lên sau tin Venezuela

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/12), khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) lại được nhà đầu tư mua vào sau những phiên xả hàng gần đây...

Giá dầu thô tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ không loại trừ khả năng chiến tranh với Venezuela.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,88%, đạt 6.834,5 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 183,04 điểm, tương đương tăng 0,38%, đạt 48.134,89 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,31%, đạt 23.307,62 điểm.

Cổ phiếu Oracle tăng 6,6% sau khi TikTok đồng ý bán lại bộ phận tại Mỹ cho một liên doanh mới bao gồm Oracle và công ty đầu tư cổ phần tư nhân Silver Lake.

Phiên tăng này đánh dấu sự phục hồi ngoạn mục của Oracle, cổ phiếu đã bị bán mạnh trong tuần này do thông tin rằng công ty để mất một nhà đầu tư quan trọng tại một trong các dự án trung tâm dữ liệu, cũng như do mối lo ngại về mức nợ nần và đầu tư cho AI của công ty. Việc Oracle bị xả hàng trong tuần này đã kéo nhiều cổ phiếu AI khác như Broadcom và AMD giảm theo.

Phiên ngày thứ Sáu, khi Oracle hồi phục, nhiều cổ phiếu AI vốn hóa lớn cũng đồng loạt chốt phiên trong sắc xanh. Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 4% sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng chính quyền ông Trump đang xem xét khả năng cho phép Nvidia bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc.

Cổ phiếu Micron Technology tăng 7% trong phiên này, sau khi tăng 10% vào hôm thứ Năm. Động lực cho hai phiên tăng này là việc Micron công bố dự báo khả quan về doanh thu quý 4/2025.

“Việc các công ty AI vốn hóa lớn ồ ạt phát hành nợ có thể gây áp lực giảm lên thị trường trong năm 2026. Tuy nhiên, đây cũng là nhưng công ty được đánh giá cao nhất về chất lượng tín dụng. Họ hoàn toàn có khả năng tăng cường vay nợ để đầu tư cho AI. Chúng tôi vẫn tin rằng hoạt động đầu tư cơ bản này sẽ hỗ trợ xu hướng tăng trưởng trên diện rộng hơn, hoặc thậm chí là tăng trưởng mạnh hơn, trên thị trường”, chiến lược gia Tom Garretson của công ty RBC Wealth Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Với phiên tăng hôm thứ Năm, S&P 500 và Dow Jones chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Với phiên tăng ngày thứ Sáu, S&P 500 ghi nhận mức tăng 0,1% và Nasdaq tăng 0,5% trong tuần này, trong khi Dow Jones giảm 0,7% cả tuần.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 0,51 USD/thùng, tương đương tăng 0,91%, đóng cửa ở mức 56,66 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 0,65 USD/thùng, tương đương tăng 1,09%, chốt ở mức 60,47 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi ông Trump nói với hãng tin NBC rằng ông sẽ không loại trừ khả năng có chiến tranh với Venezuela - một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

“Tôi không loại trừ khả năng đó”, ông Trump nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn NBC qua điện thoại.

Theo giới phân tích, ở thời điểm hiện tại, giá dầu chưa phản ánh rủi ro nào lớn về gián đoạn nguồn cung. Thay vào đó, giá dầu vẫn đương đầu với áp lực giảm do mối lo về sự dư thừa nguồn cung. Trong tuần này, giá dầu WTI có lúc giảm xuống mức thấp nhất gần 5 năm do khả năng Nga và Ukraine đạt một thỏa thuận hòa bình - yếu tố có thể gia tăng nguồn cung dầu từ Nga ra thị trường toàn cầu.

Thời gian gần đây, ông Trump liên tục gia tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tuần này, ông ra lệnh chặn tất cả các con tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, sau khi lực lượng Mỹ bắt một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela vào tuần trước.

Mỹ đã gia tăng hiện diện quân sự trên vùng biển Caribbean và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè mà lực lượng Mỹ cho là buôn lậu chất cấm vào Mỹ. Tính hợp pháp của các cuộc tấn công này đã bị tranh cãi và trở thành đối tượng giám sát của Quốc hội Mỹ.

Venezuela là một thành viên sáng lập của OPEC và sở hữu trữ lượng dầu lửa đã được chứng minh lớn nhất trên thế giới. Năm nay, nước này xuất khẩu khoảng 749.000 thùng dầu mỗi ngày, trong đó ít nhất một nửa được xuất khẩu sang Trung Quốc và khoảng 132.000 thùng/ngày được xuất khẩu sang Mỹ.