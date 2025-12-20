Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/12/2025: Một loạt quyết định lãi suất, sức nóng của thị trường kim loại

Trong tuần này, một loạt ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025, đưa ra tín hiệu về đường đi của lãi suất trong năm 2026...

Giới đầu cơ trên thị trường kim loại tiếp tục “ăn nên làm ra” khi giá nhiều mặt hàng duy trì xu hướng tăng, nhất là giá bạc và giá đồng.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế - tài chính thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 14-20/12/2025 do VnEconomy điểm lại:

Một loạt ngân hàng trung ương lớn công bố quyết định lãi suất cuối cùng của năm 2025

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 19/12 nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 0,75%, mức cao nhất từ năm 1995. Tuyên bố sau cuộc họp của BOJ nói rằng lãi suất thực vẫn còn “âm nhiều”, và điều kiện tài chính còn nới lỏng sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ các hoạt động kinh tế. Đây được xem là tín hiệu để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Trước đó một ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất lần thứ tư liên tiếp, ở mức 2%, và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực eurozone. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm về 3,75% trong bối cảnh nền kinh tế nước này có dấu hiệu trì trệ và lạm phát suy yếu.

Tựu chung, giới phân tích dự báo rằng các ngân hàng trung ương lớn, trong đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh lãi suất với tốc độ chậm lại trong năm tới. Hầu hết ý kiến đều cho rằng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trên toàn cầu đang dần khép lại.

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại

Những số liệu thống kê mới nhất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc mất đà trên diện rộng trong tháng 11, từ tiêu dùng đến sản xuất công nghiệp và thị trường bất động sản. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ đầu năm đến nay tốt hơn kỳ vọng, nhưng sự tăng trưởng chủ yếu đến từ xuất khẩu. Trong khi đó, các lĩnh vực khác của nền kinh tế, từ đầu tư đến bất động sản, đều đang chật vật.

Lạm phát và việc làm của Mỹ đều yếu hơn dự báo, nhà đầu tư tin Fed tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Năm cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là tăng 3,1%. Trước đó trong tuần, báo cáo việc làm phi nông nghiệp từ bộ này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,6% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 9/2021.

Dựa trên hai báo cáo này, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ có hai lần hạ lãi suất trong năm 2026, nhưng khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 1 là thấp.

Hãng xe Volkswagen lần đầu tiên phải đóng cửa một nhà máy ở Đức, châu Âu tính bỏ kế hoạch cấm động cơ đốt trong từ năm 2035

Volkswagen, một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, đã quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất tại Dresden, Đức, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 88 năm của hãng một cơ sở sản xuất tại Đức phải ngừng hoạt động. Quyết định này được đưa ra trong lúc Volkswagen đang phải đối mặt với áp lực dòng tiền do doanh số bán hàng yếu kém tại Trung Quốc, nhu cầu giảm sút ở châu Âu, và thuế quan ảnh hưởng đến doanh số tại thị trường Mỹ.

Việc các hãng xe truyền thống như Volkswagen gặp khó khăn là một nguyên nhân khiến châu Âu công bố kế hoạch bỏ lệnh cấm động cơ đốt trong từ năm 2035. Kế hoạch mới sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô ở khu vực này tiếp tục sản xuất một số lượng hạn chế xe chạy bằng xăng và dầu diesel sau mốc thời gian trên, miễn là đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Thị trường kim loại tiếp tục nóng: Giá đồng và giá bạc đều lập kỷ lục mới

Tuần này, lực tăng của giá vàng có phần chậm lại. Mức tăng gần 1% trong cả tuần giúp giá vàng duy trì vùng giá trên 4.300 USD/oz nhưng chưa có dấu hiệu bứt phá. Trong khi đó, giá bạc tăng hơn 8% trong tuần và thiết lập một loạt kỷ lục mới.

Giá đồng cũng đang trong xu hướng tăng mạnh, một phần do lo ngại rằng Mỹ có thể áp thuế quan lên đồng tinh luyện, dẫn tới hoạt động tích trữ đồng diễn ra ồ ạt ở nước này.

Mỹ thu hơn 200 tỷ USD nhờ chính sách thuế mới của Tổng thống Trump

Các chính sách thuế quan mà Tổng thống Donald Trump mới áp trong năm nay đã mang về cho quốc khố Mỹ hơn 200 tỷ USD - theo số liệu được cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) công bố ngày 15/12.

Khoản thu thuế quan khổng lồ nói trên được công bố trong lúc Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét các lập luận liệu thuế quan mà ông Trump triển khai kể từ khi lên cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai có hợp pháp hay không. Con số 200 tỷ USD chỉ bao gồm thu thuế quan mới, không bao gồm thuế quan mà ông Trump áp trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Anh - Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại

Trong tuần này, Chính phủ Anh tuyên bố đã đạt thỏa thuận thương mại mới Hàn Quốc, chỉ vài tuần trước khi thỏa thuận thương mại Anh - Hàn Quốc ký kết thời hậu Brexit dự kiến hết hạn.

Việc đạt thỏa thuận mới giúp doanh nghiệp hai nước tránh kịch bản thuế quan tăng trở lại nếu hai bên không kịp ký thỏa thuận mới. Thương mại song phương Anh - Hàn Quốc hiện vượt 15 tỷ bảng (khoảng 20 tỷ USD) mỗi năm, chủ yếu dựa trên thỏa thuận ký năm 2019 sau Brexit.

Cổ phiếu Tesla lập kỷ lục mới, tài sản của tỷ phú Elon Musk tăng chóng mặt

Chỉ trong vòng 2 ngày đầu tuần này, giá trị tài sản ròng của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã đội thêm gần 178 tỷ USD. Sự gia tăng tài sản này chủ yếu đến từ việc SpaceX, công ty khai phá vũ trụ do ông Musk sáng lập và nắm cổ phần đa số, thực hiện một cuộc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mức định giá công ty lên tới 800 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức 400 tỷ USD vào tháng 8.

Với mức tài sản ròng 648 tỷ USD, ông Musk đang giữ vững vị trí người giàu nhất hành tinh, giàu hơn gấp đôi so với người đứng ở vị trí thứ hai trong xếp hạng.

Trung Quốc giảm thuế chống bán phá giá đối với thịt lợn châu Âu

Theo thông báo ngày 16/12 từ Bộ Thương mại Trung Quốc, mức thuế mới sẽ dao động từ 4,9% đến 19,8% đối với hàng chục nhà xuất khẩu thịt lợn châu Âu và sẽ có hiệu lực từ ngày 17/12, kéo dài trong 5 năm tới. Trước đó, vào tháng 9, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế tạm thời lên tới 62,4% dưới dạng tiền đặt cọc đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU.

Việc giảm thuế trên diễn ra giữa lúc các nhà lãnh đạo châu Âu đã chỉ trích mạnh mẽ tình trạng mất cân bằng thương mại ngày càng tăng giữa Trung Quốc với các đối tác thương mại lớn, bao gồm cả EU.

Campuchia nộp đơn xin gia nhập CPTPP

Tờ báo Nikkei Asia dẫn nguồn từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Campuchia đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Động thái này không nằm ngoài xu hướng ngày càng nhiều nền kinh tế tìm đến CPTPP để mở rộng thị trường và giảm rủi ro từ các chính sách thuế quan mang tính bảo hộ của Mỹ.

Cảnh báo về rủi ro điều chỉnh giá vàng trong năm 2026

Ông Avi Gilburt, nhà sáng lập công ty ElliottWaveTrader, nói rằng xu hướng tăng của giá vàng kể từ mức đáy thiết lập vào năm 2015-2016 đang đi đến giai đoạn cuối. Giá vàng vẫn có khả năng tăng thêm trong những tháng sắp tới, nhưng ông tin rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh kéo dài nhiều năm.

Nhà phân tích kỹ thuật này từng dự báo gần như chính xác mức đỉnh của giá vàng vào năm 2011, với chênh lệch chỉ vài USD, và thời điểm chạm đáy của giá vàng vào năm 2015, với chênh lệch chỉ vài ngày.

Giới trẻ Trung Quốc đổ xô thi công chức

Số ứng viên tham gia kỳ thi công chức hàng năm ở Trung Quốc liên tục lập kỷ lục trong những năm gần đây. Tháng trước, có 3,7 triệu người trên toàn quốc tham dự kỳ thi này, một con số cao chưa từng thấy. Với số ứng viên lớn như vậy và chỉ có 38.100 vị trí công chức bắt đầu làm việc từ năm 2026, tỷ lệ trúng tuyển chỉ vào khoảng 1/100.

Nhiều người sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt này vì triển vọng kiếm được việc làm trong khu vực tư nhân trở nên mờ mịt khi tăng trưởng kinh tế suy giảm và tâm lý kinh doanh xấu đi.