Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Giá thép đi qua đáy, cổ phiếu thép sắp đến ngày "bung lụa"?

Thu Minh

28/08/2025, 14:37

Giá thép trong giai đoạn 2025 – 2026 đã bắt đầu đi qua đáy và đánh dấu điểm khởi đầu cho một chu kì tăng mới của giá thép trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành thép, Chứng khoán MBS kỳ vọng giá thép nội địa dự báo phục hồi trong quý 3/2025 nhờ thép Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm do cắt giảm sản lượng.

Áp lực giảm giá từ thép Trung Quốc hạ nhiệt nhờ Chính phủ Trung Quốc quyết liệt thực hiện các biện pháp cắt giảm sản lượng. MBS đánh giá thép Trung Quốc hạ nhiệt trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phục hồi của thép nội địa. Trên thực tế, giá thép xây dựng và HRC đã có dấu hiệu phục hồi kể từ tháng 7 khoảng 3% và 4% so với tháng trước lên mức 560/530 USD/tấn.

Bên cạnh yếu tố tích cực tới từ thép Trung Quốc, nửa cuối năm trở thành thời gian cao điểm tiêu thụ thép toàn ngành do nguồn cung bất động sản và giải ngân đầu tư công đẩy mạnh.

Nhờ đó, giá thép xây dựng và HRC có thể tăng trưởng kể từ quý 3/2025, giá thép xây dựng có thể đạt mức 594/635 USD/tấn tăng lần lượt 6% và 7% so với cùng kỳ, giá HRC có thể đạt mức 575/605 USD/tấn tăng lần lượt 4%/3% trong giai đoạn 2025-2026.

Trong khi đó, giá nguyên vật liệu hạ nhiệt sẽ tác động tích cực tới biên lợi nhuận gộp của ngành. Dự báo giá than có thể giảm 2-4%, giá quặng có thể giảm 4-5% trong năm 2025-2026.

Biên lợi nhuận gộp các doanh nghiệp sản xuất như HPG được dự báo tiếp tục tăng 1,1 và 0,2 điểm % so với cùng kỳ trong giai đoạn 2025 – 2026. Đối với doanh nghiệp tôn mạ như HSG, NKG và GDA, giá HRC có xu hướng phục hồi kể từ cuối quý 3/2025, do đó giá bán tôn mạ sẽ được hưởng lợi do neo theo giá HRC.

MBS dự báo lợi nhuận toàn ngành thép trong giai đoạn 2025 – 2026 có thể tăng trưởng 47%- 32% so với cùng kỳ nhờ động lực đến từ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng với động lực đến từ thị trường nội địa và biên lợi nhuận gộp phục hồi nhờ giá bán cải thiện và áp lực nguyên vật liệu hạ nhiệt. 

Sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng trưởng 17%/14% so với cùng kỳ vào năm 2025 – 2026 trong bối cảnh các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh thị trường nội địa nhờ hỗ trợ từ thuế chống bán phá giá tôn mạ và HRC.

Cụ thể hơn các doanh nghiệp tập trung tăng trưởng nhờ thị trường nội địa như HPG có mức tăng trưởng 19%/24% nhờ thép xây dựng và HRC khả quan. Đối với các doanh nghiệp tôn mạ như HSG, NKG và GDA dự kiến sản lượng cải thiện nhẹ 5% - 10%  nhờ nội địa bù đắp cho xuất khẩu.

Về cổ phiếu, P/B các doanh nghiệp ngành thép có độ tương quan cao với chu kỳ giá thép. Trong giai đoạn 2020 – 2021, trong bối cảnh giá thép xây dựng và HRC tăng 120% và 118%, mức định giá PB của các doanh nghiệp trong ngành đã tăng từ mức 0,4 – 1,0 lên mức 1,1 – 3,2 nhờ tác động tích cực tới từ giá thép lên biên gộp và tăng trưởng lợi nhuận.

Do đó, trong giai đoạn tăng giá thép, PB của các doanh nghiệp ngành thép được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh so với giai đoạn đi ngang của giá thép. 

MBS đánh giá giá thép trong giai đoạn 2025 – 2026 đã bắt đầu đi qua đáy và đánh dấu điểm khởi đầu cho một chu kì tăng mới của giá thép trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ. 

MBS kỳ vọng mức định giá P/B của các doanh nghiệp trong ngành có thể nâng lên mức 1,4 – 2,8 cao hơn khoảng 30% so với hiện nay. Bên cạnh đó, giá trị sổ sách của các doanh nghiệp thép cũng tăng mạnh nhờ ghi nhận lợi nhuận tốt. Các doanh nghiệp đầu ngành như HPG sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này trước tiên, sau đó đến các doanh nghiệp thép nhỏ hơn như HSG, NKG, HSG.

Xu hướng bảo hộ thép gia tăng toàn cầu: Lợi nhuận doanh nghiệp thép trông chờ vào đâu?

16:23, 09/07/2025

Xu hướng bảo hộ thép gia tăng toàn cầu: Lợi nhuận doanh nghiệp thép trông chờ vào đâu?

Giá cổ phiếu thép có thể phải điều chỉnh để đưa định giá về mức trung bình nếu muốn tăng tiếp

09:18, 17/06/2025

Giá cổ phiếu thép có thể phải điều chỉnh để đưa định giá về mức trung bình nếu muốn tăng tiếp

Mỹ tăng thuế quan thép lên 50%: Ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp thép Việt Nam?

16:12, 04/06/2025

Mỹ tăng thuế quan thép lên 50%: Ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp thép Việt Nam?

Từ khóa:

giá thép

Đọc thêm

Dòng tiền tổ chức trong nước gom ròng hơn 22.000 tỷ trong tháng qua, “tay to” đến từ đâu?

Dòng tiền tổ chức trong nước gom ròng hơn 22.000 tỷ trong tháng qua, “tay to” đến từ đâu?

Thống kê từ VnEconomy cho thấy, dòng tiền nhà đầu tư tổ chức trong nước đẩy mạnh gom ròng trong thời gian gần đây.

Cổ phiếu chứng khoán ngược dòng, VN-Index đỏ vì trụ, thanh khoản lại “dò đáy”

Cổ phiếu chứng khoán ngược dòng, VN-Index đỏ vì trụ, thanh khoản lại “dò đáy”

Thanh khoản sụt giảm tới 52% trên sàn HoSE sáng nay là nguyên nhân khiến đà tăng cả cổ phiếu lẫn chỉ số không thể duy trì. VN-Index kết phiên đã giảm 3,46 điểm (-0,21%). Dù vậy vẫn có những cổ phiếu đi ngược dòng, nổi bật là nhóm chứng khoán.

FiinGroup: Thị trường đang kỳ vọng cao, tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản

FiinGroup: Thị trường đang kỳ vọng cao, tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản

Thị trường đang bước vào một giai đoạn “kỳ vọng cao” tương tự như đầu chu kỳ kỳ vọng hồi phục mạnh sau COVID19, khi tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản. Phần lớn các ngành đang giao dịch tại mặt bằng định giá theo P/E và P/B tương đương hoặc cao hơn trung bình 5 năm.

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

Quan sát giai đoạn 2021-2023 cho thấy, mỗi khi tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy đáng kể nhờ lợi nhuận khác, xu hướng tăng trưởng sau đó thường chững lại, hàm ý kết quả hiện tại khó duy trì bền vững...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Tiêu điểm

2

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

3

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Kinh tế số

4

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư

5

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: