Vốn ngoại đột ngột đua giá, thị trường phục hồi diện rộng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Kim Phong
30/12/2025, 15:29
Loạt cổ phiếu trụ tăng giá ấn tượng chiều nay, trong đó bao gồm cả nhóm Vin đã đảo ngược tình thế. VN-Index leo dốc nhanh chóng và độ rộng cũng cho thấy có sự lan tỏa khá tốt. Đặc biệt khối ngoại giải ngân gấp 2,2 lần buổi sáng, thúc đẩy thanh khoản chung tăng mạnh.
Tính riêng buổi chiều giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng 42,2% so với phiên sáng, trong đó rổ VN30 tăng vọt 50%. Sự thay đổi lớn trong thanh khoản này đi kèm với độ rộng mạnh mẽ: Chốt phiên sáng VN-Index mới có 118 mã tăng/174 mã giảm thì đóng cửa là 168 mã tăng/142 mã giảm. Tuy số lượng cổ phiếu tăng giá mạnh không nhiều, nhưng việc đổi màu giá thành công trên diện rộng như vậy cũng cho thấy sự chủ động từ phía mua.
Rổ blue-chips VN30 cải thiện rõ nét với 23 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 6 mã tụt giá. Chỉ số đại diện rổ đóng cửa tăng 0,96%, độ rộng ghi nhận 22 mã tăng/8 mã giảm (chốt phiên sáng là 12 mã tăng/16 mã giảm).
Hai trụ VIC và VHM có cải thiện bất ngờ chiều nay. VHM vẫn đóng cửa dưới tham chiếu 0,17% nhưng thực chất đã tăng tới 2,35% so với buổi sáng. VIC tiếp tục có phiên chiều bùng nổ khi đạt thanh khoản 950,1 tỷ đồng, gấp 2,8 lần phiên sáng và giá tăng 3,69%, đảo chiều vượt tham chiếu 2,07%. Chỉ riêng biên độ tăng chiều nay của hai trụ này đã có tác động tích cực đến VN-Index, chưa kể khá nhiều mã khác trong rổ VN30 cũng tăng: TCB cải thiện 1,33% để đảo chiều vượt tham chiếu 0,88% lúc đóng cửa; STB đảo chiều 1,87% thành tăng 0,17% so với tham chiếu; MWG đảo chiều 1,72% thành tăng 1,61%; HDB đảo chiều 2,01% thành tăng 1,27%; MSN tăng thêm 1,72%, mở rộng biên độ cả ngày lên +1,85%. Đặc biệt DGC có phiên chiều bùng nổ lên kịch trần.
Thanh khoản rổ VN30 tính riêng chiều nay tăng tới 50% so với phiên sáng và với 23/30 cổ phiếu thay đổi giá theo hướng tích cực, rõ ràng phải có sự chủ động từ bên mua. Nhà đầu tư đã nâng giá lên, tạo thanh khoản hàng trăm tỷ đồng với nhiều cổ phiếu. Nhóm lùi giá có 6 mã nhưng trượt nhiều nhất là PLX và HPG cũng chỉ là -0,56% so với giá chốt buổi sáng. VJC và VRE là hai cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 giảm quá 1% nhưng thực chất cũng đều có cải thiện chiều nay.
Phần còn lại của thị trường cũng có cải thiện về giá khi độ rộng thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên sức mạnh của sự thay đổi này vẫn chưa rõ ràng. Trong 168 cổ phiếu xanh lúc đóng cửa, mới có 73 mã tăng hơn 1%, cũng không nhiều lắm so với 52 mã từ sáng. Dĩ nhiên dòng tiền vào mua tốt hơn nên khá nhiều cổ phiếu thanh khoản tăng mạnh, tập trung vào nhóm blue-chips như HDB, FPT, MWG, VPB, DGC, MSN, BID, TPB, VIC đều trên trăm tỷ đồng. Những cổ phiếu tầm trung có KBC tăng 2,38%, EIB tăng 1,64% cũng đạt thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Tính chung 73 cổ phiếu mạnh nhất sàn HoSE cũng chỉ chiếm 36% tổng giá trị khớp lệnh sàn này, cũng không phải là tỷ trọng quá cao.
Ở phía giảm giá cũng còn 65 mã giảm hơn 1%, cải thiện không đáng kể so với phiên sáng (70 mã). Tuy nhiên tín hiệu tích cực là hơn một nửa số này đã “thoát đáy”. VJC và VRE đều phục hồi hơn 2% so với giá thấp nhất. CTD hồi lại tới 5,16%. Tuy vậy CII giảm 3,95%, DIG giảm 2,01%, BSR giảm 2,99%, NVL giảm 1,77% đều bị ép đến phút cuối và đóng cửa giá thấp nhất, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Một thay đổi khá bất ngờ chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài hưng phấn khá cao. Buổi sáng khối này gần như “ngủ quên” khi giao dịch rất nhỏ cả hai chiều. Chiều nay bên mua đột ngột tăng vọt 2,2 lần so với phiên sáng, tăng thêm hơn 1.750 tỷ đồng và đạt giá trị ròng +969,8 tỷ. Tính chung cả ngày khối này mua ròng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được mua ròng ấn tượng là MWG +342,7 tỷ, FPT +242,2 tỷ, STB +166,8 tỷ, VPB +124,6 tỷ, GEX +63, 5tỷ, VIX +60,7 tỷ, BID +50,9 tỷ. Phía bán ròng có VIC -130,1 tỷ, VHM -118,5 tỷ, VCB -57,5 tỷ, VJC -38,2 tỷ, CII -35 tỷ.
14:40, 30/12/2025
Sự trở lại của nhóm cổ phiếu blue-chips nói chung và các mã dẫn dắt nói riêng đã ngay lập tức thay đổi “không khí” của sàn giao dịch. Điểm số cải thiện khá tốt và tạo được sự lan tỏa rộng rãi ở các cổ phiếu khác, dù thanh khoản không có gì ấn tượng.
Chỉ số MSCI China tăng 28% từ đầu năm, với sự dẫn dắt của cổ phiếu công nghệ và nguyên vật liệu, hướng tới năm tăng mạnh nhất trong vòng 8 năm trở lại đây...
VPBankS vừa đưa ra danh mục cổ phiếu khuyến nghị cho năm 2026 với tiềm năng tăng giá lên đến 50%.
Sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động phát hành trái phiếu và cho vay bằng nhân dân tệ đang thúc đẩy vị thế của đồng tiền này, trong lúc Trung Quốc nỗ lực không ngừng để đưa đồng nội tệ của mình trở thành một đồng tiền quốc tế quan trọng...
Mặc dù nhóm cổ phiếu Vin cắm đầu lao dốc mạnh trong phiên sáng nay nhưng thị trường không có nhiều biến động khi 65% số cổ phiếu và gần một nửa thanh khoản tập trung ở nhóm dao động rất nhỏ. Những ngày cuối cùng của năm 2025 nhà đầu tư dường như không có động lực để giao dịch.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: