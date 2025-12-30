Vốn ngoại đột ngột đua giá, thị trường phục hồi diện rộng

Loạt cổ phiếu trụ tăng giá ấn tượng chiều nay, trong đó bao gồm cả nhóm Vin đã đảo ngược tình thế. VN-Index leo dốc nhanh chóng và độ rộng cũng cho thấy có sự lan tỏa khá tốt. Đặc biệt khối ngoại giải ngân gấp 2,2 lần buổi sáng, thúc đẩy thanh khoản chung tăng mạnh.

Tính riêng buổi chiều giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng 42,2% so với phiên sáng, trong đó rổ VN30 tăng vọt 50%. Sự thay đổi lớn trong thanh khoản này đi kèm với độ rộng mạnh mẽ: Chốt phiên sáng VN-Index mới có 118 mã tăng/174 mã giảm thì đóng cửa là 168 mã tăng/142 mã giảm. Tuy số lượng cổ phiếu tăng giá mạnh không nhiều, nhưng việc đổi màu giá thành công trên diện rộng như vậy cũng cho thấy sự chủ động từ phía mua.

Rổ blue-chips VN30 cải thiện rõ nét với 23 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 6 mã tụt giá. Chỉ số đại diện rổ đóng cửa tăng 0,96%, độ rộng ghi nhận 22 mã tăng/8 mã giảm (chốt phiên sáng là 12 mã tăng/16 mã giảm).

Hai trụ VIC và VHM có cải thiện bất ngờ chiều nay. VHM vẫn đóng cửa dưới tham chiếu 0,17% nhưng thực chất đã tăng tới 2,35% so với buổi sáng. VIC tiếp tục có phiên chiều bùng nổ khi đạt thanh khoản 950,1 tỷ đồng, gấp 2,8 lần phiên sáng và giá tăng 3,69%, đảo chiều vượt tham chiếu 2,07%. Chỉ riêng biên độ tăng chiều nay của hai trụ này đã có tác động tích cực đến VN-Index, chưa kể khá nhiều mã khác trong rổ VN30 cũng tăng: TCB cải thiện 1,33% để đảo chiều vượt tham chiếu 0,88% lúc đóng cửa; STB đảo chiều 1,87% thành tăng 0,17% so với tham chiếu; MWG đảo chiều 1,72% thành tăng 1,61%; HDB đảo chiều 2,01% thành tăng 1,27%; MSN tăng thêm 1,72%, mở rộng biên độ cả ngày lên +1,85%. Đặc biệt DGC có phiên chiều bùng nổ lên kịch trần.

Thanh khoản rổ VN30 tính riêng chiều nay tăng tới 50% so với phiên sáng và với 23/30 cổ phiếu thay đổi giá theo hướng tích cực, rõ ràng phải có sự chủ động từ bên mua. Nhà đầu tư đã nâng giá lên, tạo thanh khoản hàng trăm tỷ đồng với nhiều cổ phiếu. Nhóm lùi giá có 6 mã nhưng trượt nhiều nhất là PLX và HPG cũng chỉ là -0,56% so với giá chốt buổi sáng. VJC và VRE là hai cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 giảm quá 1% nhưng thực chất cũng đều có cải thiện chiều nay.

Sắc xanh phủ kín ở nhóm vốn hóa lớn.

Phần còn lại của thị trường cũng có cải thiện về giá khi độ rộng thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên sức mạnh của sự thay đổi này vẫn chưa rõ ràng. Trong 168 cổ phiếu xanh lúc đóng cửa, mới có 73 mã tăng hơn 1%, cũng không nhiều lắm so với 52 mã từ sáng. Dĩ nhiên dòng tiền vào mua tốt hơn nên khá nhiều cổ phiếu thanh khoản tăng mạnh, tập trung vào nhóm blue-chips như HDB, FPT, MWG, VPB, DGC, MSN, BID, TPB, VIC đều trên trăm tỷ đồng. Những cổ phiếu tầm trung có KBC tăng 2,38%, EIB tăng 1,64% cũng đạt thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Tính chung 73 cổ phiếu mạnh nhất sàn HoSE cũng chỉ chiếm 36% tổng giá trị khớp lệnh sàn này, cũng không phải là tỷ trọng quá cao.

Ở phía giảm giá cũng còn 65 mã giảm hơn 1%, cải thiện không đáng kể so với phiên sáng (70 mã). Tuy nhiên tín hiệu tích cực là hơn một nửa số này đã “thoát đáy”. VJC và VRE đều phục hồi hơn 2% so với giá thấp nhất. CTD hồi lại tới 5,16%. Tuy vậy CII giảm 3,95%, DIG giảm 2,01%, BSR giảm 2,99%, NVL giảm 1,77% đều bị ép đến phút cuối và đóng cửa giá thấp nhất, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.

Một thay đổi khá bất ngờ chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài hưng phấn khá cao. Buổi sáng khối này gần như “ngủ quên” khi giao dịch rất nhỏ cả hai chiều. Chiều nay bên mua đột ngột tăng vọt 2,2 lần so với phiên sáng, tăng thêm hơn 1.750 tỷ đồng và đạt giá trị ròng +969,8 tỷ. Tính chung cả ngày khối này mua ròng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng ấn tượng là MWG +342,7 tỷ, FPT +242,2 tỷ, STB +166,8 tỷ, VPB +124,6 tỷ, GEX +63, 5tỷ, VIX +60,7 tỷ, BID +50,9 tỷ. Phía bán ròng có VIC -130,1 tỷ, VHM -118,5 tỷ, VCB -57,5 tỷ, VJC -38,2 tỷ, CII -35 tỷ.