Blog chứng khoán: “Đánh” xuyên Tết?

Sự trở lại của nhóm cổ phiếu blue-chips nói chung và các mã dẫn dắt nói riêng đã ngay lập tức thay đổi “không khí” của sàn giao dịch. Điểm số cải thiện khá tốt và tạo được sự lan tỏa rộng rãi ở các cổ phiếu khác, dù thanh khoản không có gì ấn tượng.

Tổng giao dịch hai sàn niêm yết hôm nay chỉ khoảng 18,5k tỷ chưa tính thỏa thuận, tăng nhẹ 4,6% so với hôm qua. Tuy vậy nếu nhìn trong phiên thì buổi chiều khả quan hơn một chút: Giao dịch tăng 42% so với buổi sáng kết hợp với hơn 50 mã đảo chiều vượt tham chiếu thành công. Như vậy đây là phiên thứ hai thị trường có diễn biến phục hồi tích cực về cuối và độ rộng đều thay đổi nhanh, nghiêng về nhóm tăng giá.

Khi nhìn từ thanh khoản và hướng dao động giá trong ngày, thị trường tiếp tục cho thấy áp lực bán giảm. Nếu bán vẫn lớn thì hoặc là giá khó có thể đổi màu trên diện rộng hoặc thanh khoản sẽ phải cao hơn. Thị trường sắp kết thúc năm 2025 nên các nhu cầu về tái cơ cấu hay hiện thực hóa lợi nhuận, chốt NAV kể như đã xong. Các giao dịch cuối cùng này là khoản đặt cược cho diễn biến sau Tết Dương lịch.

Các cổ phiếu blue-chips vẫn đang là nòng cốt của nhịp phục hồi này, không chỉ bó hẹp trong nhóm Vin. Ngoài VIC, rổ VN30 cũng có 12 mã tăng từ 1% trở lên. Thêm nữa giao dịch tại rổ VN30 đang chiếm 65,2% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HSX, tỷ trọng cao nhất 7 phiên và tăng 14,2% so với hôm qua. Nhìn sang nhóm midcap và penny, thanh khoản lại giảm tương ứng 10% và 19%. Upcom cũng giảm thanh khoản tới 44%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ có xu hướng nghỉ ngơi hoặc giảm cường độ, phù hợp với “tâm trạng” ở những ngày cuối cùng của năm.

Vì vậy thanh khoản thấp những ngày này là một cách gián tiếp để kiểm tra nguồn cung. Rõ ràng là bên bán cũng đang nghỉ ngơi và không còn chịu áp lực phải thoát hàng nữa. Nếu thị trường tiếp tục được “đánh xuyên Tết” thì sang tháng 1/2026, VNI thậm chí có thể có đỉnh cao mới. Đó sẽ là tình thế mà bên cầm tiền phải suy nghĩ.

Thị trường phái sinh hôm nay thậm chí còn thể hiện kỳ vọng cao hơn hôm qua, F1 chấp nhận chênh lệch dương khá rộng. Điều này có lợi cho Short đầu ngày nhưng bất lợi cho Long trong buổi chiều. Buổi sáng VN30 và F1 có sự phân kỳ rõ ràng với đỉnh thứ hai của F1 tạo basis dương tới gần 8 điểm. Dù rằng ở cuối nhịp giảm intraday khi VN30 rơi hẳn xuống dưới 1980.xx đầu phiên chiều thì basis mở rộng tới hơn 13 điểm khiến biên lợi nhuận bị hạn chế phần nào nhưng đây vẫn là một setup Short an toàn. Không ai dám chắc basis sẽ như vậy, chỉ có thể đặt cược vào lợi thế nhìn thấy được mà thôi.

Ở chiều tăng buổi chiều, nếu không có cú giật đột ngột của VIC thì cũng không thể đẩy VN30 lên như vậy và chênh lệch 8-10 điểm là tình huống rủi ro khi phải phụ thuộc vào trụ này. Ai biết được VIC sẽ kéo lên như vậy nếu không phải là các tay chơi trong cuộc? Với chênh lệch lớn như vậy thì các vị thế Long chỉ có lời nếu biên độ kéo chỉ số đủ lớn. Do đó không tham gia cũng không có gì phải tiếc nuối cả.

Với trạng thái giao dịch cải thiện tốt sang phiên thứ hai, thị trường rất có thể sẽ còn tăng nữa trong ngày cuối năm. Một kịch bản khó xảy ra nhưng không hẳn vô lý, là các trụ phối hợp đưa VNI lên sát vùng đỉnh cũ, tạo tâm trạng “chơi vơi” trong 4 ngày nghỉ. Sang tháng 1/2026, mọi thứ, từ tâm lý tới chính sách được “reset”, không biết chừng sẽ là một cuộc chơi thú vị mới. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2009.7. Cản gần nhất ngày mai là 2012; 2025; 2031; 2039; 2048; 2060; 2069. Hỗ trợ 2001; 1992; 1980; 1970; 1960; 1947.

