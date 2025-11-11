Giá thịt bò quá đắt, Mỹ mở cuộc điều tra

Do giá thịt bò ở Mỹ tăng cao và không có dấu hiệu xuống thang, Bộ Tư pháp nước này đã mở một cuộc điều tra nhằm vào các công ty đóng gói thịt lớn nhất để làm sáng tỏ nghi vấn về hành vi thông đồng và thao túng giá thịt bò...

Kết quả điều tra có thể làm thay đổi cấu trúc ngành công nghiệp chăn nuôi và đóng gói thịt bò ở Mỹ, nhưng các nỗ lực trước đây nhằm phá vỡ thế thống lĩnh thị trường của các công ty này đều không mang lại kết quả, tờ báo New York Times cho hay.

Nhà Trắng tuyên bố mở cuộc điều tra nói trên sau khi Tổng thống Donald Trump, vào hôm thứ Sáu tuần trước, có một bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc các công ty đóng gói thịt bò tăng giá quá mức và đe dọa nguồn cung thực phẩm trong nước. Một thông cáo báo chí từ Nhà Trắng đã nêu đích danh các công ty JBS, Cargill, Tyson Foods và National Beef là mục tiêu của cuộc điều tra. Các công ty này chiếm 85% tổng lượng gia súc lớn và phần lớn số lượng lợn được giết mổ tại Mỹ.

Bà Pam Bondi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết cuộc điều tra do bộ phận chống độc quyền của cơ quan này chủ trì đã được tiến hành.

Các chủ trang trại chăn nuôi gia súc ở Mỹ từ lâu đã phàn nàn rằng 4 công ty đóng gói thịt lớn này nắm ảnh hưởng quá mức. Các nhà chăn nuôi này đã chỉ ra dữ liệu cho thấy giá thịt bò bán lẻ đã tăng trong phần lớn thời gian của thập kỷ qua, ngay cả khi giá họ bán gia súc cho các công ty đó không tăng, thậm chí giảm. Điều này đồng nghĩa với việc các công ty giết mổ và đóng gói thịt ngày càng lãi nhiều hơn và người chăn nuôi thiệt thòi.

Ông Bill Bullard, CEO Quỹ Hành động Pháp lý người chăn nuôi, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi hoan nghênh cuộc điều tra này để đảm bảo rằng các nhà sản xuất gia súc nhận được giá cả cạnh tranh cho gia súc của họ và người tiêu dùng trả mức giá được thiết lập bởi một thị trường cạnh tranh thay vì một thị trường độc quyền”.

JBS, Cargill, Tyson Foods và National Beef chưa có phản hồi. Meat Institute, một tổ chức vận động hành lang của ngành giết mổ và đóng gói thịt, nói rằng các nhà đóng gói thịt bò đang thua lỗ và "các giao dịch thị trường là minh bạch”.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), một pound thịt bò xay ở nước này có giá 6,32 USD trong tháng 9 năm nay, tăng hơn 11% so với năm trước.

Hầu hết các nhà kinh tế đã chỉ ra đàn gia súc của Mỹ hiện giảm so với những năm 1950 là nguyên nhân chính của giá thịt bò bị đẩy lên cao.

Việc mở cuộc điều tra có thể làm dịu sự bất bình của các nhà chăn nuôi. Nông dân, trong đó có các chủ trang trại gia súc, là một lực lượng cử tri quan trọng đưa ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ này, nhưng ngày càng có nhiều người trong số họ cảm thấy lo ngại vì cuộc chiến thương mại của ông Trump khiến giá nông sản Mỹ giảm. Họ còn bất mãn khi gần đây, chính quyền ông Trump đã chi 40 tỷ USD để cứu trợ tài chính Argentina, một đối thủ nông nghiệp của Mỹ.

Ông Trump cũng đã đổ lỗi cho các chủ trang trại chăn nuôi trong việc giá thịt bò cao, và sự chỉ trích này đã dẫn đến việc giá gia súc giảm tại các cuộc đấu giá. Nhưng giá bán lẻ thịt bò tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng.

Trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, Chính phủ Mỹ đã tiến hành rà soát ngành công nghiệp đóng gói thịt. Khi còn cầm quyền, cựu Tổng thống Joe Biden cũng có lần chỉ trích các công ty này.

Về phần mình, các công ty đóng gói thịt đã chi hàng trăm triệu USD trong những năm qua để giải quyết một loạt các vụ kiện tư nhân cáo buộc họ thao túng giá. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ hầu như chỉ dừng ở việc điều tra, và hiếm khi chính thức cáo buộc các công ty này hoặc lãnh đạo của các công ty này có sai phạm.