Trang chủ Kinh tế số

Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á

Hạ Chi

26/09/2025, 07:18

Đo lường trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2025, tốc độ tăng trưởng thị trường tiền điện tử của Việt Nam là 55% - mức tăng thấp nhất trong số 5 thị trường có giá trị lớn nhất. Song điều này lại cho thấy thị trường tiền điện tử của Việt Nam đã bước vào giai đoạn trưởng thành...

GIá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD.
GIá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, thị trường tiền điện tử khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được Chainalysis ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ.

Giá trị giao dịch trên chuỗi tăng đều đặn, từ khoảng 81 tỷ USD vào tháng 7/2022 lên mức kỷ lục 244 tỷ USD vào tháng 12/2024, tức gấp ba lần chỉ trong vòng 30 tháng.

Sau tháng 12/2024, khối lượng giao dịch có giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, trên 185 tỷ USD mỗi tháng cho đến giữa năm 2025. Nhờ vậy, APAC trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới về giá trị giao dịch trên chuỗi, thường xuyên đứng thứ hai sau châu Âu và đôi khi vượt cả Bắc Mỹ. Điều này khẳng định vị thế ngày càng lớn của APAC trên bản đồ tiền điện tử toàn cầu.

VIỆT NAM LÀ THỊ TRƯỜNG TRƯỞNG THÀNH 

Chainalysis đánh giá các thị trường hàng đầu khu vực APAC có cách tiếp cận tiền điện tử rất khác nhau.

Chẳng hạn như Ấn Độ, thị trường lớn nhất với giá trị 338 tỷ USD, dù có nhu cầu sử dụng rộng rãi, lượng kiều bào đông đảo cần chuyển tiền, giới trẻ xem giao dịch tiền số như một nguồn thu nhập thêm, song còn tồn tại nhiều khoảng trống trong hệ thống tài chính… 

Hàn Quốc, xếp thứ hai về giá trị thị trường, coi tiền điện tử gần giống cổ phiếu: giao dịch sôi động, tính đầu cơ cao và đã trở thành kênh đầu tư quen thuộc. Đạo luật Bảo vệ người dùng tài sản ảo năm 2024 cũng đang định hình lại hoạt động của các sàn lớn tại nước này.

Việt Nam, ở vị trí thứ ba, được nhìn nhận rằng tiền điện tử đang dần trở nên phổ biến trong lĩnh vực tài chính, thường được dùng để chuyển tiền, chơi game và tiết kiệm.

VnEconomy

Trong số năm thị trường hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất. Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2025, giá trị giao dịch trên chuỗi tại nước này tăng 120% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn Indonesia (103%), Hàn Quốc (100%), Ấn Độ (99%) và Việt Nam (55%).

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Nhật Bản từng có phần “lép vế” so với các nước láng giềng trong vài năm gần đây. Sự bứt phá hiện tại diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách mới đang mở đường cho thị trường phát triển, như việc làm rõ vai trò của tiền điện tử với tư cách kênh đầu tư, dự kiến thay đổi cách đánh thuế giao dịch tiền số, và cấp phép cho đồng stablecoin đầu tiên được bảo chứng bằng đồng yên.

Trong khi đó, mức tăng trưởng 55% của Việt Nam, dù được đánh giá là thấp hơn hẳn so với các thị trường khác trong top 5, nhưng lại cho thấy một thị trường bước vào giai đoạn trưởng thành. 

VnEconomy

SỨC CẦU STABLECOIN TÁC ĐỘNG NGƯỢC ĐẾN CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC 

Tại Hàn Quốc, việc sử dụng stablecoin đang bùng nổ. Từ tháng 12/2023, các sàn lớn như Bithumb và Coinone đã bổ sung cặp giao dịch USDT/KRW, kéo theo khối lượng giao dịch tăng hơn 50% vào đầu năm 2025. 

Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, lượng stablecoin mua bằng đồng won đạt tới 59 tỷ USD, cho thấy nhu cầu rất mạnh từ nhà đầu tư trong việc dùng stablecoin.

Sức cầu này được ghi nhận cũng đã tác động ngược lại đến chính sách. Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý Hàn Quốc đang xem xét xây dựng khung pháp lý cho stablecoin gắn với đồng won. 

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận hiện nay mới chỉ tập trung vào khâu phát hành (thường là bởi ngân hàng và tổ chức tài chính được cấp phép), trong khi vẫn bỏ ngỏ những vấn đề quan trọng như cách stablecoin sẽ được phân phối, niêm yết trên sàn, hay giao dịch trên thị trường thứ cấp. 

Khoảng trống này càng đáng chú ý khi stablecoin bằng đồng won đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong khu vực, với khối lượng 59 tỷ USD – so với chỉ 4,5 tỷ USD bằng đồng baht Thái và mức rất nhỏ ở đồng rupiah Indonesia, đô la Úc hay đô la Hồng Kông. 

Xét về khối lượng giao dịch trên chuỗi, thị trường Hàn Quốc cũng có một đặc điểm nổi bật: giao dịch “chuyên nghiệp” (giá trị từ 10.000 – 1 triệu USD) chiếm gần một nửa tổng hoạt động, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. 

Điều này phản ánh văn hóa giao dịch sôi động của người dân trong một nền kinh tế phát triển. Trước đây, quy định nghiêm ngặt đã hạn chế sự tham gia của các tổ chức và doanh nghiệp lớn, nhưng những thay đổi gần đây đang dần mở cánh cửa, hứa hẹn mang đến sự đa dạng hơn cho thị trường.

THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐIỆN TỬ ẤN ĐỘ VỪA PHÁT TRIỂN NHANH, VỪA CÓ CẤU TRÚC PHỨC TẠP 

Thị trường tiền điện tử Ấn Độ hiện giữ vị trí số một ở châu Á – Thái Bình Dương, cả về khối lượng giao dịch trên chuỗi lẫn thứ hạng trong Chỉ số Chấp nhận Toàn cầu 2025.

Đứng đầu ở mọi chỉ số thành phần, Ấn Độ cho thấy một thị trường vừa phát triển nhanh, vừa có cấu trúc phức tạp. Các tổ chức như Hiệp hội Bharat Web3 đã góp phần đưa tiền điện tử trở thành một kênh chuyển giá trị hợp pháp và đáng tin cậy. Cùng lúc đó, tiền điện tử đã len lỏi vào đời sống hàng ngày: sinh viên thử nghiệm blockchain và lập trình, cộng đồng tận dụng tiền điện tử để tạo thêm nguồn thu nhập nhỏ.

Nền kinh tế số rộng lớn của Ấn Độ là nền tảng quan trọng cho sự bứt phá này. Hệ sinh thái fintech phát triển mạnh, hệ thống thanh toán UPI phổ cập và những sáng kiến mới như eRupi cho thấy khả năng tiếp nhận công nghệ tài chính hiện đại ở quy mô toàn quốc.

Trong khi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang xây dựng khuôn khổ giám sát rõ ràng, xu hướng hiện nay khẳng định tiền điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong tương lai số của Ấn Độ.

Từ khóa:

Ấn Độ Chainalysis Hàn Quốc kinh tế số Nhật bản stablecoin tiền điện tử tiền số

VnEconomy
VnEconomy