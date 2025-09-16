Hai đồng tiền số có giá trị lớn nhất ngược dòng quy luật “tháng 9 u ám”

Dữ liệu giao dịch quyền chọn đối với Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế, khi nhà đầu tư đặt cược giá sẽ tiếp tục đi lên vào cuối năm, theo dữ liệu từ CoinMarketCap…

Trong tháng 9 này, Bitcoin và Ethereum đã tăng lần lượt 6% và 4%, bất chấp thông lệ nhiều năm qua tháng 9 luôn là giai đoạn giảm giá của thị trường tiền số. Trên thị trường quyền chọn, vị thế mua đang áp đảo vị thế bán, phản ánh kỳ vọng giá sẽ còn bứt phá.

Ông Sean Dawson, Giám đốc nghiên cứu của Derive, cho rằng thị trường tiền mã hóa mới đi được “nửa chặng đường” trong chu kỳ tăng trưởng quý 4 sắp tới.

Ông dẫn chứng các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi cùng dòng tiền quyền chọn để khẳng định đà tăng chưa kết thúc, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng thị trường đã chạm đỉnh, dù thừa nhận tháng 9 vẫn có thể biến động do yếu tố mùa vụ.

Thực tế, Bitcoin đã giảm nhẹ 1,29% từ đỉnh 116.245 USD xuống 114.770 USD vào cuối tuần trước, nhưng vẫn giữ mức tăng tích cực tính từ đầu tháng. Triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian tới được coi là động lực chính cho các tài sản rủi ro, trong đó có tiền số.

Số liệu quyền chọn cho thấy lệnh mua Bitcoin vượt xa lệnh bán, với tỷ lệ gần 2,5:1, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư.

37% kỳ vọng BTC đạt mốc 125.000 USD hoặc cao hơn vào tháng 12. Đối với Ethereum, thị trường kỳ vọng 40% khả năng ETH đóng cửa năm trên 5.000 USD, và 20% khả năng đạt tới 6.000 USD.

Cùng lúc đó, dữ liệu từ Polymarket cho thấy xác suất Fed cắt giảm ba lần lãi suất trước cuối năm đã tăng mạnh, từ 22% lên 49% chỉ trong vòng hai tuần.

Xác suất bốn lần cắt giảm - tương đương giảm trọn vẹn một điểm phần trăm - cũng vượt ngưỡng 10%, mang lại lợi thế đáng kể cho tài sản mã hoá.

Ở chiều ngược lại, Ethereum vẫn phải đối mặt với rủi ro đến từ hoạt động của các quỹ kho bạc, khi giá trị tài sản ròng trên thị trường thấp hơn có thể thúc đẩy việc bán bớt tài sản và mua lại cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét tổng thể, các yếu tố vĩ mô hiện tại vẫn đang nghiêng về kịch bản thị trường tiền mã hóa duy trì đà tăng trong quý cuối cùng của năm nay.

Thông tin chỉ nhằm cung cấp thông tin về biến động thị trường, không phải khuyến nghị đầu tư.