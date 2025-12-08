Thứ Hai, 08/12/2025

Phí bảo hiểm vận tải biển tăng mạnh vì các cuộc tấn công của Ukraine trên Biển Đen

Bình Minh

08/12/2025, 18:41

Phí bảo hiểm vận tải biển trên Biển Đen đang tăng mạnh, một phần do các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các tàu và cảng trong khu vực...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo tiết lộ của các nhà môi giới bảo hiểm với tờ báo Financial Times, giá bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các tàu đi qua Biển Đen đã tăng gấp 3 lần trong tháng qua và được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Biển Đen là một tuyến vận tải biển quan trọng đối với các mặt hàng như ngũ cốc và dầu mỏ, và sự gia tăng phí bảo hiểm này bắt đầu sau khi lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công vào cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cảng Novorossiysk của Nga.

Ông Marcus Baker, người đứng đầu bộ phận vận tải biển và hàng hóa của công ty môi giới Marsh, cho biết giá bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng từ khoảng 0,25-0,3% giá trị của tàu vào thời điểm đầu tháng 11 lên mức từ 0,5-0,75% trong tuần vừa rồi. Điều này đồng nghĩa với mức tăng phí bảo hiểm tăng 250%. Một nhà môi giới bảo hiểm hàng hóa khác cũng cho biết giá bảo hiểm mà khách hàng của họ phải trả đã tăng hơn 200%.

Cũng theo ông Baker, mức tăng mạnh nhất diễn ra ở các khu vực của Nga trên Biển Đen, vùng biển cũng tiếp giáp với các quốc gia khác gồm Ukraine, Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông dự báo căng thẳng giữa Nga và Ukraine tại khu vực này sẽ còn leo thang, dẫn đến việc phí bảo hiểm còn tăng. Ukraine gần đây đã nhắm mục tiêu vào các tàu trong “hạm đội bóng đêm” của Nga - cách gọi dành cho những con tàu chở dầu mà Moscow được cho là sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên nước này liên quan tới cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng hai tàu chở dầu bị trừng phạt, có tên Kairos và Virat, ngoài khơi bờ biển Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hơn 1 tuần. Vụ tấn công này là một phần của chiến dịch tăng cường nhằm gây áp lực lên Moscow. Tàu chở dầu Midvolga 2 cũng bị tấn công - theo cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù Kiev nói rằng họ "không liên quan đến sự cố này".

Các cuộc tấn công nói trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phí bảo hiểm đã tăng mạnh nhất đối với các tàu chở dầu liên quan đến Nga, theo sau là các tàu chở hàng khô rời của Nga vận chuyển hàng hóa như ngũ cốc. Một chuyên gia an ninh hàng hải yêu cầu giấu tên cho biết các cuộc tấn công đã khiến các chủ tàu chở dầu lo lắng, vì họ lo ngại rằng ngay cả những tàu thực hiện "giao dịch hợp pháp" cũng có thể trở thành mục tiêu.

Một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt hải do 4 vụ nổ ngoài khơi bờ biển Senegal vào tuần trước. Sau vụ tấn công, chủ sở hữu của tàu này là Besiktas Shipping có trụ sở tại Istanbul cho biết họ sẽ ngừng tất cả các chuyến đi liên quan đến Nga. Vụ tấn công có thể là một nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu các chủ tàu chở dầu giao dịch với Nga - theo ông Baker. Dù vậy, sự dính líu của Ukraine trong vụ việc ở Senegal chưa được xác nhận.

Vị chuyên gia an ninh hàng hải này cho biết các chủ tàu đang lo ngại rằng sự leo thang căng thẳng có thể dẫn tới việc Nga trả đũa bằng cách tấn công vào hoạt xuất khẩu amoniac và ngũ cốc của Ukraine.

Ông Jon Gahagan, Chủ tịch của công ty phân tích rủi ro hàng hải Sedna Global, cho biết Biển Đen đã trở thành một “điểm nóng” trong hoạt động vận tải biển toàn cầu kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Việc thiết lập các hành lang xuất khẩu cho ngũ cốc của Ukraine đã giúp tình hình lắng dịu, nhưng ông Gahagan cho rằng các bên liên quan vẫn đang theo dõi xem liệu căng thẳng có tiếp tục leo thang hay không.

Nga cảnh báo châu Âu về ý định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

13:51, 05/12/2025

Nga cảnh báo châu Âu về ý định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Nga lần đầu tiên phát hành trái phiếu nhân dân tệ

13:41, 04/12/2025

Nga lần đầu tiên phát hành trái phiếu nhân dân tệ

EU nhất trí mục tiêu đến 2027 ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga

11:46, 04/12/2025

EU nhất trí mục tiêu đến 2027 ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga

Biển Đen Nga thế giới ukraine vận tải biển

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy