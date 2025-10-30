Thứ Năm, 30/10/2025

Thế giới

Giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Điệp Vũ

30/10/2025, 07:41

Giá vàng thế giới có lúc vượt mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/10), nhưng không giữ được mức giá này cho tới cuối phiên dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất như dự báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Gây áp lực giảm giá lên vàng phiên này là tín hiệu thiếu chắc chắn về một đợt giảm lãi suất nữa của Fed vào tháng 12.

Lúc hơn 6h sáng nay theo giờ Việt Nam (30/10), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 15,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,39%, giao dịch ở mức 3.946,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 125,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với cách đó 24 tiếng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.075 đồng (mua vào) và 26.345 đồng (bán ra), giảm 4 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Chốt phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay còn 3.930,7 USD/oz, giảm 22,7 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương giảm 0,57%.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng tới 2%, vượt mức 4.000 USD/oz. Tuy nhiên, sau những phát biểu có phần thận trọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất mà Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra tại họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày, giá vàng đã quay đầu sụt giảm trở lại.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 4.000,7 USD/oz.

Trong một động thái không nằm ngoài dự báo, Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ lên bang về khoảng 3,75-4%. Đây là đợt giảm lãi suất thứ hai của Fed trong năm nay.

Ông Powell cho biết tại cuộc thảo luận về lãi suất trong lần họp này, có 3 luồng quan điểm khác biệt của các nhà hoạch định chính sách tệ về hướng đi của lãi suất trong cuộc họp tháng 12. “Việc tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 chưa được xác định rõ ràng. Chính sách tiền tệ của Fed không đi theo một con đường định sẵn”, ông Powell nói, phát tín hiệu có thể sẽ không có thêm một đợt giảm lãi suất nữa trong năm nay như thị trường đang kỳ vọng.

Vàng là một tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất giảm hoặc triển vọng lãi suất giảm thường có lợi cho giá vàng, và ngược lại. Thời gian qua, kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12 đã giữ vai trò quan trọng thúc đẩy sự tăng giá của kim loại quý này.

“Vàng có phản ứng logic với việc ông Powell tìm cách hạn chế kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất nữa trong tháng 12. Thị trường lãi suất tương lai đang giảm bớt đặt cược đó, dẫn tới có lợi cho đồng USD và bất lợi cho giá vàng”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Đồng USD tăng giá mạnh trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index nhảy gần 0,5%, đạt mức 99,14 điểm.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Những phiên gần đây, giá vàng tiếp tục giằng co trong biên độ rộng, nhưng xu hướng vẫn nghiêng về giảm. Theo nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York, việc Fed có thể không hạ lãi suất vào tháng 12 sẽ gây bất lợi cho khả năng hồi phục của giá vàng. Đầu tuần trước, vàng đạt mức giá kỷ lục hơn 4.380 USD/oz và chuyển sang trạng thái điều chỉnh ngay sau đó.

Tâm lý ham thích rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu cũng đang tăng lên sau khi Tổng thống Donald Trump ngày thứ Tư công bố một thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc và bày tỏ lạc quan về việc có thể đạt một thỏa thuận trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm.

Trong bối cảnh như vậy, vai trò “hầm trú ẩn” của vàng có thể suy yếu.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn hơn 1.036 tấn vàng.

Tuần này, giá vàng đã giảm hơn 3%, trên đà trở thành tuần giảm giá thứ hai liên tiếp. Dù vậy, vàng vẫn tăng giá gần 50% từ đầu năm đến nay.

Giá vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng nào?

18:58, 29/10/2025

Giá vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng nào?

Tiếp tục "đổ đèo", giá vàng xuống đáy 3 tuần

07:08, 29/10/2025

Tiếp tục “đổ đèo”, giá vàng xuống đáy 3 tuần

Người Ấn Độ chi 11 tỷ USD mua vàng trong 5 ngày lễ hội Diwali

18:25, 28/10/2025

Người Ấn Độ chi 11 tỷ USD mua vàng trong 5 ngày lễ hội Diwali

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD...

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và được Mỹ giảm thuế nhập khẩu ô tô từ 25% xuống còn 15%...

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Nhà đầu tư có phần kém vui vì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu rằng Fed có thể không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell "ngập ngừng" về cuộc họp tháng 12

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 hạ lãi suất lần thứ hai liên tiếp, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell không chắc chắn về việc liệu có tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hôm nay

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hôm nay

Cuộc gặp diễn ra trong cuối chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của ông Trump, khi căng thẳng song phương vẫn cao và các bất đồng kinh tế dài hạn tiếp tục là nút thắt của đàm phán...

