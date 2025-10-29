Tiếp tục “đổ đèo”, giá vàng xuống đáy 3 tuần

Triển vọng có một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã kích thích tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu, khiến vàng bị bán tháo liên tục...

Giá vàng thế giới tiếp tục đương đầu áp lực giảm mạnh, rớt xuống mức thấp nhất trong 3 tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/10), do nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu giảm sút khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dịu đi.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng gia tăng trước thềm hai sự kiện lớn nhất của tuần này là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Lúc 6h sáng nay (29/10), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 16,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,41%, giao dịch ở mức 3.937,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.079 đồng (mua vào) và 26.349 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Khi kết thúc phiên ngày thứ Ba tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.953,4 USD/oz, giảm 38,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm gần 1%. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá vàng giao ngay kể từ hôm 6/10.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,9%, đóng cửa ở mức 3.983,1 USD/oz.

Với phiên giảm này, thành quả tăng của giá vàng từ đầu năm đến nay thu hẹp còn hơn 50%. Khi lập kỷ lục trong tháng 10 này, giá vàng đã ghi nhận mức tăng hơn 65% từ đầu năm.

Trong số các động lực tăng giá chủ yếu của giá vàng năm nay có căng thẳng địa chính trị, căng thẳng thương mại, và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Hiện tại, các yếu tố này vẫn còn, nhưng tác dụng thúc đẩy giá vàng không còn lớn như trước.

Về căng thẳng địa chính trị, chiến tranh Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn nhưng Israel và Hamas đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Về căng thẳng thương mại, giới quan sát kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung ở Hàn Quốc vào ngày thứ Năm (30/10) sẽ mang lại một thỏa thuận nào đó. Về lãi suất, Fed được dự báo sẽ hạ lãi suất vào ngày thứ Tư này, nhưng kỳ vọng đó dường như đã được phản ánh hết vào giá vàng.

“Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung thực sự đã giảm bớt, và hai bên có thể đạt được một thỏa thuận thương mại trong tuần này khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp thượng đỉnh. Điều này thực sự không có lợi cho giá vàng”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét.

Triển vọng có một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã kích thích tâm lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu trong tuần này, đưa các thị trường chứng khoán chính tăng điểm mạnh. Phiên ngày thứ Ba, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục lập thêm kỷ lục mới. Sự lạc quan của nhà đầu tư đối với những kênh đầu tư rủi ro đồng nghĩa tâm lý thận trọng trên thị trường vàng gia tăng.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới chuyên gia hiện không đồng nhất trong dự báo về triển vọng giá vàng thời gian tới.

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA), các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ đạt mức 4.980 USD/oz trong 12 tháng tới. Trong khi đó, ngân hàng Citi và công ty nghiên cứu Capital Economics cùng hạ dự báo giá vàng.

Một báo cáo của Citi ngày 28/10 nhận định giá vàng sẽ giảm về mức 3.800 USD/oz trong vòng 3 tháng tới, từ mức 4.000 USD/oz đưa ra trong lần dự báo trước. Nhà băng này cũng cho rằng giá bạc sẽ giảm về 42 USD/oz trong 3 tháng tới, từ mức dự báo trước là 55 USD/oz.

Phiên ngày thứ Ba, giá bạc đóng cửa ở mức 47,1 USD/oz, hồi nhẹ so với phiên trước.

Ngân hàng Bank of America cũng là một trong những một trong những tổ chức dự báo bi quan về triển vọng giá vàng. “Thị trường vàng đã rơi vào trạng thái mua quá nhiều, và điều đó cuối cùng đã mở đường cho sự điều chỉnh trong tuần này”, một báo cáo của Bank of America nhận xét, cho rằng giá vàng có thể giảm về 3.800 USD/oz trong quý 4 này.

Tỷ giá đồng USD không có nhiều biến động trong phiên đêm qua và đầu giờ sáng nay, với chỉ số Dollar Index dao động trong vùng 98,7-98,8 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua - bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.038,9 tấn vàng.