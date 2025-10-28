Người Ấn Độ chi 11 tỷ USD mua vàng trong 5 ngày lễ hội Diwali

Nhưng thay vì mua nhiều trang sức như mọi năm, họ mua nhiều vàng miếng và đồng xu vàng hơn.

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ Hiệp hội Vàng và trang sức Ấn Độ (IBJA) cho biết khoảng 700-1 nghìn tỷ rupee, tương đương 8-11 tỷ USD, là số tiền mà người Ấn Độ đã chi để mua vàng trong dịp Diwali năm nay. Lễ hội diễn ra trong 5 ngày này đã kết thúc vào hôm thứ Năm tuần trước.

Trong những ngày Diwali, CEO Ajay Chawla của chuỗi cửa hiệu nữ trang thuộc hàng lớn nhất Ấn Độ Tanishq đã lên tiếng cảnh báo rằng công ty của ông có thể rơi vào tình trạng “cháy hàng” vàng miếng và đồng xu vàng vì nhu cầu tăng cao.

Theo quan niệm của người Ấn Độ, việc mua vàng trong lễ Diwali - lễ hội ánh sáng - có thể mang lại những điều may mắn.

Ông Surendra Mehta, Tổng thư ký của IBJA, cho biết vài năm trước, cứ 10 người mua vàng trong lễ Diwali, chỉ có 1 người chọn mua vàng miếng hoặc tiền xu vàng. Nhưng điều này đã dần thay đổi. Theo ước tính của IBJA mà ông Mehta đưa ra, doanh thu bán trang sức trong dịp này năm nay đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt văn hóa và tâm linh đối với người Ấn Độ, vàng còn là một kênh đầu tư hấp dẫn đối với người dân nước này, nhất là khi giá vàng tăng mạnh trong năm ngoái và năm nay.

Từ đầu năm cho tới khi lập kỷ lục gần ngưỡng 4.400 USD/oz vào đầu tuần trước, giá vàng đã tăng khoảng 66%. Dù giảm mạnh sau đó, mức tăng của giá kim loại quý này từ đầu năm đến nay vẫn là 55%. Một số chuyên gia dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/oz trong năm 2026.

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc - theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Người Ấn Độ thường mua nhiều vàng trong lễ Diwali vào tháng 10 hàng năm, cũng như trong mùa cưới kéo dài từ tháng 10 đến giữa tháng 1 năm sau và từ tháng 4 đến tháng 6.

Theo giới chuyên gia, xu hướng tăng giá mạnh của vàng khiến người Ấn Độ không còn coi vàng chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, mà đã trở thành một kênh đầu tư quan trọng.

Trước đây, khi người Ấn Độ chủ yếu mua vàng dưới dạng nữ trang, mỗi khi giá vàng tăng, nhu cầu đó cũng giảm xuống. Nhưng năm nay, giá vàng tăng cao không hề khiến nhu cầu vàng của nước này giảm - ông Anindya Banerjee, trưởng bộ phận thị trường hàng hóa và tiền tệ của công ty Kotak Securities, cho hay.

Ông Rajesh Rokde, Chủ tịch Hội đồng Đá quý và nữ trang Ấn Độ (GJC), cho biết khối lượng vàng được bán ra trong 5 ngày Diwali vừa qua chỉ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái dù giá vàng cao hơn nhiều.

“Khối lượng vàng mà các gia đình Ấn Độ đang nắm giữ ước tính có trị giá 3,8 nghìn tỷ USD, tương đương 88,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP)”, một báo cáo của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley hôm 9/10 cho biết.

Các nhà đầu tư Ấn Độ xem vàng là tài sản giúp họ bảo toàn giá trị khi đồng USD mất giá và thị trường chứng khoán nước này giảm điểm. Họ mua vàng bằng nhiều kênh, từ vàng miếng, tiền xu vàng, chứng chỉ quỹ ETF vàng, và cả vàng kỹ thuật số. Trong tháng 9, lượng vốn chảy ròng vào các quỹ ETF vàng ở nước này tăng 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 83,86 tỷ rupee.