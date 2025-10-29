Thứ Tư, 29/10/2025

Thế giới

Giá vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng nào?

Điệp Vũ

29/10/2025, 18:58

Một câu hỏi có thể đang được nhiều nhà đầu tư đặt ra ở thời điểm này: giá vàng sẽ điều chỉnh đến đâu?...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới gần đây đã rơi vào vùng điều chỉnh khi những lo ngại của nhà đầu tư về căng thẳng Mỹ - Trung, sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) dịu đi phần nào.

Sau khi đạt đỉnh ở mức gần 4.400 USD/oz vào đầu tuần trước, giá vàng đã quay đầu giảm nhanh và để mất mốc 4.000 USD/oz vào đầu tuần này.

Một câu hỏi có thể đang được nhiều nhà đầu tư đặt ra ở thời điểm này: giá vàng sẽ điều chỉnh đến đâu?

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông Maximilian Layton, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng Citi, nhận định sự điều chỉnh của giá vàng có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Khi vàng mất mốc 4.000 USD/oz, ông Layton dự đoán mức 3.800 USD/oz sẽ là điểm dừng tiếp theo, đồng nghĩa mức giảm hơn 4% so với hiện tại. Ông kỳ vọng giá vàng sẽ có được sự hỗ trợ mạnh ở khoảng 3.600 USD/oz, tương đương mức giảm 9%.

Việc Tổng thống Donald Trump mở rộng cánh cửa đàm phán thương mại với Trung Quốc, đạt thỏa thuận thương mại với Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, và Campuchia, đồng thời có thể sắp đàm phán thương mại với Brazil, Ấn Độ và Đài Loan, cũng như thái độ sẵn sàng hợp tác từ phía Trung Quốc đã khiến nhu cầu tìm kiếm hầm trú ẩn ở vàng suy yếu.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng ngoài yếu tố kỹ thuật, khả năng Chính phủ Mỹ sắp thoát khỏi tình trạng đóng cửa cũng là một yếu tố có thể khiến giá vàng tiếp tục điều chỉnh.

Những ngày gần đây, nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn trong một số vấn đề vốn đã gây áp lực lên tâm lý của họ trong năm nay. Bên cạnh việc căng thẳng Mỹ-Trung Quốc giảm bớt, lo ngại về sự độc lập của Fed cũng đã được xoa dịu. Đầu tháng này, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép Thống đốc Fed Lisa Cook tiếp tục giữ chức vụ của mình trong thời gian hiện tại. Nỗi sợ về bong bóng AI cũng đã được giảm bớt khi nhà đầu tư dần chấp nhận các định giá cao hơn từ nhóm công nghệ.

Dù vậy, Phố Wall vẫn tin rằng những lo ngại khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng vẫn còn tồn tại, ngay cả khi giá kim loại quý này có sự điều chỉnh trong ngắn hạn.

Nhà phân tích Michael Hsueh của Deutsche Bank cho biết ông kỳ vọng sự điều chỉnh của vàng sẽ chạm đáy ở mức 3.700-3.800 USD/oz, đồng nghĩa sự sụt giảm đang "gần kết thúc hơn là mới bắt đầu”. Ông Hsueh cũng giữ niềm tin vào triển vọng tăng giá của kim loại này trong trung hạn.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đầu tháng này, chiến lược gia hàng hóa Michael Widmer của ngân hàng Bank of America nhận định giá vàng có thể đạt mức 5.000 USD/oz vào năm 2026, cao hơn 25% so với mức hiện tại. Tương tự, nhà phân tích Dan Watrobski của công ty Janney Montgomery Scott kỳ vọng mục tiêu dài hạn của giá vàng là trong khoảng 4.500-5.000 USD/oz.

Những yếu tố có thể thúc đẩy sự phân bổ vốn vào vàng trong trung và dài hạn bao gồm rủi ro sụt giảm của các thị trường chứng khoán, các vấn đề liên quan đến nợ chính phủ, và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, ông Layton cho rằng khi giá vàng còn ở vùng 4.000 USD/oz và có nguy cơ giảm thêm, đó chưa phải là lúc các nhà phân bổ tài sản sẽ xuống tiền.

VnEconomy

VnEconomy