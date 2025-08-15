Giá vàng nhẫn “4 số 9” đột ngột giảm mạnh

Trong phiên 15/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 700 nghìn đồng/lượng trong khi tại các thương hiệu khác chỉ giảm từ 200 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng...
Sau khi tăng tới gần 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (14/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm nhẹ ngay khi mở cửa phiên hôm nay (15/8).
Theo đó, mức giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, các hệ thống lớn như Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 123,5 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 124,5 triệu đồng/lượng từ phiên sáng. Tính đến 15 giờ ngày 15/8, các thương hiệu vẫn giữ ổn định mức giao dịch trên.
Mức giá 123,5 triệu – 124,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại Công ty DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên hôm qua (14/8), giá mua vào vàng miếng SJC tại hai thương hiệu này vẫn không thay đổi trong khi giá vàng miếng bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch 15/8, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các thương hiệu vẫn không thay đổi so với phiến 14/8. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC tại Công ty DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý giảm 200 nghìn đồng/lượng, thu hẹp còn 800 nghìn – 1,8 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 15 giờ ngày 15/8, Phú Quý cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 122,7 triệu – 124,5 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng và Ngọc Thẩm đều giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 15 giờ ngày 15/8, cả hai thương hiệu trên đều niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 124,5 triệu đồng/lượng trong khi giá mua vào lần lượt ở mức 123,8 triệu đồng/lượng và 122,5 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 15/8 cũng ghi nhận diễn biến giảm nhưng biên độ phân hoá rõ rệt, dao động từ 200 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Tuy nhiên, một đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với chốt hôm qua (14/8).
Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên 15/8.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 120 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/8, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu – 119,8 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến phiên chiều. Đây là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất thị trường nhưng chênh giá mua, bán tại đây vẫn ở mức cao là 3 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 15 giờ ngày 15/8, Công ty PNJ đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 116,6 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 119,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/8, thương hiệu này giảm lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Sau khi giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 116,6 triệu – 119,1 triệu đồng/lượng từ phiên sáng. Tính đến 15 giờ ngày 15/8, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Trong phiên 15/8, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm.
Cập nhật lúc 15 giờ ngày 15/8, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng.
Tính đến 15 giờ ngày 15/8, mức giá giao dịch 116,5 triệu – 119,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Công ty DOJI. So với giá chốt phiên 14/8, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên hôm nay.
Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 100 nghìn đồng/lượng, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 117 triệu – 120 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 15/8, doanh nghiệp này vẫn đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 117 triệu – 120 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,3 triệu – 110,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là phiên đi ngang thứ năm liên tiếp tại thương hiệu này.
Tại thị trường New York, sau nhịp giảm hơn 0,6% sau khi chốt phiên hôm qua (14/8), hợp đồng giá vàng giao ngay hồi phục nhẹ trong phiên hôm nay. Cập nhật lúc 15 giờ ngày 15/8, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,3% so với giá chốt phiên 14/8, tiến lên mốc 3.346 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 16,74 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 11,34 – 12,24 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 2,74 triệu đồng/lượng.
