Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó trước diễn biến phức tạp của thế giới

Trước những biến động khó lường của tình hình quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng.

Chiều 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan nhằm đánh giá tình hình và bàn các kịch bản, giải pháp ứng phó trước những diễn biến mới của thế giới thời gian qua, có thể tác động tiêu cực đến Việt Nam, đặc biệt là các xung đột đang diễn biến phức tạp tại Trung Đông và một số khu vực khác.

Dự họp có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và một số tập đoàn kinh tế.

Theo báo cáo, ngay sau khi tình hình quốc tế xuất hiện những diễn biến mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã khẩn trương đánh giá tác động của các xung đột, nhất là tại Trung Đông, đối với Việt Nam, đồng thời xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan báo cáo tình hình hàng ngày, gửi về Văn phòng Chính phủ trước 13 giờ; duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Phân tích và dự báo thời gian tới, Thủ tướng cho rằng các diễn biến quốc tế có thể tác động tới Việt Nam trên nhiều mặt, gồm ổn định kinh tế vĩ mô (đặc biệt là lạm phát và tăng trưởng), an ninh năng lượng, logistics do giá cả tăng cao, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, cũng như các vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài, an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại.

Để ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đạt các mục tiêu đề ra, trong đó có tăng trưởng kinh tế từ 10%, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, Thủ tướng yêu cầu giữ vững nguyên tắc: bình tĩnh, kiên trì, kiên định, không hoang mang, lo sợ, cũng không chủ quan, lơ là; bám sát tình hình để xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chủ động ứng phó.

Về các giải pháp trước mắt, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến thực tế; chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ.

Đồng thời, bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, chống buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, thao túng thị trường; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Đối với an ninh con người, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng phương án bảo hộ, sẵn sàng sơ tán công dân Việt Nam khỏi các khu vực có nguy cơ; các cơ quan thông tin, truyền thông cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, đúng định hướng; các bộ, ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ, không để trống địa bàn, lĩnh vực.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế – xã hội theo nhiều phương án, cả ngắn hạn và dài hạn; trong ngày, trình Chính phủ Nghị quyết sửa đổi thuế xuất nhập khẩu ưu đãi nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương xây dựng kịch bản điều hành bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến giá dầu; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Các cơ quan liên quan khẩn trương trình Nghị quyết của Chính phủ về mở rộng hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chủ động triển khai các giải pháp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.