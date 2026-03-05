Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó trước diễn biến phức tạp của thế giới
Hà Lê
05/03/2026, 06:47
Trước những biến động khó lường của tình hình quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng.
Chiều 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan nhằm đánh giá tình hình và bàn các kịch bản, giải pháp ứng phó trước những diễn biến mới của thế giới thời gian qua, có thể tác động tiêu cực đến Việt Nam, đặc biệt là các xung đột đang diễn biến phức tạp tại Trung Đông và một số khu vực khác.
Dự họp có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và một số tập đoàn kinh tế.
Theo báo cáo, ngay sau khi tình hình quốc tế xuất hiện những diễn biến mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã khẩn trương đánh giá tác động của các xung đột, nhất là tại Trung Đông, đối với Việt Nam, đồng thời xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó.
Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan báo cáo tình hình hàng ngày, gửi về Văn phòng Chính phủ trước 13 giờ; duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.
Phân tích và dự báo thời gian tới, Thủ tướng cho rằng các diễn biến quốc tế có thể tác động tới Việt Nam trên nhiều mặt, gồm ổn định kinh tế vĩ mô (đặc biệt là lạm phát và tăng trưởng), an ninh năng lượng, logistics do giá cả tăng cao, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, cũng như các vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài, an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại.
Để ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đạt các mục tiêu đề ra, trong đó có tăng trưởng kinh tế từ 10%, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, Thủ tướng yêu cầu giữ vững nguyên tắc: bình tĩnh, kiên trì, kiên định, không hoang mang, lo sợ, cũng không chủ quan, lơ là; bám sát tình hình để xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chủ động ứng phó.
Về các giải pháp trước mắt, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến thực tế; chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ.
Đồng thời, bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, chống buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, thao túng thị trường; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng dầu theo quy định.
Đối với an ninh con người, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng phương án bảo hộ, sẵn sàng sơ tán công dân Việt Nam khỏi các khu vực có nguy cơ; các cơ quan thông tin, truyền thông cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, đúng định hướng; các bộ, ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ, không để trống địa bàn, lĩnh vực.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế – xã hội theo nhiều phương án, cả ngắn hạn và dài hạn; trong ngày, trình Chính phủ Nghị quyết sửa đổi thuế xuất nhập khẩu ưu đãi nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.
Bộ Công Thương xây dựng kịch bản điều hành bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến giá dầu; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng dầu theo quy định.
Các cơ quan liên quan khẩn trương trình Nghị quyết của Chính phủ về mở rộng hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chủ động triển khai các giải pháp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
9 kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
17:54, 04/03/2026
Giữ nhịp từ đầu năm: Chính phủ tự tin kịch bản tăng trưởng quý I và cả năm 2026
17:52, 04/03/2026
Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng trên 10%
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách
Trước những biến động nhanh và khó lường của kinh tế thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá đúng bản chất tình hình để chủ động phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.
Ba kịch bản cho thị trường năng lượng
Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...
Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam
Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang trở thành một “cơn bão” quét qua thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro đối với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: