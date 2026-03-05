Vàng hồi giá khi USD suy yếu, SPDR Gold Trust bán ồ ạt

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có động thái bán ròng mạnh tay trong phiên này, xả gần hết số vàng đã mua trong tuần trước...
Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/3), lấy lại mốc chủ chốt 5.100 USD/oz, khi đồng USD suy yếu và nhu cầu “hầm trú ẩn” của giới đầu tư toàn cầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp diễn.
Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có động thái bán ròng mạnh tay trong phiên này, xả gần hết số vàng đã mua trong tuần trước.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 52,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,03%, chốt ở mức 5.140,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay tăng 1,51 USD/oz, tương đương tăng 1,84%, chốt ở mức 83,43 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 0,2%, chốt ở mức 5.134,7 USD/oz.
Phiên phục hồi này lấy lại một phần thiệt hại của giá kim loại quý trong phiên trước. Hôm thứ Ba, giá vàng giao ngay giảm gần 4,4% và giá bạc giảm gần 8,2%.
Nếu như trong phiên trước, đà tăng mạnh của đồng USD gây áp lực giảm lớn lên giá vàng và giá bạc, thì trong phiên này, sự thoái lui của bạc xanh đã mở đường cho giá kim loại quý “xanh” trở lại. Chỉ số Dollar Index chốt phiên với mức giảm 0,24%, còn 98,81 điểm.
Ngoài ra, giới đầu tư toàn cầu tiếp tục ưa chuộng việc nắm giữ vàng khi cuộc xung đột ở Trung Đông đã kéo dài gần 1 tuần và chưa có dấu hiệu xuống thang.
Ngày 4/3, một tàu ngầm Mỹ đã đánh đắm một chiến hạm của Mỹ ngoài khơi Sri Lanka, và lực lượng phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo Iran phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Israel tuyên bố đã khởi động một chuỗi các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Trong một cuộc họp báo tại Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định “Mỹ đang giành những thắng lợi mang tính quyết định” và cho biết sẽ có thêm lực lượng Mỹ được điều động tới Trung Đông.
“Đồng USD đã lùi lại, mang lại một chút lực hỗ trợ cho giá vàng. Nói chúng, các yếu tố vĩ mô và nền tảng vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng. Chừng nào chiến tranh với Iran còn tiếp diễn, xung đột đó còn hỗ trợ giá vàng. Có khả năng mức độ biến động của giá vàng còn lớn, song tôi lạc quan về triển vọng giá vàng và cho rằng sẽ có mức giá kỷ lục mới được thiết lập”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.
Về tình hình kinh tế Mỹ, báo cáo tháng 2 của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm khu vực tư nhân của nước này tăng mạnh hơn dự báo trong tháng vừa qua, nhưng số liệu việc làm của tháng 1 được điều chỉnh giảm mạnh.
Thị trường hiện đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu tuần này. Theo dự báo, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 59.000 công việc mới trong tháng 2, sau khi có 130.000 công việc mới trong tháng 1 - theo kết quả một cuộc khảo sát chuyên gia kinh tế của Reuters.
Một thị trường lao động vững và rủi ro lạm phát tăng do giá dầu leo thang trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông có thể dẫn tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoãn giảm lãi suất. Việc lãi suất đi ngang lâu hơn có thể gây áp lực mất giá lên vàng, một tài sản không mang lãi suất.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 18,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.081 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ đã bán hơn 20 tấn vàng, sau khi mua ròng khoảng 22 tấn trong tuần trước - theo dữ liệu từ website của quỹ.
Khi mới mở cửa phiên sáng nay (4/3) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng duy trì xu thế tăng.
Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 14 USD/oz, tương đương tăng gần 0,3%, so với mức chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 5.156,2 USD/oz.
Giá bạc tăng 0,1%, giao dịch ở mức gần 83,8 USD/oz.
Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 163,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.974 đồng (mua vào) và 26.304 đồng (bán ra), tăng 6 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
