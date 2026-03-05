Các quan chức Fed lại cảnh báo về lạm phát

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lên tiếng cảnh báo về lạm phát, cho thấy tâm lý thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhất là trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông đẩy giá dầu thô leo thang mạnh...

Phát biểu ngày 3/3, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas, ông Jeffrey Schmid một lần nữa phát tín hiệu phản đối việc cắt giảm lãi suất về mức sâu hơn, cho rằng thị trường lao động Mỹ đang cân bằng và lạm phát còn quá nóng.

“Lạm phát đã cao hơn mục tiêu của Fed trong gần 5 năm qua”, ông Schmid nói, nhấn mạnh nhu cầu trong nền kinh tế Mỹ vẫn đang vượt nguồn cung và đẩy giá dịch vụ lên quá nhanh so với mức cần thiết để đạt được mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đề ra.

“Tôi không cho rằng chúng ta có thể tự mãn”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Schmid tại một sự kiện của câu lạc bộ các nhà điều hành doanh nghiệp Metro Denver Executive Club.

Trong bài phát biểu này, ông Schmid không đề cập đến ảnh hưởng kinh tế của xung đột quân sự ở Iran. Nhưng theo giới phân tích, ít nhất trong ngắn hạn, biến động ở Trung Đông có thể sẽ làm gia tăng mối lo ngại của nhà hoạch định chính sách tiền tệ này về áp lực lạm phát.

Ông Schmid đang là một nhân vật “diều hâu” trong Fed. Ông đã phản đối hai trong số ba đợt giảm lãi suất của Fed vào năm ngoái, đồng thời ủng hộ quyết định của Fed vào tháng trước giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 3,5-3,75%.

Phát biểu ngày 3/3, ông nhấn mạnh rằng lạm phát ở Mỹ còn đang gần mức 3% và cứ mỗi một điểm phần trăm tăng thêm trong tốc độ lạm phát sẽ làm giảm 300 tỷ USD trong sức mua của các hộ gia đình Mỹ.

Trước khi chiến sự nổ ra ở Trung Đông, thị trường tài chính đã kỳ vọng rằng sự suy yếu của thị trường lao động, lạm phát suy giảm, hoặc sự kết hợp của hai yếu tố này sẽ dẫn tới việc Fed hạ lãi suất vào giữa năm nay. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, thị trường cho rằng Fed sẽ đợi tới ít nhất tháng 9 mới hạ lãi suất.

Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams nói cuộc xung đột có khả năng kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ thông qua sự giảm giá của các tài sản, một cú sốc thương mại đối với các nước đồng minh của Mỹ, và lạm phát cao hơn - ít nhất là trong ngắn hạn.

Dù vậy, ông Williams cho rằng cần có thời gian để xác định ảnh hưởng ròng của cuộc xung đột đến nền kinh tế Mỹ và chính sách của Fed, vì rất khó để dự báo về tác động của cuộc khủng hoảng này nếu dựa trên những sự kiện tương tự trước đây như chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Cuộc chiến Nga - Ukraine đã ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở châu Âu, nhưng không tác động nhiều đến kinh tế Mỹ hay chính sách của Fed.

“Chưa ai dám chắc cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu hay có ảnh hưởng như thế nào. Kinh nghiệm cho thấy biến động giá dầu tính đến thời điểm này sẽ không dẫn tới một sự thay đổi căn bản trong nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta hãy chờ xem”, ông Williams nói với các nhà báo khi xuất hiện tại một sự kiện ở New York.

Ngoài ra, ông cũng nói việc giảm lãi suất “rốt cục” sẽ là cần thiết nếu lạm phát giảm đúng như ông dự báo.

Cũng vào ngày 3/3, tại một sự kiện của hãng tin Bloomberg ở New York, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari nói ông tin rằng Fed có thể chỉ cần giảm lãi suất một lần trong năm nay.

Hiện tại, thị trường vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

“Tôi nghĩ rằng câu hỏi mà chúng tôi và thị trường đều trăn trở là liệu cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu và sẽ trở nên nghiêm trọng tới mức nào”, ông Kashkari nói.

Fed thường nhìn vào lạm phát lõi để đánh giá triển vọng lạm phát, bỏ qua sự biến động của giá năng lượng và thực phẩm. Tuy nhiên, tình hình hiện nay có thể khác.

“Nếu lạm phát toàn phần tăng cao trong thời gian dài, đó sẽ là một kịch bản mà chúng ta cần hết sức để ý”, ông Kashkari nhấn mạnh.

Trong một dấu hiệu cho thấy thị trường tài chính đang trở nên dè dặt hơn với khả năng Fed giảm lãi suất trong năm nay, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng liên tiếp trong hai phiên 3-4/3.

Giá dầu thô đã tăng hơn 13% kể từ khi Mỹ và Israel khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào hôm 28/2. Ngày 3/3, giá xăng bán lẻ ở Mỹ tăng 0,1 USD/gallon - theo dữ liệu của hiệp hội AAA.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng khoảng 36% Fed giảm lãi suất vào tháng 6, sau khi Fed có chủ tịch mới thay cho ông Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Chủ tịch tiếp theo của Fed có thể là ông Kevin Warsh, người đã được Tổng thống Trump đề cử.

Khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 7 hiện ở mức 43%, giảm từ mức 70% trong những ngày gần đây. Trong khi đó, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên mức 43% từ mức chỉ khoảng 20% gần đây.