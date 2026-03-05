Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Các quan chức Fed lại cảnh báo về lạm phát

An Huy

05/03/2026, 07:03

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lên tiếng cảnh báo về lạm phát, cho thấy tâm lý thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhất là trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông đẩy giá dầu thô leo thang mạnh...

Bên ngoài trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Bloomberg.
Bên ngoài trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu ngày 3/3, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas, ông Jeffrey Schmid một lần nữa phát tín hiệu phản đối việc cắt giảm lãi suất về mức sâu hơn, cho rằng thị trường lao động Mỹ đang cân bằng và lạm phát còn quá nóng.

“Lạm phát đã cao hơn mục tiêu của Fed trong gần 5 năm qua”, ông Schmid nói, nhấn mạnh nhu cầu trong nền kinh tế Mỹ vẫn đang vượt nguồn cung và đẩy giá dịch vụ lên quá nhanh so với mức cần thiết để đạt được mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đề ra.

“Tôi không cho rằng chúng ta có thể tự mãn”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Schmid tại một sự kiện của câu lạc bộ các nhà điều hành doanh nghiệp Metro Denver Executive Club.

Trong bài phát biểu này, ông Schmid không đề cập đến ảnh hưởng kinh tế của xung đột quân sự ở Iran. Nhưng theo giới phân tích, ít nhất trong ngắn hạn, biến động ở Trung Đông có thể sẽ làm gia tăng mối lo ngại của nhà hoạch định chính sách tiền tệ này về áp lực lạm phát.

Ông Schmid đang là một nhân vật “diều hâu” trong Fed. Ông đã phản đối hai trong số ba đợt giảm lãi suất của Fed vào năm ngoái, đồng thời ủng hộ quyết định của Fed vào tháng trước giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 3,5-3,75%.

Phát biểu ngày 3/3, ông nhấn mạnh rằng lạm phát ở Mỹ còn đang gần mức 3% và cứ mỗi một điểm phần trăm tăng thêm trong tốc độ lạm phát sẽ làm giảm 300 tỷ USD trong sức mua của các hộ gia đình Mỹ.

Trước khi chiến sự nổ ra ở Trung Đông, thị trường tài chính đã kỳ vọng rằng sự suy yếu của thị trường lao động, lạm phát suy giảm, hoặc sự kết hợp của hai yếu tố này sẽ dẫn tới việc Fed hạ lãi suất vào giữa năm nay. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, thị trường cho rằng Fed sẽ đợi tới ít nhất tháng 9 mới hạ lãi suất.

Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams nói cuộc xung đột có khả năng kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ thông qua sự giảm giá của các tài sản, một cú sốc thương mại đối với các nước đồng minh của Mỹ, và lạm phát cao hơn - ít nhất là trong ngắn hạn.

Dù vậy, ông Williams cho rằng cần có thời gian để xác định ảnh hưởng ròng của cuộc xung đột đến nền kinh tế Mỹ và chính sách của Fed, vì rất khó để dự báo về tác động của cuộc khủng hoảng này nếu dựa trên những sự kiện tương tự trước đây như chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Cuộc chiến Nga - Ukraine đã ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở châu Âu, nhưng không tác động nhiều đến kinh tế Mỹ hay chính sách của Fed.

“Chưa ai dám chắc cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu hay có ảnh hưởng như thế nào. Kinh nghiệm cho thấy biến động giá dầu tính đến thời điểm này sẽ không dẫn tới một sự thay đổi căn bản trong nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta hãy chờ xem”, ông Williams nói với các nhà báo khi xuất hiện tại một sự kiện ở New York.

Ngoài ra, ông cũng nói việc giảm lãi suất “rốt cục” sẽ là cần thiết nếu lạm phát giảm đúng như ông dự báo.

Cũng vào ngày 3/3, tại một sự kiện của hãng tin Bloomberg ở New York, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari nói ông tin rằng Fed có thể chỉ cần giảm lãi suất một lần trong năm nay.

Hiện tại, thị trường vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

“Tôi nghĩ rằng câu hỏi mà chúng tôi và thị trường đều trăn trở là liệu cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu và sẽ trở nên nghiêm trọng tới mức nào”, ông Kashkari nói.

Fed thường nhìn vào lạm phát lõi để đánh giá triển vọng lạm phát, bỏ qua sự biến động của giá năng lượng và thực phẩm. Tuy nhiên, tình hình hiện nay có thể khác.

“Nếu lạm phát toàn phần tăng cao trong thời gian dài, đó sẽ là một kịch bản mà chúng ta cần hết sức để ý”, ông Kashkari nhấn mạnh.

Trong một dấu hiệu cho thấy thị trường tài chính đang trở nên dè dặt hơn với khả năng Fed giảm lãi suất trong năm nay, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng liên tiếp trong hai phiên 3-4/3.

Giá dầu thô đã tăng hơn 13% kể từ khi Mỹ và Israel khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào hôm 28/2. Ngày 3/3, giá xăng bán lẻ ở Mỹ tăng 0,1 USD/gallon - theo dữ liệu của hiệp hội AAA.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng khoảng 36% Fed giảm lãi suất vào tháng 6, sau khi Fed có chủ tịch mới thay cho ông Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Chủ tịch tiếp theo của Fed có thể là ông Kevin Warsh, người đã được Tổng thống Trump đề cử.

Khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 7 hiện ở mức 43%, giảm từ mức 70% trong những ngày gần đây. Trong khi đó, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên mức 43% từ mức chỉ khoảng 20% gần đây.

Eo biển Hormuz đóng cửa: Châu Á có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất

16:01, 04/03/2026

Eo biển Hormuz đóng cửa: Châu Á có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất

Ông Kevin Warsh và hành trình đến đề cử cho ghế chủ tịch Fed

19:20, 03/02/2026

Ông Kevin Warsh và hành trình đến đề cử cho ghế chủ tịch Fed

Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông

15:25, 03/03/2026

Hai tài sản thành

Từ khóa:

chính sách tiền tệ fed lãi suất lạm phát ngân hàng trung ương thế giới

Đọc thêm

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột leo thang tại khu vực Vùng Vịnh đang gây gián đoạn một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Việc các hãng vận tải lớn tránh Biển Đỏ và kênh đào Suez đang khiến thương mại Đông Phi chịu tác động rõ rệt, từ chi phí logistics tăng cao đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản...

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy