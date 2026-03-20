Giá vàng tăng giảm 4 lần trong buổi sáng

Sáng 20/3/2026, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng, giảm 2 - 4 lần, với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới hơn 1 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 300 nghìn - 2 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp…
Sau khi sụt 7,5 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (19/3), giá mua, bán vàng
miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh liên tục đảo chiều trong phiên sáng nay. Mỗi nhịp tăng, giảm lên tới cả triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng SJC phổ biến đưa
về mức 176,1 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 1,2
triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá
chốt phiên 19/3. Giá giao dịch vàng miếng niêm yết tại 171,3 triệu
– 174,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 tiếng mở cửa, giá vàng miếng
tại thương hiệu này thêm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.
Giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh mở cửa phiên sáng lập tức quay về mức 174,3 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất nhất kể từ phiên đầu tháng 2/2026. Tuy nhiên, giá vàng trong nước nhanh chóng hồi phục và chốt phiên ghi nhận mức tăng phổ biến là 600 nghìn đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá
mua vàng miếng ở mức 173,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 176,1 triệu
đồng/lượng. So với giá chốt
phiên 19/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC đảo chiều tăng 600 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 173,1 triệu – 176,1 triệu đồng/lượng cũng
được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín
Mạnh Hải, Phú Quý và
Ngọc Thẩm, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp tăng và 1
nhịp giảm trong phiên sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 176,1 triệu
đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 174,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 19/3, giá mua, bán vàng
miếng tại thương hiệu này tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường vàng
nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá thể hiện rõ rệt tại các đơn kinh doanh. Trong
khi hầu hết các doanh nghiệp vẫn tăng giá vàng nhẫn theo sát vàng miếng SJC, vẫn có đơn vị điều
chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.
Sau khi giảm mạnh 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 19/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải trong
phiên sáng giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng sau ba nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan
xen. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá
mua vàng nhẫn ở mức 173,1 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 176,1 triệu
đồng/lượng.
Công ty DOJI mở cửa phiên sáng
giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 171,3 triệu – 174,3 triệu đồng/lượng.
Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên
tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 1,8 triệu
đồng/lượng, niêm yết tại 173,1 triệu – 176,1 triệu đồng/lượng (mua – bán) và
duy trì đến hết phiên sáng. Như vậy, trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty
DOJI tăng tới 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/3.
Trong phiên sáng, Phú Quý là đơn vị duy
nhất ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp giảm đối với giá vàng nhẫn
9999.
Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt
giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 171,3 triệu đồng/lượng
và giá bán là 174,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Trong vòng hơn 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này cũng tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng
mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 173,1 triệu – 176,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So
với giá chốt phiên 19/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 173,1 triệu-176,1 triệu đồng/lượng cũng
được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu. So với giá
chốt phiên 19/3, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại thương
hiệu này chỉ
tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 171 triệu – 174 triệu
đồng/lượng, giảm 1,2 triệu
đồng/lượng.
Trong vòng 3 tiếng với 2 nhịp điều
chỉnh tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 1,8
triệu đồng/lượng, niêm yết tại 172,8 triệu – 175,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tăng tổng cộng 600 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ổn định ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 500 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 18/3.
Sau khi giảm tổng cộng 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều hai phiên liên tiếp (18-19/3), trong phiên sáng nay, giá
vàng nhẫn trơn tại Ngọc Thẩm trở lại xu hướng tăng.
Đóng cửa phiên
sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 165 triệu
đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 169 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 19/3, giá
giao dịch vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này bật tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng
thời, đây cũng là mức điều chỉnh cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Trên thị
trường thế giới, sau khi giảm mạnh hơn 3,5% trong phiên hôm qua (19/3), hợp
đồng giá vàng giao ngay cũng trở về xu thế tăng trong phiên sáng 20/3. Tính đến
12 giờ ngày 20/3, giá vàng giao ngay tăng hơn 1,1%, tiến lên ngưỡng 4.705 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 25,17 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 18,07 – 27,41 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
Trong phiên sáng 21/3, giá bán vàng miếng SJC quay về mốc 171 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026. So với giá chốt phiên đầu tuần (16/3), mức giảm phổ biến ở ngưỡng 12,1 triệu đồng/lượng…
Mất mốc 4.500 USD/oz, giá vàng có tuần giảm mạnh nhất 15 năm
Giá các kim loại quý tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/3). Vàng mất thêm gần 160 USD/oz và không giữ được mốc chủ chốt 4.500 USD/oz. Đồng USD tăng giá trở lại, còn các nhà đầu tư phương Tây không ngừng xả hàng...
Còn 11 ngày hạn chót kiểm kê tài sản công, gần 30% đơn vị chưa được duyệt
Còn 11 ngày để hoàn thành gửi báo cáo kiểm kê tài sản công nhưng đến nay mới có 87% đơn vị gửi báo cáo và 72% được duyệt. Khâu thẩm định vẫn là điểm nghẽn gây ách tắc…
Chênh lệch giá USD thị trường tự do và ngân hàng lên mức 1.500 VND
Ngày 20/3, tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng so với hôm qua, trong khi giá mua – bán USD tại các ngân hàng tiếp tục bám sát mức trần 26.339 VND. Ngược lại, tỷ giá tự do tăng mạnh 300 VND ở cả hai chiều, kéo giãn chênh lệch với thị trường chính thức lên khoảng 1.557 (chiều mua) – 1.411 (chiều bán) VND mỗi USD…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: