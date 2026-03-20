Trang chủ Tài chính

Giá vàng tăng giảm 4 lần trong buổi sáng

Mai Nhi

20/03/2026, 13:57

Sáng 20/3/2026, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng, giảm 2 - 4 lần, với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới hơn 1 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 300 nghìn - 2 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp…

Sau khi sụt 7,5 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (19/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh liên tục đảo chiều trong phiên sáng nay. Mỗi nhịp tăng, giảm lên tới cả triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng SJC phổ biến đưa về mức 176,1 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/3.  Giá giao dịch vàng miếng niêm yết tại 171,3 triệu – 174,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tại thương hiệu này thêm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh mở cửa phiên sáng lập tức quay về mức  174,3 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất nhất kể từ phiên đầu tháng 2/2026. Tuy nhiên, giá vàng trong nước nhanh chóng hồi phục và chốt phiên ghi nhận mức tăng phổ biến là 600 nghìn đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng ở mức 173,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 176,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 19/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC đảo chiều tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 173,1 triệu – 176,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp tăng và 1 nhịp giảm trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 176,1 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 174,1 triệu đồng/lượng.  So với giá chốt phiên 19/3, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá thể hiện rõ rệt tại các đơn kinh doanh. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp vẫn tăng giá vàng nhẫn theo sát vàng miếng SJC, vẫn có đơn vị điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu tháng 3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Sau khi giảm mạnh 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 19/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải trong phiên sáng giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng sau ba nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 173,1 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 176,1 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI mở cửa phiên sáng giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 171,3 triệu – 174,3 triệu đồng/lượng.

Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 173,1 triệu – 176,1 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến hết phiên sáng. Như vậy, trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty DOJI tăng tới 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/3.

Trong phiên sáng, Phú Quý là đơn vị duy nhất ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp giảm đối với giá vàng nhẫn 9999.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 171,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 174,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong vòng hơn 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này cũng tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 173,1 triệu – 176,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 19/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức tăng, giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh trong phiên 20/3 so với 19/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 173,1 triệu-176,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu. So với giá chốt phiên 19/3, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này chỉ tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 3 tiếng với 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 172,8 triệu – 175,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tăng tổng cộng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ổn định ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng,  tăng tổng cộng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 18/3.

Sau khi giảm tổng cộng 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều hai phiên liên tiếp (18-19/3), trong phiên sáng nay, giá vàng nhẫn trơn tại Ngọc Thẩm trở lại xu hướng tăng.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 165 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 169 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 19/3, giá giao dịch vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này bật tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là mức điều chỉnh cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Trên thị trường thế giới, sau khi giảm mạnh hơn 3,5% trong phiên hôm qua (19/3), hợp đồng giá vàng giao ngay cũng trở về xu thế tăng trong phiên sáng 20/3. Tính đến 12 giờ ngày 20/3, giá vàng giao ngay tăng hơn 1,1%, tiến lên ngưỡng 4.705 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 25,17 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 18,07 – 27,41 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

