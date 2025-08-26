Giá vàng tăng mạnh sau khi ông Trump tuyên bố sa thải một thống đốc Fed

Sau khi bán ròng vàng trong tuần trước, “cá mập” SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng.

Lúc 8h05 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 18,8 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,56%, giao dịch ở mức 3.384,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 108 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.090 đồng (mua vào) và 26.480 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên ngày thứ Hai tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.365,3 USD/oz, giảm 8 USD/oz so với chốt phiên ngày thứ Sáu, tương đương giảm 0,24%.

Đồng USD trên thị trường quốc tế giảm giá mạnh vào đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, sau khi ông Trump tuyên bố đã cách chức bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed vì cáo buộc bà có hành vi gian lận trong việc vay thế chấp nhà. Động thái này của ông Trump là chưa từng có tiền lệ và đẩy cuộc tấn công của ông nhằm vào ngân hàng trung ương Mỹ lên một nấc mới, sau khi cơ quan này chống lại áp lực đòi giảm lãi suất của ông suốt mấy tháng qua.

Trong một lá thư cách chức gửi bà Cook đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng bà đã khai man trong hồ sơ xin cấp khoản vay thế chấp nhà. “Xét tới hành vi gian lận, và thậm chí có thể là phạm tội, về tài chính của bà, người dân Mỹ không thể có và tôi không có niềm tin vào sự chính trực của bà”, ông Trump viết trong thư.

Theo hãng tin CNBC, việc ông Trump sa thải bà Cook - người phụ nữ da màu đầu tiên trong Hội đồng Thống đốc Fed - có thể bị kiện lên tòa án liên bang, thậm chí là Tòa án Tối cao. Hiện Fed chưa đưa ra tuyên bố nào về động thái này của ông chủ Nhà Trắng.

Đồng USD có lúc trượt giá gần 0,3% sau tuyên bố của ông Trump, sau đó thu hẹp mức giảm. Lúc 8h30 theo giờ Việt Nam, chỉ số Dollar Index giao dịch ở mức 98,27 điểm, giảm 0,17% so với mức chốt phiên ngày thứ Hai - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Việc ông Trump gây sức ép liên tục lên Fed đang khiến giới đầu tư lo ngại về vai trò độc lập của cơ quan này, và mối lo này là một nguyên nhân làm suy giảm vị thế của đồng USD trong năm nay. Từ đầu năm, Dollar Index đã giảm hơn 9,4%.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng cho rằng Fed có thể sẽ phải ngả theo sức ép của ông Trump, tiến hành giảm mạnh lãi suất. Những đánh giá như vậy không có lợi cho đồng USD và mang lại lực hỗ trợ cho giá vàng. Hôm thứ Sáu, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức cao nhất trong 2 tuần sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu từ hội nghị ở Jackson Hole rằng ngân hàng trung ương này có thể giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 vì thị trường lao động có vẻ đang suy yếu.

Bài phát biểu của ông Powell hôm thứ Sáu đã khiến nhiều ngân hàng lớn điều chỉnh dự báo về lãi suất. Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank hiện đều cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 84% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang có phần thận trọng trước khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, vào gnafy thứ Sáu tuần này. Tiếp đó, vào tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8.

Các báo cáo này có thể làm dịch chuyển kỳ vọng lãi suất, từ đó gây biến động tỷ giá USD và giá vàng.

“Thị trường đang ‘tiêu hóa’ các phát biểu của ông Powell hôm thứ Sáu và đợi các dữ liệu đầu vào mới để đánh giá kỹ hơn về khả năng giảm lãi suất trong tháng 9” - chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters. “Tôi cho rằng giai đoạn lình xình của giá vàng trong mùa hè sẽ kết thúc trong những tuần tới. Xu hướng tăng có thể sẽ được thiết lập trở lại”.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng mức nắm giữ lên mức 958,5 tấn. Tuần trước, quỹ này đã bán ròng 8,6 tấn vàng.