Trang chủ Thế giới

Vàng trượt giá nhẹ, giới phân tích vẫn thận trọng dù “cửa” hạ lãi suất rộng hơn

Điệp Vũ

25/08/2025, 09:12

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã phát tín hiệu có thể giảm lãi suất vào tháng 9, nhiều nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng khi dự báo về khả năng tăng giá của kim loại quý này trong thời gian tới.

Lúc 8h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 6,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại New York, tương đương giảm 0,19%, giao dịch ở mức 3.366 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 107,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.130 đồng (mua vào) và 26.520 đồng (bán ra).

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, sau khi bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole để ngỏ cánh cửa cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng tới. Tín hiệu này đẩy đồng USD giảm giá mạnh và đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 16-17/9 tăng lên, theo đó hỗ trợ giá vàng.

Mức tăng xấp xỉ 1% của giá vàng trong phiên ngày thứ Sáu đưa giá kim loại quý này tăng hơn 1% trong cả tuần.

Mức đặt cược trên thị trường lãi suất tương lai vào khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 đang thiếu ổn định. Ngay sau bài phát biểu của ông Powell hôm thứ Sáu, đặt cược này có lúc tăng lên mức hơn 90% từ mức khoảng 75% của phiên trước, nhưng sau đó lại sụt giảm về ngưỡng 75% vào cuối phiên. Sáng nay, mức đặt cược đã tăng lên mức gần 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Tuy nhiên, đồng USD đã bật tăng trở lại trong sáng nay. Chỉ số Dollar Index lúc 8h40 theo giờ Việt Nam tăng 0,23% so với mức chốt của phiên trước, đạt 97,94 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giới phân tích cho rằng bài phát biểu ngày thứ Sáu của ông Powell đã thỏa mãn thị trường đang mong đợi một tín hiệu mềm mỏng, nhưng rủi ro lạm phát tăng ở Mỹ có thể khiến cho một quyết định cắt giảm lãi suất của Fed trở nên phức tạp hơn nhiều. Chính sách áp thuế quan trên diện rộng của Tổng thống Donald Trump được cho là mới đang ngấm dần vào giá cả hàng hóa ở Mỹ.

Ngoài ra, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 về cơ bản đã được phản ánh hết vào giá vàng trong thời gian gần đây, nên dư địa để vàng tăng giá thêm sau tín hiệu mới từ Chủ tịch Fed là không nhiều. Chưa kể, ngay cả khi Fed có hạ lãi suất vào tháng 9, điều đó không có nghĩa là động thái đó sẽ mở đường cho một chuỗi hạ lãi suất liên tiếp.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trưởng chiến lược Philip Streible của công ty Blue Line Futures cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần này nhưng cũng đối mặt với một số rủi ro. Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, vì dữ liệu này có thể chi phối quyết định của Fed trong cuộc họp tháng 9. “Thị trường vàng có vẻ đang nhận được lực hỗ trợ mới sau những phát biểu của Chủ tịch Fed, nhưng tôi không chắc là sẽ có sự đột phá”, ông Streible nói với trang Kitco News.

Tương tự, trưởng phân tích Alex Kuptsikevich của công ty FxPro, cho rằng Fed có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9 nhưng sau đó có thể tạm dừng. “Lập trường nước đôi của Fed đang hỗ trợ đồng USD tăng giá trở lại”, gây áp lực mất giá lên vàng - ông nói.

Bà Chantelle Schieven, Giám đốc nghiên cứu tại Capitalight Research, nhận xét vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng mức tăng của giá vàng có thể bị hạn chế vì việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được phản ánh vào giá vàng “Điều có thể khiến thị trường vàng phấn khích là trong trường hợp Fed phát tín hiệu tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tương lai, nghĩa là khi họ tăng cường nhấn mạnh về vấn đề thị trường lao động suy yếu và ít nhấn mạnh hơn về rủi ro lạm phát”, bà Schieven nói.

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

09:48, 23/08/2025

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

09:02, 23/08/2025

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

07:26, 22/08/2025

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

