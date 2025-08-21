Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, đã từ chối lời kêu gọi từ nhiệm của Tổng thống Donald Trump, nói rằng bà “không có ý định vì bị đe dọa mà từ chức”...

Tuyên bố này được đưa ra sau khi đồng minh của ông Trump cáo buộc bà Cook vi phạm các quy định về khoản vay thế chấp nhà.

Ngày 20/8, ông Trump yêu cầu bà Cook trở thành thống đốc Fed thứ hai từ chức trong vòng chưa đầy một tháng, sau khi ông Bill Pulte - người đứng đầu Cơ quan Tài chính nhà ở Liên bang và là người thường xuyên chỉ trích Fed - kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự về những cáo buộc sai phạm trong các hồ sơ xin vay thế chấp nhà của bà.

Buổi tối cùng ngày, bà Cook cho biết bà đã “hay tin từ giới truyền thông” ông Pulte đã đăng trên mạng xã hội X rằng ông đang gửi đơn tố cáo hình sự dựa trên các hồ sơ vay thế chấp nhà của bà được nộp vào năm 2021 - một năm trước khi bà gia nhập Fed. Bà nói: “Tôi không có ý định từ chức vì bị đe dọa bởi một vài vấn dề được nêu ra trong một dòng tweet. Tôi dự định xem xét nghiêm túc mọi câu hỏi về lịch sử tài chính của mình với tư cách là thành viên của Fed, và vì vậy tôi đang thu thập thông tin chính xác để trả lời mọi câu hỏi chính đáng và đưa ra sự thật”.

Những cáo buộc chống lại bà Cook, người có nhiệm kỳ thống đốc kéo dài đến năm 2038, là diễn biến mới nhất trong một cuộc tấn công đa chiều từ chính quyền Trump nhằm vào ngân hàng trung ương Mỹ và các quan chức của cơ quan này, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Những tháng qua, ông Trump đã gọi ông Powell là “tên ngốc” vì ông từ chối giảm mạnh lãi suất như yêu cầu của Tổng thống. Ông Trump và các đồng minh của ông cũng đã chỉ trích mạnh mẽ dự án trị giá 2,5 tỷ USD cải tạo trụ sở của Fed ở Washington DC.

Việc loại bỏ bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed sẽ cho ông Trump cơ hội đề cử một nhà kinh tế có chung mong muốn lãi suất thấp nữa vào Hội đồng Thống đốc Fed. Tất cả 7 thành viên của hội đồng này đều có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ấn định lãi suất của Fed. FOMC có 12 thành viên có quyền biểu quyết, trong đó có 5 chủ tịch các chi nhánh khu vực của Fed. Đa số thành viên Hội đồng Thống đốc cũng có quyền sa thải người đứng đầu 12 chi nhánh khu vực của Fed.

Đầu tháng này, một thống đốc Fed khác là bà Adriana Kugler đã bất ngờ từ chức, và ông Trump đã nhanh chóng bổ nhiệm một người thân cận là nhà kinh tế Stenphen Miran vào chiếc ghế mà bà Kugler để lại. Ông Powell, cũng là một thành viên Hội đồng Thống đốc, đã bị ông Trump dọa cách chức nhiều lần trong những tháng qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng ngày 20/8, ông Trump viết: “Bà Cook phải từ chức ngay”. Trước đó vài giờ sau, ông Pulte cáo buộc bà Cook đã “làm giả các tài liệu ngân hàng và hồ sơ tài sản để có được các điều khoản vay ưu đãi hơn, do đó có khả năng phạm tội gian lận vay thế chấp nhà”.Theo ông Putlte, bà Cook đã ke khai trong các tài liệu tài chính rằng hai ngôi nhà được mua trong vòng vài tuần sẽ đều là nơi ở chính của bà. Ông cũng cáo buộc một trong hai ngôi nhà sau đó đã được quảng cáo cho thuê trên mạng.

Theo tờ báo Finacial Times, cuộc tấn công của chính quyền ông Trump nhằm vào Fed và các cơ quan kinh tế khác của liên bang đã gây ra lo ngại trong giới kinh tế và các nhà lập pháp của Mỹ.

Cũng vào đầu tháng này, ông Trump đã sa thải ủy viên Cục Thống kê Lao động (BSL) Erika McEntarfer sau khi cơ quan này công bố báo cáo việc làm tháng 7 ảm đạm - dữ liệu mà ông Trump cho là không phản ánh đúng sự thật. Người được ông Trump chọn để thay thế bà McEntarfer là ông EJ Antoni đã phải đối mặt với sự phản đối từ nhiều nhà kinh tế cho rằng ông thiếu kinh nghiệm quản lý để điều hành một cơ quan gồm 2.000 nhân viên liên bang.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren - thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện - đã chỉ trích ông Trump vì đã nhắm mục tiêu vào ngân hàng trung ương. “Tổng thống Trump đang tìm cớ để đe dọa hoặc sa thải Chủ tịch Powell và các thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed… Tổng thống và chính quyền của ông không nên tìm cách sa thải các thành viên của Fed một cách bất hợp pháp”, bà Warren nói với Financial Times.