Thứ Năm, 21/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Bình Minh

21/08/2025, 10:33

Một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, đã từ chối lời kêu gọi từ nhiệm của Tổng thống Donald Trump, nói rằng bà “không có ý định vì bị đe dọa mà từ chức”...

Thống đốc Fed Lisa Cook - Ảnh: Reuters.
Thống đốc Fed Lisa Cook - Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi đồng minh của ông Trump cáo buộc bà Cook vi phạm các quy định về khoản vay thế chấp nhà.

Ngày 20/8, ông Trump yêu cầu bà Cook trở thành thống đốc Fed thứ hai từ chức trong vòng chưa đầy một tháng, sau khi ông Bill Pulte - người đứng đầu Cơ quan Tài chính nhà ở Liên bang và là người thường xuyên chỉ trích Fed - kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự về những cáo buộc sai phạm trong các hồ sơ xin vay thế chấp nhà của bà.

Buổi tối cùng ngày, bà Cook cho biết bà đã “hay tin từ giới truyền thông” ông Pulte đã đăng trên mạng xã hội X rằng ông đang gửi đơn tố cáo hình sự dựa trên các hồ sơ vay thế chấp nhà của bà được nộp vào năm 2021 - một năm trước khi bà gia nhập Fed. Bà nói: “Tôi không có ý định từ chức vì bị đe dọa bởi một vài vấn dề được nêu ra trong một dòng tweet. Tôi dự định xem xét nghiêm túc mọi câu hỏi về lịch sử tài chính của mình với tư cách là thành viên của Fed, và vì vậy tôi đang thu thập thông tin chính xác để trả lời mọi câu hỏi chính đáng và đưa ra sự thật”.

Những cáo buộc chống lại bà Cook, người có nhiệm kỳ thống đốc kéo dài đến năm 2038, là diễn biến mới nhất trong một cuộc tấn công đa chiều từ chính quyền Trump nhằm vào ngân hàng trung ương Mỹ và các quan chức của cơ quan này, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Những tháng qua, ông Trump đã gọi ông Powell là “tên ngốc” vì ông từ chối giảm mạnh lãi suất như yêu cầu của Tổng thống. Ông Trump và các đồng minh của ông cũng đã chỉ trích mạnh mẽ dự án trị giá 2,5 tỷ USD cải tạo trụ sở của Fed ở Washington DC.

Việc loại bỏ bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed sẽ cho ông Trump cơ hội đề cử một nhà kinh tế có chung mong muốn lãi suất thấp nữa vào Hội đồng Thống đốc Fed. Tất cả 7 thành viên của hội đồng này đều có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ấn định lãi suất của Fed. FOMC có 12 thành viên có quyền biểu quyết, trong đó có 5 chủ tịch các chi nhánh khu vực của Fed. Đa số thành viên Hội đồng Thống đốc cũng có quyền sa thải người đứng đầu 12 chi nhánh khu vực của Fed.

Đầu tháng này, một thống đốc Fed khác là bà Adriana Kugler đã bất ngờ từ chức, và ông Trump đã nhanh chóng bổ nhiệm một người thân cận là nhà kinh tế Stenphen Miran vào chiếc ghế mà bà Kugler để lại. Ông Powell, cũng là một thành viên Hội đồng Thống đốc, đã bị ông Trump dọa cách chức nhiều lần trong những tháng qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng ngày 20/8, ông Trump viết: “Bà Cook phải từ chức ngay”. Trước đó vài giờ sau, ông Pulte cáo buộc bà Cook đã “làm giả các tài liệu ngân hàng và hồ sơ tài sản để có được các điều khoản vay ưu đãi hơn, do đó có khả năng phạm tội gian lận vay thế chấp nhà”.Theo ông Putlte, bà Cook đã ke khai trong các tài liệu tài chính rằng hai ngôi nhà được mua trong vòng vài tuần sẽ đều là nơi ở chính của bà. Ông cũng cáo buộc một trong hai ngôi nhà sau đó đã được quảng cáo cho thuê trên mạng.

Theo tờ báo Finacial Times, cuộc tấn công của chính quyền ông Trump nhằm vào Fed và các cơ quan kinh tế khác của liên bang đã gây ra lo ngại trong giới kinh tế và các nhà lập pháp của Mỹ.

Cũng vào đầu tháng này, ông Trump đã sa thải ủy viên Cục Thống kê Lao động (BSL) Erika McEntarfer sau khi cơ quan này công bố báo cáo việc làm tháng 7 ảm đạm - dữ liệu mà ông Trump cho là không phản ánh đúng sự thật. Người được ông Trump chọn để thay thế bà McEntarfer là ông EJ Antoni đã phải đối mặt với sự phản đối từ nhiều nhà kinh tế cho rằng ông thiếu kinh nghiệm quản lý để điều hành một cơ quan gồm 2.000 nhân viên liên bang.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren - thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện - đã chỉ trích ông Trump vì đã nhắm mục tiêu vào ngân hàng trung ương. “Tổng thống Trump đang tìm cớ để đe dọa hoặc sa thải Chủ tịch Powell và các thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed… Tổng thống và chính quyền của ông không nên tìm cách sa thải các thành viên của Fed một cách bất hợp pháp”, bà Warren nói với Financial Times.

Tổng thống Trump đổ lỗi Chủ tịch Fed cản trở thị trường bất động sản

Tổng thống Trump đổ lỗi Chủ tịch Fed cản trở thị trường bất động sản

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Tổng thống Trump dọa kiện Chủ tịch Fed, yêu cầu hạ lãi suất

Tổng thống Trump dọa kiện Chủ tịch Fed, yêu cầu hạ lãi suất

Từ khóa:

fed thống đốc fed

Đọc thêm

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, đã từ chối lời kêu gọi từ nhiệm của Tổng thống Donald Trump, nói rằng bà “không có ý định vì bị đe dọa mà từ chức”...

Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất

Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất

Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...

Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell

Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell

Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Dựa trên dữ liệu từ công ty phân tích ngành ô tô JATO, đồ thị thông tin dưới đây thể hiện sự thay đổi về tỷ lệ ô tô điện trong tổng số xe đăng ký mới trên toàn cầu năm 2019 và năm 2025...

S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%

S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%

S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Khối ngoại bán ròng 1500 tỷ, VN-Index có đỉnh lịch sử mới, cổ phiếu nhỏ tím ngắt

Thị trường

3

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Thế giới

4

Chuyên gia VPBankS: Mua vào những ngày VN-Index lập đỉnh mới, hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội

Chứng khoán

5

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: