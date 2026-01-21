Giá vàng tiệm cận mốc 4.900 USD/oz, giới phân tích bắt đầu nghĩ đến mốc 7.000 USD/oz

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng “như vũ bão” trong phiên giao dịch ngày 21/1, có lúc đạt gần 4.900 USD/oz, mức cao chưa từng có trong lịch sử, dù mới chỉ chinh phục mốc 4.700 USD/oz trong phiên trước...

Trong bối cảnh giá vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu hầm trú ẩn khi nhà đầu tư lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu mới, một số nhà phân tích bắt đầu đề cập tới khả năng giá vàng đạt 7.000 USD/oz.

Lúc gần 17h chiều nay, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng hơn 100 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm qua tại Mỹ, tương đương tăng gần 2,2%, giao dịch ở mức 4.868 USD/oz. Trước đó, có thời điểm, giá vàng đạt gần 4.889 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Xu hướng tăng bùng nổ trong những tuần đầu năm 2026, sau khi giá vàng đã tăng 65% trong năm ngoái, đang khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu giá kim loại quý này còn có thể tiến xa đến đâu.

Hiện tại, các yếu tố hỗ trợ giá vàng trong năm ngoái vẫn đang duy trì, gồm căng thẳng địa chính trị, lãi suất giảm, và xu hướng dịch chuyển khỏi dự trữ USD của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư. Thậm chí, căng thẳng địa chính trị toàn cầu còn đang leo thang mạnh, khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nỗ lực nhằm sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch vào Mỹ và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của châu Âu.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích đang lạc quan về triển vọng giá vàng. Trong một cuộc khảo sát do Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA) thực hiện, các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/oz trong năm nay nhờ kỳ vọng lãi suất thực ở Mỹ giảm, Fed tiếp tục hạ lãi suất và các ngân hàng trung ương tiếp tục dịch chuyển khỏi đồng USD.

“Giá vàng vẫn là câu chuyện nổi bật sau khi tăng kỷ lục trong năm 2025”, báo cáo khảo sát của LBMA nhận định.

Bà Julia Du, chiến lược gia cấp cao về hàng hóa tại ngân hàng ICBC Standard Bank, dự báo giá vàng có thể tăng tới mức 7.150 USD/oz.

Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cũng duy trì quan điểm lạc quan về giá vàng, gọi mua vàng là giao dịch có độ thuyết phục cao nhất ở thời điểm này. “Mua vàng vẫn là giao dịch mà chúng tôi cho là thuyết phục nhất. Cuối năm nay, giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/oz”, ông Daan Struyven - đồng trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản toàn cầu của Goldman Sachs - nói tại một cuộc họp báo ngày 21/1.

Ông Struyven lưu ý rằng đà tăng của giá vàng trong năm 2023 và 2024 được thúc đẩy bởi xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương, còn sự tăng tốc của giá vàng trong năm 2025 là nhờ nhu cầu của khu vực tư nhân.

“Các nhà đầu tư khu vực tư nhân đang bắt đầu đa dạng hóa sang vàng thông qua các kênh khác nhau”, ông Struyven phát biểu, đề cập đến lực mua ròng của các quỹ ETF như một bằng chứng rõ ràng của sự dịch chuyển này, dù việc tách bạch nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân với nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức là một việc khó.

Theo Goldman Sachs, nhu cầu vàng hiện nay chủ yếu đến từ các công ty quản lý gia sản tư nhân, các nhà quản lý tài sản, quỹ phòng hộ và quỹ lương hưu.

Đối với nhiều nhà đầu tư, địa chính trị căng thẳng vẫn là đang là động lực chính cho sự tăng giá của vàng. Trưởng chiến lược kim loại của công ty MKS PAMP, bà Nicky Shiels, nói chu kỳ tăng giá hiện nay của vàng chưa xuất hiện một mức đỉnh mang tính đầu cơ. Bà dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/oz trong năm nay.

“Năm ngoái là một năm lịch sử, một năm mà cả trăm năm mới có một lần của thị trường kim loại quý, khi giá bạc về cơ bản tăng gấp đôi và giá vàng tăng hơn 60%. Bởi vậy, giá vàng sẽ khó lặp lại được mức tăng đó trong năm nay, nhưng mức 5.400 USD/oz cũng đồng nghĩa giá vàng sẽ tăng 30% trong năm nay. Giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn, và mức giá bây giờ chưa phải là đỉnh điểm”, bà Shiels nói.

Chiến lược gia này nhận định căng thẳng địa chính trị sẽ không sớm xuống thang. Các diễn biến gần đây liên quan tới Venezuela và Greenland sẽ chỉ càng thúc đẩy nhà đầu tư mua vàng. “Chúng ta đang bước vào một thế giới với nhu cầu mạnh mẽ đối với các kim loại quan trọng, các hàng hóa quan trọng trong thập kỷ này”, bà nhấn mạnh.