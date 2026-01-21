Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng tiệm cận mốc 4.900 USD/oz, giới phân tích bắt đầu nghĩ đến mốc 7.000 USD/oz

Điệp Vũ

21/01/2026, 17:30

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng “như vũ bão” trong phiên giao dịch ngày 21/1, có lúc đạt gần 4.900 USD/oz, mức cao chưa từng có trong lịch sử, dù mới chỉ chinh phục mốc 4.700 USD/oz trong phiên trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong bối cảnh giá vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu hầm trú ẩn khi nhà đầu tư lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu mới, một số nhà phân tích bắt đầu đề cập tới khả năng giá vàng đạt 7.000 USD/oz.

Lúc gần 17h chiều nay, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng hơn 100 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm qua tại Mỹ, tương đương tăng gần 2,2%, giao dịch ở mức 4.868 USD/oz. Trước đó, có thời điểm, giá vàng đạt gần 4.889 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Xu hướng tăng bùng nổ trong những tuần đầu năm 2026, sau khi giá vàng đã tăng 65% trong năm ngoái, đang khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu giá kim loại quý này còn có thể tiến xa đến đâu.

Hiện tại, các yếu tố hỗ trợ giá vàng trong năm ngoái vẫn đang duy trì, gồm căng thẳng địa chính trị, lãi suất giảm, và xu hướng dịch chuyển khỏi dự trữ USD của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư. Thậm chí, căng thẳng địa chính trị toàn cầu còn đang leo thang mạnh, khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nỗ lực nhằm sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch vào Mỹ và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của châu Âu.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích đang lạc quan về triển vọng giá vàng. Trong một cuộc khảo sát do Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA) thực hiện, các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/oz trong năm nay nhờ kỳ vọng lãi suất thực ở Mỹ giảm, Fed tiếp tục hạ lãi suất và các ngân hàng trung ương tiếp tục dịch chuyển khỏi đồng USD.

“Giá vàng vẫn là câu chuyện nổi bật sau khi tăng kỷ lục trong năm 2025”, báo cáo khảo sát của LBMA nhận định.

Bà Julia Du, chiến lược gia cấp cao về hàng hóa tại ngân hàng ICBC Standard Bank, dự báo giá vàng có thể tăng tới mức 7.150 USD/oz.

Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cũng duy trì quan điểm lạc quan về giá vàng, gọi mua vàng là giao dịch có độ thuyết phục cao nhất ở thời điểm này. “Mua vàng vẫn là giao dịch mà chúng tôi cho là thuyết phục nhất. Cuối năm nay, giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/oz”, ông Daan Struyven - đồng trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản toàn cầu của Goldman Sachs - nói tại một cuộc họp báo ngày 21/1.

Ông Struyven lưu ý rằng đà tăng của giá vàng trong năm 2023 và 2024 được thúc đẩy bởi xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương, còn sự tăng tốc của giá vàng trong năm 2025 là nhờ nhu cầu của khu vực tư nhân.

“Các nhà đầu tư khu vực tư nhân đang bắt đầu đa dạng hóa sang vàng thông qua các kênh khác nhau”, ông Struyven phát biểu, đề cập đến lực mua ròng của các quỹ ETF như một bằng chứng rõ ràng của sự dịch chuyển này, dù việc tách bạch nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân với nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức là một việc khó.

Theo Goldman Sachs, nhu cầu vàng hiện nay chủ yếu đến từ các công ty quản lý gia sản tư nhân, các nhà quản lý tài sản, quỹ phòng hộ và quỹ lương hưu.

Đối với nhiều nhà đầu tư, địa chính trị căng thẳng vẫn là đang là động lực chính cho sự tăng giá của vàng. Trưởng chiến lược kim loại của công ty MKS PAMP, bà Nicky Shiels, nói chu kỳ tăng giá hiện nay của vàng chưa xuất hiện một mức đỉnh mang tính đầu cơ. Bà dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/oz trong năm nay.

“Năm ngoái là một năm lịch sử, một năm mà cả trăm năm mới có một lần của thị trường kim loại quý, khi giá bạc về cơ bản tăng gấp đôi và giá vàng tăng hơn 60%. Bởi vậy, giá vàng sẽ khó lặp lại được mức tăng đó trong năm nay, nhưng mức 5.400 USD/oz cũng đồng nghĩa giá vàng sẽ tăng 30% trong năm nay. Giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn, và mức giá bây giờ chưa phải là đỉnh điểm”, bà Shiels nói.

Chiến lược gia này nhận định căng thẳng địa chính trị sẽ không sớm xuống thang. Các diễn biến gần đây liên quan tới Venezuela và Greenland sẽ chỉ càng thúc đẩy nhà đầu tư mua vàng. “Chúng ta đang bước vào một thế giới với nhu cầu mạnh mẽ đối với các kim loại quan trọng, các hàng hóa quan trọng trong thập kỷ này”, bà nhấn mạnh.

Tài sản Mỹ bị bán tháo giữa khủng hoảng Greenland

10:10, 21/01/2026

Tài sản Mỹ bị bán tháo giữa khủng hoảng Greenland

Chứng khoán Mỹ bán tháo vì căng thẳng Greenland, giá dầu tăng

08:10, 21/01/2026

Chứng khoán Mỹ bán tháo vì căng thẳng Greenland, giá dầu tăng

Giá vàng tăng thêm gần 100 USD/oz, SPDR Gold Trust bán 4 tấn

07:19, 21/01/2026

Giá vàng tăng thêm gần 100 USD/oz, SPDR Gold Trust bán 4 tấn

Từ khóa:

giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Trong cùng một ngày, Nghị viện châu Âu có động thái bất lợi đối với hai thỏa thuận thương mại quan trọng

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

CEO của Apple, JPMorgan Chase và một số quỹ đầu tư lớn nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos...

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Năm 2025, kinh tế Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2020 - thời điểm nền kinh tế này suy giảm trong đại dịch Covid-19...

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Đồng yên và trái phiếu kho bạc Mỹ đã đồng loạt bị bán mạnh từ đầu tuần này, vì thị trường cho rằng cuộc bầu cử sớm sẽ củng cố vị thế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tuyên bố mới nhất của ông Trump đánh dấu một cú “quay xe” nữa trong chính sách thuế quan của ông, đồng thời làm dịu đi lập trường cứng rắn của ông về Greenland...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hỗ trợ tiếp cận thông tin để người dân chủ động cải thiện đời sống

Dân sinh

2

Hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin để không bỏ lọt chính sách

Dân sinh

3

Sẽ áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo

Dân sinh

4

Quy định mới về các loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ

Kinh tế xanh

5

Coi việc tiếp cận thông tin là nhu cầu tất yếu

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy