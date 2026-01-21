Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ bán tháo vì căng thẳng Greenland, giá dầu tăng

Bình Minh

21/01/2026, 08:10

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/1), trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố gây lo ngại liên quan tới đảo Greenland...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô tăng hơn 1,5% do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu khởi sắc.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 870,74 điểm, tương đương giảm 1,76%, còn 48.488,59 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,06%, còn 6.796,86 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 2,39%, còn 22.954,32 điểm.

Với mức giảm như trên, đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2025 của cả ba chỉ số.

Cùng với cổ phiếu, các tài sản Mỹ khác cũng bị bán tháo, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh và chỉ số Dollar Index sụt sâu. Công ty quản lý quỹ lương hưu AkademikerPension của Đan Mạch - quốc gia đang căng thẳng với Mỹ về vấn đề Greenland - tuyên bố sẽ bán bớt trái phiếu kho bạc Mỹ vì lo ngại về tình hình nợ nần của Chính phủ Mỹ.

Phiên giảm này khiến S&P 500 và Nasdaq rơi vào trạng thái giảm nếu tính từ đầu năm, với mức giảm tương ứng 0,7% và 1,2%. Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư ở Phố Wall tăng mạnh lên mức 20,99 điểm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cách đây ít ngày, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 8 nước châu Âu cho tới khi các nước này ủng hộ ông sáp nhập Greenland - hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch - vào Mỹ. Ông cho biết, mức thuế quan 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/6. Các nhà lãnh đạo châu Âu phản hồi rằng một hành động như vậy là “không thể chấp nhận được” và đã lên kế hoạch trả đũa Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 20/1, khi được hỏi về kế hoạch cụ thể để thâu tóm Greenland, ông Trump chỉ nói ngắn gọn: “Rồi sẽ thấy”, mà không đưa ra chi tiết gì.

Cùng ngày, ông dọa sẽ áp thuế quan 200% lên rượu vang và rượu champagne của Pháp sau khi có tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron của nước này không muốn gia nhập Hội đồng Hòa bình - một cơ cấu do chính quyền ông Trump đề xuất với mục tiêu giám sát quản trị, ổn định an ninh, điều phối tái thiết và thúc đẩy hòa bình tại Dải Gaza sau xung đột Israel - Hamas.

Ngoài ra, ông Trump còn chỉ trích Anh về kế hoạch của Chính phủ Anh trao chủ quyền quần đảo Chargos cho Mauritius, gọi động thái này là một “hành động xuẩn ngốc lớn”. Ông Trump cũng nói việc Anh đi đến quyết định như vậy “là một lý do khác trong danh sách dài những lý do an ninh” khiến Mỹ cần thâu tóm Greenland.

Theo Giám đốc đầu tư Brad Long của công ty Wealthspire, không có gì đáng ngạc nhiên khi căng thẳng địa chính trị hiện nay gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu, xét tới việc thị trường “đã định giá sự hoàn hảo” bằng mức giá cổ phiếu cao và kỳ vọng lợi nhuận cao.

“Vấn đề thuế quan và Greenland đều không mới, nhưng việc dùng thuế quan để đạt các mục tiêu phi kinh tế là mới. Châu Âu đã vượt qua được năm 2025 mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi thế quan, nhưng bây giờ, những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Âu lại đang bị đe dọa bằng thuế quan 10-25%. Thị trường đang lặp lại sự biến động như hồi tháng 4 năm ngoái do sự bất định và khó lường trong chính sách của ông Trump”, ông Long nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,98 USD/thùng, tương đương tăng 1,53%, chốt ở mức 64,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,9 USD/thùng, tương đương tăng 1,51%, chốt ở mức 60,34 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi có tin công ty khai thác dầu khí Tengizchevroil của Kazakshtan tuyên bố tạm ngừng hoạt động sản xuất tại hai mỏ dầu Tengiz và Korolev do sự cố hệ thống điện. Hoạt động khai thác tại hai mỏ này có thể gián đoạn trong 7-10 ngày, khiến hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống Caspian Pipeline Consortium bị gián đoạn. Mỏ Tengiz là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi số liệu thống kê công bố hôm thứ Hai cho thấy Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2025 ở mức 5%, cũng như việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2026 lên 3,3% từ 3,1%.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và triển vọng thế giới thừa dầu trong năm nay vẫn đang là những yếu tố hạn chế dư địa tăng của giá dầu.

IMF cảnh báo rủi ro của cơn sốt AI đối với kinh tế toàn cầu

18:44, 20/01/2026

IMF cảnh báo rủi ro của cơn sốt AI đối với kinh tế toàn cầu

Áp lực tài khóa đối với Nhật Bản từ kế hoạch bầu cử sớm

09:23, 20/01/2026

Áp lực tài khóa đối với Nhật Bản từ kế hoạch bầu cử sớm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất gần 3 năm

11:25, 19/01/2026

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất gần 3 năm

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Trong cùng một ngày, Nghị viện châu Âu có động thái bất lợi đối với hai thỏa thuận thương mại quan trọng

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

CEO của Apple, JPMorgan Chase và một số quỹ đầu tư lớn nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos...

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Năm 2025, kinh tế Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2020 - thời điểm nền kinh tế này suy giảm trong đại dịch Covid-19...

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Đồng yên và trái phiếu kho bạc Mỹ đã đồng loạt bị bán mạnh từ đầu tuần này, vì thị trường cho rằng cuộc bầu cử sớm sẽ củng cố vị thế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tuyên bố mới nhất của ông Trump đánh dấu một cú “quay xe” nữa trong chính sách thuế quan của ông, đồng thời làm dịu đi lập trường cứng rắn của ông về Greenland...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy