Chứng khoán Mỹ bán tháo vì căng thẳng Greenland, giá dầu tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/1), trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố gây lo ngại liên quan tới đảo Greenland...

Giá dầu thô tăng hơn 1,5% do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu khởi sắc.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 870,74 điểm, tương đương giảm 1,76%, còn 48.488,59 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,06%, còn 6.796,86 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 2,39%, còn 22.954,32 điểm.

Với mức giảm như trên, đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2025 của cả ba chỉ số.

Cùng với cổ phiếu, các tài sản Mỹ khác cũng bị bán tháo, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh và chỉ số Dollar Index sụt sâu. Công ty quản lý quỹ lương hưu AkademikerPension của Đan Mạch - quốc gia đang căng thẳng với Mỹ về vấn đề Greenland - tuyên bố sẽ bán bớt trái phiếu kho bạc Mỹ vì lo ngại về tình hình nợ nần của Chính phủ Mỹ.

Phiên giảm này khiến S&P 500 và Nasdaq rơi vào trạng thái giảm nếu tính từ đầu năm, với mức giảm tương ứng 0,7% và 1,2%. Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư ở Phố Wall tăng mạnh lên mức 20,99 điểm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cách đây ít ngày, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 8 nước châu Âu cho tới khi các nước này ủng hộ ông sáp nhập Greenland - hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch - vào Mỹ. Ông cho biết, mức thuế quan 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/6. Các nhà lãnh đạo châu Âu phản hồi rằng một hành động như vậy là “không thể chấp nhận được” và đã lên kế hoạch trả đũa Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 20/1, khi được hỏi về kế hoạch cụ thể để thâu tóm Greenland, ông Trump chỉ nói ngắn gọn: “Rồi sẽ thấy”, mà không đưa ra chi tiết gì.

Cùng ngày, ông dọa sẽ áp thuế quan 200% lên rượu vang và rượu champagne của Pháp sau khi có tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron của nước này không muốn gia nhập Hội đồng Hòa bình - một cơ cấu do chính quyền ông Trump đề xuất với mục tiêu giám sát quản trị, ổn định an ninh, điều phối tái thiết và thúc đẩy hòa bình tại Dải Gaza sau xung đột Israel - Hamas.

Ngoài ra, ông Trump còn chỉ trích Anh về kế hoạch của Chính phủ Anh trao chủ quyền quần đảo Chargos cho Mauritius, gọi động thái này là một “hành động xuẩn ngốc lớn”. Ông Trump cũng nói việc Anh đi đến quyết định như vậy “là một lý do khác trong danh sách dài những lý do an ninh” khiến Mỹ cần thâu tóm Greenland.

Theo Giám đốc đầu tư Brad Long của công ty Wealthspire, không có gì đáng ngạc nhiên khi căng thẳng địa chính trị hiện nay gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu, xét tới việc thị trường “đã định giá sự hoàn hảo” bằng mức giá cổ phiếu cao và kỳ vọng lợi nhuận cao.

“Vấn đề thuế quan và Greenland đều không mới, nhưng việc dùng thuế quan để đạt các mục tiêu phi kinh tế là mới. Châu Âu đã vượt qua được năm 2025 mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi thế quan, nhưng bây giờ, những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Âu lại đang bị đe dọa bằng thuế quan 10-25%. Thị trường đang lặp lại sự biến động như hồi tháng 4 năm ngoái do sự bất định và khó lường trong chính sách của ông Trump”, ông Long nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,98 USD/thùng, tương đương tăng 1,53%, chốt ở mức 64,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,9 USD/thùng, tương đương tăng 1,51%, chốt ở mức 60,34 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi có tin công ty khai thác dầu khí Tengizchevroil của Kazakshtan tuyên bố tạm ngừng hoạt động sản xuất tại hai mỏ dầu Tengiz và Korolev do sự cố hệ thống điện. Hoạt động khai thác tại hai mỏ này có thể gián đoạn trong 7-10 ngày, khiến hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống Caspian Pipeline Consortium bị gián đoạn. Mỏ Tengiz là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi số liệu thống kê công bố hôm thứ Hai cho thấy Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2025 ở mức 5%, cũng như việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2026 lên 3,3% từ 3,1%.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và triển vọng thế giới thừa dầu trong năm nay vẫn đang là những yếu tố hạn chế dư địa tăng của giá dầu.