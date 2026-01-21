Giá vàng tăng thêm gần 100 USD/oz, SPDR Gold Trust bán 4 tấn

Trong khi các tài sản Mỹ bị bán tháo vì rủi ro địa chính trị tăng cao, vàng và bạc tiếp tục phát huy mạnh vai trò "hầm trú ẩn"...

Giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/1), đội thêm gần 100 USD/oz và hướng tới mốc 4.800 USD/oz, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tăng cao và giới đầu tư toàn cầu bán mạnh các tài sản Mỹ. Sau mấy phiên mua ròng mạnh, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng trong phiên này.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 91,7 USD/oz, tương đương tăng gần 2%, chốt ở mức 4.764,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,27%, đóng cửa ở mức 94,72 USD/oz.

Giá vàng giao tháng 2 trên sàn COMEX tăng 3,7%, chốt ở mức 4.765,8 USD/oz.

Đây là mức giá đóng cửa cao chưa từng thấy của cả vàng giao ngay, bạc giao ngay và vàng giao sau. Trong phiên, cả giá vàng và giá bạc đều lập kỷ lục nội phiên.

Giới đầu tư bất an sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này tuyên bố sẽ áp thuế quan 10% lên 8 nước châu Âu cho tới khi các nước này ủng hộ ông sáp nhập Greenland - hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch - vào Mỹ. Các nhà lãnh đạo châu Âu phản hồi rằng một hành động như vậy là “không thể chấp nhận được” và đã lên kế hoạch trả đũa Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 20/1, khi được hỏi về kế hoạch cụ thể để thâu tóm Greenland, ông Trump chỉ nói ngắn gọn: “Rồi sẽ thấy”, mà không đưa ra chi tiết gì.

Căng thẳng leo thang trước khi ông Trump tới Davos, Thụy Sỹ vào ngày thứ Tư (21/1) để dự chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo các tài sản Mỹ trong phiên giao dịch ngày 20/1. Cả đồng USD, trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu Mỹ đều đồng loạt giảm mạnh trong phiên này. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng kết thúc phiên với các chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ.

Trong bối cảnh như vậy, các tài sản an toàn như vàng và bạc tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò “hầm trú ẩn”.

“Vàng ngày càng tiến sâu hơn vào vùng giá chưa từng có tiền lệ bởi nhà đầu tư phòng hộ trước rủi ro địa chính trị tăng cao”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng đồng USD mất giá đang mang tới thêm lực hỗ trợ cho giá vàng, thúc đẩy đà tăng của giá vàng “trong lúc niềm tin vào tài sản Mỹ dường như đang suy giảm”.

Sau khi tăng 65% trong năm ngoái, giá vàng đã tăng thêm khoảng 10% trong năm nay. Ngoài căng thẳng địa chính trị và sức ép mất giá đối với USD, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay cũng hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Thị trường đang dự báo Fed sẽ giảm lãi suất hai lần trong nửa cuối năm nay. Cùng với đó, sức ép lên Chủ tịch Fed Jerome Powell đang lớn do chính quyền ông Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/1 tuyên bố ngay trong tuần tới có thể sẽ công bố người thay thế ông Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

“Mốc 4.800 và 4.900 USD/oz là những mục tiêu rõ ràng tiếp theo của giá vàng, và 5.000 USD/oz là mốc tâm lý trong dài hạn hơn”, ông Razaqzada nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chỉ số Dollar Index sụt 0,84% trong phiên 20/1, đóng cửa ở mức 98,56 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng gần 4 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.081,7 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng khoảng 21 tấn vàng.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh vào đầu giờ phiên châu Á sáng nay (21/1). Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 15 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,3%, giao dịch ở mức 4.779,2 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 151,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.056 đồng (mua vào) và 26.386 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.