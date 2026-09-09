Giá vàng miếng lao dốc, chỉ còn cao hơn vàng thế giới 5 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng trong phiên sáng 9/9 phổ biến ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Dù Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng miếng thấp nhưng mức chênh lệch lớn nhất, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng.
Sau nhịp hồi phục nhẹ chốt phiên hôm qua (8/9), giá mua, bán vàng miếng SJC quay trở về xu hướng giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay (9/9). Mở cửa phiên, giá vàng miếng tại Công ty SJC sụt 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 142,4 triệu – 145,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng.
Các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 142,4 triệu – 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng trong phiên sáng 9/9 phổ biến ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Dù Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng miếng thấp nhưng mức chênh lệch lớn nhất, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, diễn biến giá vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn có xu hướng phân hoá.
Giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng sau khi ghi nhận 3 nhịp tăng và 2 nhịp giảm trong phiên sáng nay, thương hiệu này đặt giá vàng miếng tại 143,8 triệu – 145,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm nhẹ 400 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 7/9, nối dài nhịp giảm sang phiên thứ ba liên tiếp.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm duy trì ổn định tại ngưỡng 142 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay, không thay đổi so với giá chốt phiên 8/9.
Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các doanh nghiệp lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm với biên độ dao động từ 1,1 triệu – 1,3 triệu đồng/lượng. Riêng chỉ có một doanh nghiệp phía Nam vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn trong phiên sáng nay.
Công ty SJC ghi nhận chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn thấp nhất, ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mứuc chênh lệch phổ biến giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp còn lại dao động từ 3,4 triệu tới 4 triệu đồng/lượng.
Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất duy trì xu hướng đi ngang đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 8/9. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp neo giá giao dịch thấp nhất trên thị trường.
Trong khi đó, mở cửa phiên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/9, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 141,9 triệu – 144,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.
Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ chốt phiên sáng cũng sụt 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 142 triệu – 145,4 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, thương hiệu này đặt giá giao dịch tại ngưỡng 142,4 triệu – 145,8 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định ngay từ khi mở cửa phiên. So với giá chốt phiên 8/9, Phú Quý giảm lần lượt 1,2 triệu nghìn đồng/lượng đối với giá mua vàng nhẫn và 1,1 triệu đồng/lượng đối với giá bán.
Ở phân khúc vàng nhẫn, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp điều chỉnh mạnh giá giá giao dịch mạnh nhất trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn cao hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC niêm yết trong cùng đơn vị.
Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết tại ngưỡng 143,6 triệu – 147,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 8/9, giá vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp này đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, DOJI vẫn duy trì ổn định giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 143,7 triệu – 147,7 triệu đồng/lượng.
DOJI là thương hiệu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. So với thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cạnh tranh nhất là Ngọc Thẩm, mức chênh lệch lên tới gần 9 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay bật tăng hơn 1%, tiến lên ngưỡng 4.400,1 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5,21 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới, dao động từ 4,71 triệu – 7,51 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ thấp hơn vàng thế giới khoảng 1,19 triệu đồng/lượng.
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