Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

Trước những biến động của thị trường xăng dầu thế giới, trong kỳ điều hành ngày 30/10, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 541 đồng/kg - 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 30/10/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.760 đồng/lít (tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 728 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 762 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.203 đồng/lít (tăng 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 19.271 đồng/lít (tăng 1.156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.639 đồng/kg (tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025 - 29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10/2025 và kỳ điều hành ngày 30/10/2025 là: 79,326 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,951 USD/thùng, tương đương tăng 5,24%); 82,158 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,955 USD/thùng, tương đương tăng 5,06%); 90,928 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,573 USD/thùng, tương đương tăng 7,79%); 90,942 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 7,459 USD/thùng, tương đương tăng 8,93%); 387,642 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 19,084 USD/tấn, tương đương tăng 5,18%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
