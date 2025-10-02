Đồng loạt tăng giá xăng dầu

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 2/10 được điều chỉnh tăng so với kỳ trước (ngày 25/9). Cụ thể, các mặt hàng tăng nhẹ từ 6 đồng/lít - 44 đồng/lít; các mặt hàng dầu có mức tăng mạnh hơn từ 161 đồng/kg - 380 đồng/lít…
Chiều 2/10, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.624 đồng/lít (tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.209 đồng/lít (tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.038 đồng/lít (tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 19.005 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.370 đồng/kg (tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/9/2025 - 01/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9/2025 và kỳ điều hành ngày 02/10/2025 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,112 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%); 80,688 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,214 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%); 89,386 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,42%); 89,968 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,066 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%); 411,796 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,076 USD/tấn, tương đương tăng 1,75%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, biến động một số khoản định mức trong giá cơ sở xăng dầu theo thông báo của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
