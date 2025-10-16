Tăng giá xăng, dầu đi xuống

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong kỳ điều hành ngày 16/10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít; ngược lại, các mặt hàng dầu có mức giảm từ 28 đồng/lít - 437 đồng/kg…
Chiều 16/10/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.226 đồng/lít (tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 677 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 19.903 đồng/lít (tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.423 đồng/lít (giảm 181 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 18.406 đồng/lít (giảm 28 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.371 đồng/kg (giảm 437 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 09/10/2025 - 15/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 09/10/2025 và kỳ điều hành ngày 16/10/2025 là: 76,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,156 USD/thùng, tương đương tăng 0,20%); 79,062 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,740 USD/thùng, tương đương tăng 0,94%); 85,944 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,354 USD/thùng, tương đương giảm 0,41%); 86,462 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,198 USD/thùng, tương đương giảm 1,37%); 377,872 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 14,824 USD/tấn, tương đương giảm 3,77%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: