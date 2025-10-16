Thứ Năm, 16/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Tăng giá xăng, dầu đi xuống

Huyền Vy

16/10/2025, 15:34

Trong kỳ điều hành ngày 16/10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít; ngược lại, các mặt hàng dầu có mức giảm từ 28 đồng/lít - 437 đồng/kg…

Tăng giá các mặt hàng xăng từ chiều ngày 16/10/2025.
Tăng giá các mặt hàng xăng từ chiều ngày 16/10/2025.

Chiều 16/10/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.226 đồng/lít (tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 677 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.903 đồng/lít (tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.423 đồng/lít (giảm 181 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.406 đồng/lít (giảm 28 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.371 đồng/kg (giảm 437 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 16/10/2025.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 16/10/2025.

Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 09/10/2025 - 15/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 09/10/2025 và kỳ điều hành ngày 16/10/2025 là: 76,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,156 USD/thùng, tương đương tăng 0,20%); 79,062 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,740 USD/thùng, tương đương tăng 0,94%); 85,944 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,354 USD/thùng, tương đương giảm 0,41%); 86,462 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,198 USD/thùng, tương đương giảm 1,37%); 377,872 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 14,824 USD/tấn, tương đương giảm 3,77%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 02/10/2025 - 08/10/2025 và từ 09/10/2025 - 15/10/2025.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 02/10/2025 - 08/10/2025 và từ 09/10/2025 - 15/10/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

15:46, 09/10/2025

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Đồng loạt tăng giá xăng dầu

15:40, 02/10/2025

Đồng loạt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước biến động theo thị trường thế giới

15:15, 11/09/2025

Giá xăng dầu trong nước biến động theo thị trường thế giới

Từ khóa:

biến động giá dầu điêzen điều chỉnh giá giá xăng dầu liên Bộ Công Thương nhiên liệu sinh học opec+ Thị trường xăng dầu xăng E5RON92 xăng RON95

Đọc thêm

Cả nước đã có gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Cả nước đã có gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Với gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, hơn 600 mô hình du lịch nông thôn hoạt động hiệu quả, và hàng nghìn chủ thể khởi nghiệp thành công, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của kinh tế nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới.

Luật AI: Nền tảng để Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực

Luật AI: Nền tảng để Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực

Nhà nước cần quản lý AI một cách có hệ thống nhưng đồng thời phải tạo điều kiện để công nghệ đổi mới, phát triển - cân bằng giữa quản lý rủi ro và khuyến khích sáng tạo, đầu tư...

Khoáng sản Việt Nam: Trữ lượng xếp thứ 10 nhưng giá trị xuất khẩu xếp thứ 41 thế giới

Khoáng sản Việt Nam: Trữ lượng xếp thứ 10 nhưng giá trị xuất khẩu xếp thứ 41 thế giới

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này. Tại Hội thảo Chính sách tài chính cho ngành công nghiệp khoáng sản do VCCI tổ chức ngày15/10/2025, các chuyên gia đầu ngành cảnh báo: Gánh nặng “thuế, phí” đang cản trở sự phát triển của ngành khoáng sản Việt Nam.

Từ vụ nhập khẩu gạo trái phép vào Nhật Bản, nông sản Việt Nam sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn

Từ vụ nhập khẩu gạo trái phép vào Nhật Bản, nông sản Việt Nam sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn

Nhật Bản là thị trường có quy định rất chặt chẽ về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa. Mọi hành vi khai báo sai, gian dối, hoặc né tránh quy trình kiểm định đều bị coi là vi phạm hình sự, có thể dẫn đến tịch thu hàng hóa, truy tố hình sự, và cấm nhập khẩu lâu dài...

Thị trường đường thừa nguồn cung, giá bán dưới giá thành sản xuất

Thị trường đường thừa nguồn cung, giá bán dưới giá thành sản xuất

Sản xuất và tiêu thụ đường trong 9 tháng năm 2025 đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, khi giá đường thế giới giảm, nguồn cung trong nước dư thừa, trong khi tình trạng đường nhập lậu và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vingroup ra mắt chuỗi dịch vụ và đô thị dành cho “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Bất động sản

2

Cổ phiếu trụ cân bằng tốt, thị trường dao động nhỏ

Chứng khoán

3

Ajinomoto Việt Nam ra mắt Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu

Doanh nghiệp

4

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Ẩm thực

5

Nhà nước cấp ít nhất 500 tỷ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy