Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu
Chu Khôi
25/09/2025, 17:25
Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...
Dự án được tài trợ bởi Chính phủ Australia, với tổng giá trị
2,1 triệu đô la Australia (khoảng 35 tỷ đồng), Viện Nghiên cứu Rau quả
(FAVRI), Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc và Học viện
Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Ứng dụng cây trồng của Australia
(AHR) phối hợp thực hiện dự án.
Sơn
La và vùng Tây Bắc đã nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất cây ăn quả
lớn nhất cả nước. Năm 2020, diện tích cây ăn quả của Sơn La đạt gần 79 nghìn
ha, chiếm 60% diện tích toàn vùng, với các sản phẩm chủ lực như xoài, nhãn,
mận, chuối và nhiều loại quả đặc sản khác.
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng
này cũng đi kèm với nhiều thách thức. Sản lượng tăng mạnh nhưng đầu ra chưa ổn
định, giá quả tươi có thể giảm tới 50% trong một số giai đoạn, và chất lượng
sản phẩm chưa đồng đều. Tỷ lệ sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và có
mã số vùng trồng còn hạn chế, trong khi các thị trường hiện đại và xuất khẩu
ngày càng đòi hỏi khắt khe về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và bảo
quản sau thu hoạch.
Dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP" được
triển khai nhằm thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm
nhìn 2050, và Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến 2025 và 2030.
Theo ông Phạm
Ngọc Mậu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu
hoạch, và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn thị
trường hiện đại và xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp nông dân nâng cao thu
nhập mà còn cải thiện sinh kế cho họ.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án hợp tác này giữa hai quốc gia, bà Monica Finlayson, Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Australia, cho biết Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ nông dân Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với công cụ số, đẩy mạnh sản
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Bà Monica Finlayson cũng cho rằng sự thành công của quan hệ đối tác này đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên,
từ Chính phủ, các cơ quan ban ngành, đơn vị quản lý địa phương cho đến những hộ
nông dân nhỏ.
Dự án này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng
cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp mà còn là một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư
và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ Australia và
các tổ chức quốc tế, nông dân Tây Bắc có thể tiếp cận công nghệ mới, cải thiện
quy trình sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp
tăng trưởng kinh tế cho khu vực mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của
ngành nông nghiệp Việt Nam.
Trong bối cảnh hiện tại, khi nhu cầu về sản phẩm nông sản chất
lượng cao ngày càng tăng, dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ
VietGAP" sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển của
ngành nông nghiệp Việt Nam. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần chú ý đến những
cơ hội này để tham gia vào quá trình chuyển đổi và phát triển bền vững của
ngành nông nghiệp, từ đó tạo ra giá trị gia tăng cho cả nông dân và thị trường.
Dự án được kỳ vọng không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà
còn tạo ra một mô hình hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan, từ Chính phủ,
doanh nghiệp đến nông dân. Đây chính là "chìa khóa" để nâng cao giá trị sản phẩm
nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần vào sự phát
triển kinh tế bền vững của đất nước.
