Thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, bình ổn thị trường Tết

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa chính thức triển khai 7 đoàn công tác nhằm kiểm soát hàng hóa và bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những nguy cơ về hàng giả, hàng lậu và tình trạng găm hàng đẩy giá trong mùa mua sắm cao điểm...

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh đã ký ban hành Quyết định số 07 về việc thành lập các đoàn kiểm tra và đôn đốc công tác phòng chống gian lận thương mại.

Theo Quyết định, thời gian triển khai hoạt động của các đoàn công tác kéo dài từ ngày 9/1/2026 đến ngày 15/3/2026, trong đó tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1/2026 - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Điểm đáng chú ý trong đợt ra quân này là sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Cục tại các địa bàn trọng điểm. Cụ thể, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng sẽ trực tiếp chủ trì đoàn công tác tại Hà Nội và Đà Nẵng.

6 đoàn công tác còn lại do các Phó Cục trưởng phụ trách, trải dài từ các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai đến các trung tâm kinh tế lớn như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên.

Thay vì chỉ làm việc trên giấy tờ, các đoàn sẽ trực tiếp khảo sát thực tế tại các kho hàng, chợ, siêu thị và cả những khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Việc đánh giá tình hình lưu thông hàng hóa tại các cửa khẩu, khu vực biên giới cũng được ưu tiên để ngăn chặn hàng lậu ngay từ cửa ngõ.

Bên cạnh hoạt động khảo sát thực tế, các đoàn công tác sẽ làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương tại địa phương để đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị, công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Nội dung làm việc tập trung vào việc triển khai Kết luận số 207 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 397 của Chính phủ, Chỉ thị số 18 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch cao điểm của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các đoàn cũng sẽ kiểm tra công tác quản lý địa bàn, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường địa phương; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Cùng với đó là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết; công tác quản lý chợ, phát triển hạ tầng thương mại, nhất là hạ tầng thương mại biên giới.

Bên cạnh đó, đánh giá, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc đóng cửa, tạm đóng cửa cửa hàng kinh doanh xăng dầu không rõ lý do, chưa được sự chấp thuận của Sở Công Thương.

Thông qua các buổi làm việc, những khó khăn tại địa phương sẽ được tháo gỡ kịp thời. Những nỗ lực này không chỉ hướng tới mục tiêu bình ổn thị trường trong ngắn hạn mà còn xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch cho thời gian tiếp theo.