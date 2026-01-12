Ngành gỗ vững vàng trước “sóng lớn”, lần đầu xuất khẩu vượt mốc 17 tỷ USD.

Bất chấp hàng loạt khó khăn chưa từng có từ thị trường quốc tế và biến đổi khí hậu, năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của ngành gỗ Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lần đầu vượt mốc 17 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế...

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong tháng 12/2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 1,7 tỷ USD, qua đó đưa kim ngạch cả năm 2025 lên 17,2 tỷ USD, tăng gần 6% so với năm 2024. Đây là năm đầu tiên ngành gỗ Việt Nam vượt ngưỡng 17 tỷ USD, tạo nên một cột mốc đáng ghi nhớ trong bối cảnh năm 2025 được đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất của ngành.

MỸ TIẾP TỤC LÀ THỊ TRƯỜNG ĐỨNG ĐẦU

Trong năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ đạt 9,46 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm 2024 và chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nhà cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho thị trường Mỹ.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC), trong 8 tháng năm 2025, Mỹ nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam đạt 6,1 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2024 và chiếm 45,3% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này. Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh, chỉ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 36% so với cùng kỳ.

Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam tại Mỹ tăng từ 40,5% trong 8 tháng năm 2024 lên 45,3% trong 8 tháng năm 2025, trong khi thị phần của Trung Quốc giảm từ 15,7% xuống còn 10,4%. Sự chênh lệch ngày càng nới rộng này cho thấy Việt Nam đang củng cố vững chắc vị thế nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường Mỹ.

Bên cạnh Mỹ, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Nhật Bản trong năm 2025 tăng trưởng mạnh trên 23%, đạt 2,153 tỷ USD, lần đầu vượt mốc 2 tỷ USD và qua đó vượt Trung Quốc để trở thành thị trường lớn thứ hai của ngành gỗ Việt Nam.

Xuất khẩu sang Trung Quốc trong cả năm 2025 tuy tụt xuống vị trí thứ ba nhưng vẫn tăng nhẹ, đạt 2,086 tỷ USD và là năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 2 tỷ USD. Như vậy, ba thị trường “tỷ đô” là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc chiếm tới gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm 2025.

Các thị trường còn lại có quy mô nhỏ hơn nhiều như Hàn Quốc đạt 709 triệu USD, Canada 288 triệu USD, Anh 244 triệu USD…

Về cơ cấu mặt hàng, đồ nội thất bằng gỗ tiếp tục là trụ cột của xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 9,434 tỷ USD, chiếm gần 61% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác cũng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên như dăm gỗ đạt 2,22 tỷ USD; gỗ, ván và ván sàn đạt 2,091 tỷ USD; viên nén gỗ đạt 1,081 tỷ USD.

VƯỢT QUA “NHỮNG CƠN GIÓ NGƯỢC”

Theo ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.Hồ Chí Minh (HAWA), năm 2025 chứng kiến những thách thức chưa từng có tiền lệ như chính sách thuế đối ứng, điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp từ Mỹ, áp lực từ Quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu sắp có hiệu lực, cùng với thiên tai, bão lũ liên tiếp trong nước làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản xuất.

Tuy vậy, vượt lên những “cơn gió ngược”, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn giữ được đà tăng trưởng, cho thấy khả năng thích ứng ngày càng cao của doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam trước biến động thị trường toàn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 18,5 tỷ USD, tăng khoảng 6,6% so với năm 2024; xuất siêu gần 14,9 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,6 - 5,8%, hoàn thành khoảng 103% kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42,03%; số vụ vi phạm lâm luật giảm 13,8%; diện tích rừng bị cháy và bị tác động đều giảm trên 10% so với năm trước, cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bước sang năm 2026, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%, kim ngạch xuất khẩu lâm sản khoảng 18,5 tỷ USD; đồng thời đẩy mạnh phát triển rừng gỗ lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại.

Trọng tâm trong thời gian tới là đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào nhóm thị trường chủ lực, xây dựng thương hiệu “Gỗ Việt Nam”, phát triển dịch vụ môi trường rừng và thị trường carbon.

Với nền tảng tích cực của năm 2025, ngành lâm nghiệp và ngành gỗ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng trên thị trường quốc tế, hướng tới phát triển bền vững, kinh tế rừng hiệu quả và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng xanh của đất nước.