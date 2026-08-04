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Thúc đẩy đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026

Thúc đẩy đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026

Áp lực giải ngân trong thời gian còn lại của năm 2026 rất lớn, song vấn đề đặt ra không chỉ là giải ngân hết vốn mà phải chuyển vốn ngân sách thành khối lượng công trình thực tế, năng lực sản xuất mới và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

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Sau gần bốn thập kỷ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đang chuyển trọng tâm từ thu hút dòng vốn sang nâng cao chất lượng và giá trị. Theo HSBC, định hướng này được thể hiện trong Nghị quyết số 10-NQ/TW, với mục tiêu thu hút công nghệ, phát triển năng lực doanh nghiệp trong nước và tăng cường liên kết với chuỗi giá trị toàn cầu…

Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy các ngành kinh tế trọng điểm bứt phá

Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy các ngành kinh tế trọng điểm bứt phá

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, việc tháo gỡ điểm nghẽn cho các ngành kinh tế mũi nhọn là yêu cầu cấp bách. Từ áp lực thuế quan đối với ngành dệt may, gỗ, bài toán chi phí của ngành điện tử, phân bón đến những rào cản pháp lý trong bán lẻ và thương mại điện tử, đại diện các hiệp hội ngành hàng đồng loạt đưa ra nhiều đề xuất nhằm khơi thông nguồn lực và kiến tạo động lực phát triển mới.

Đạt chất lượng tăng trưởng cao đi cùng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Đạt chất lượng tăng trưởng cao đi cùng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay của Việt Nam là làm thế nào để vừa đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vừa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn. Mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 10% trong giai đoạn tới cần được hiểu là mức bình quân của cả giai đoạn, thay vì yêu cầu mọi năm đều phải đạt trên 10%. Cách tiếp cận này giúp tránh tư duy tăng trưởng bằng mọi giá, đồng thời tạo dư địa để điều hành kinh tế linh hoạt theo từng thời kỳ....

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