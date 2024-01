Giỏ quà Tết 2024: Bình dân và thiết yếu

Theo khảo sát “Xu hướng tiêu dùng hiện đại, thấu hiểu để chinh phục thị trường” do VnEconomy phối hợp với Công ty TNHH Cốc Cốc thực hiện mới đây, 44.6% người tiêu dùng có thái độ “lạc quan” nhưng cũng có 20.8% người dùng có thái độ “bi quan” về tình hình tài chính trong vòng một năm sắp tới. Theo đó, 62% người tiêu dùng Việt Nam vẫn lựa chọn cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, thay vào đó họ để dành các khoản chi cho các mặt hàng thiết yếu, thiết thực đồng thời ưu tiên các mặt hàng có giá cả phải chăng hơn.

GIỎ QUÀ TẾT ĐÃ “PHỦ SÓNG” CÁC SIÊU THỊ

Từ xu hướng chung có thể thấy, các hộ gia đình cũng sẽ ưu tiên những sản phẩm uy tín, chất lượng để chăm chút cho mùa Tết Giáp Thìn sắp tới. Tương tự, các doanh nghiệp tặng quà tết cho nhân viên cũng tập trung chọn nhóm sản phẩm thiết yếu, có thể sử dụng hàng ngày. Vì vậy, những thương hiệu uy tín, lâu năm trên thị trường với mức giá ổn định, mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong thị trường Tết 2024.

Nắm bắt xu hướng trên, các nhà bán lẻ đã chuẩn bị giỏ quà Tết từ sớm và đưa lên quầy kệ siêu thị để thu hút khách hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, so với năm ngoái, giỏ quà Tết năm nay đề cao sự tiện ích, chú trọng chất lượng và thực hiện giảm giá cho khách hàng đặt sớm với số lượng lớn.

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, điểm nhấn của giỏ quà tết Co.op năm nay là mức giá mềm: 99.000 đồng, 140.000 đồng, 199.000 đồng và 249.000 đồng. Trong giỏ quà gồm sản phẩm thiết yếu như đường, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, nước mắm, bánh tráng, bún, lạp xưởng... Bên cạnh đó vẫn có những giỏ quà ở phân khúc cao hơn, có giá từ 1,2 triệu đồng trở lên, bao gồm các mặt hàng bánh kẹo, hạt dẻ, chocolate, cà phê, nước trái cây cao cấp…

Theo ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển hàng nhãn riêng Co.op (thuộc Saigon Co.op), một bộ phận người tiêu dùng đang dịch chuyển nhu cầu mua sắm từ phân khúc trung bình khá xuống phân khúc thấp hơn và mong muốn có nhiều giá trị gia tăng hơn trên mỗi sản phẩm, dịch vụ. Vì thế, bên cạnh việc chủ động nguồn cung hàng hóa ở phân khúc bình dân, Saigon Co.op còn đẩy mạnh các giỏ quà là hàng nhãn riêng Co.op để làm lợi thế cạnh tranh.

Các nhà bán lẻ đã chuẩn bị giỏ quà Tết từ sớm và đưa lên quầy kệ siêu thị để thu hút khách hàng.

Tương tự, đại diện hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh cho biết, từ đầu tháng 12 đơn vị đã triển khai các khuyến mãi lớn cho ngành hàng bánh kẹo, mứt Tết như mua 2 tặng 1, mua combo 2 gói giảm 25%, bánh trái và các loại kẹo dẻo, thạch.... Đồng thời chuẩn bị sẵn hộp quà Tết đồng giá 125.000 đồng. “Năm nay, chúng tôi cũng đẩy mạnh giỏ quà tự thiết kế, bánh kẹo chất lượng, giá mềm, miễn phí hộp quà, giấy gói, công thiết kế nhằm giảm chi phí giá của các giỏ quà bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hình thức bắt mắt", đại diện hệ thống siêu thị chia sẻ.

Đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng thông tin, năm nay doanh nghiệp chủ động nguồn cung hàng Tết từ sớm để bình ổn giá thị trường. Đồng thời tinh gọn phân khúc giỏ quà từ 300.000 - 1.500.000 đồng, tập trung vào nhóm các thực phẩm khô, trái cây sấy, nước uống... "Để kích cầu, chúng tôi không chỉ bán các giỏ quà Tết với giá bình ổn mà còn giảm giá đến 11% cho những đơn hàng đặt từ cơ quan xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn... Chúng tôi cũng livestream bán hàng online để tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn", đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market cho biết.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp trong bối cảnh "thắt lưng buộc bụng", LOTTE Mart đã tung ra chương trình "Quà gắn kết, Trọn vị Tết" với nhiều mẫu giỏ, hộp quà Tết chất lượng có giá cả dao động từ 119.000đ cho đến 2 triệu đồng. Ở phân khúc giá rẻ, LOTTE Mart tung ra nhiều mẫu hộp quà giá từ 119.000 đồng - 149.000 đồng - 179.000 đồng. Đối với phân khúc trung cấp, LOTTE Mart bày bán nhiều mẫu giỏ hàng có thiết kế bắt mắt, phục vụ đa dạng đối tượng người nhận quà. Chẳng hạn như giỏ quà Xuân An Khang với giá 359.000 đồng, bao gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như hạt nêm, bột ngọt, nước tương, mì rau củ, và dầu đậu nành...

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KHÔNG ĐỨNG NGOÀI CUỘC

Cùng với các nhà bán lẻ, nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng chủ động thiết kế giỏ quà tết mang thông điệp ý nghĩa. Chẳng hạn, Công ty CP Dầu thực vật Tường An tung ra thị trường 2 bộ sản phẩm gồm “Tết cát tường - Xuân hạnh phúc” và “Tết an khang - Xuân thịnh vượng” như một biểu tượng của may mắn, tốt lành, hạnh phúc. “Chúng tôi đang tích cực kết hợp với các nền tảng thương mại điện tử, kênh mua sắm giải trí nhằm quảng bá hình ảnh và đưa combo tết đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước”, ông Bùi Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu thực vật Tường An, chia sẻ.

Trong khi đó, không quá tập trung vào bao bì nhằm cân bằng được giá thành bán ra tốt nhất, ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DH Foods, cho biết năm nay doanh nghiệp đã cho ra mắt các gói quà tết bình dân, nhưng chất lượng không đổi. “Chúng tôi tung ra các loại gói gia vị hoàn chỉnh cùng các gói quà Tết tiết kiệm với mức giá rẻ và tầm trung, chỉ 100.000 - 600.000 đồng nhưng chất lượng tăng lên. Thực tế hiện nay các gói quà tết đang bán tốt, thậm chí phân khúc cao nhất là 600.000 đồng đang cháy hàng”.

Ông Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại Dịch vụ Lê Gia, nhận xét năm nay quà Tết thiết thực được nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lựa chọn. "Nước mắm, dầu ăn, đường, bột ngọt là những mặt hàng được chọn nhiều nhất cho các phần quà có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/suất. Cá biệt, có doanh nghiệp đặt phần quà có giá 99.000 đồng gồm 1 chai nước mắm truyền thống 0,5 lít, 1 chai dầu ăn 1 lít và 300 gram bột ngọt. Dù giá thấp nhưng yêu cầu những đơn hàng này sản phẩm đều phải bảo đảm về pháp lý, có thương hiệu", ông Lê Anh nói.

Với việc chuẩn bị sớm cùng khuyến mãi sâu, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối kỳ vọng sức mua giỏ quà Tết năm nay sẽ khả quan.

Ở mảng bánh kẹo, Orion ra mắt bộ sưu tập quà “Tết An 3 Miền” dành cho cả hai phân khúc: quà tặng doanh nghiệp và quà tặng cá nhân. Các bộ quà tặng Tết An với nhiều mẫu mã đa dạng, mức giá dao động từ 55.000 - 500.000 đồng. Đáng chú ý, các giỏ quà được xây dựng theo chiến lược bình ổn, không tăng giá mà còn gia tăng thêm nhiều giá trị cho khách hàng. Ngoài bộ quà tặng Tết An, Orion cũng ra mắt nhiều bộ sản phẩm quà tặng khác như kẹo Họng thiết kế hình lục giác mới lạ, đẹp mắt, kẹo dẻo Boom Jelly 5 vị, Marine boy với thiết kế cá hóa rồng,…

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm, Trưởng ngành hàng quà tặng Tết Orion, cho biết: “Nhu cầu và thói quen mua sắm mùa Tết của người tiêu dùng hiện nay đã thay đổi theo hướng dè dặt hơn vì khó khăn và tiêu dùng thông minh hơn, nên họ chỉ lựa chọn những sản phẩm có uy tín, giá cả hợp lý với mục đích chi tiêu rõ ràng”. Với việc chuẩn bị sớm cùng khuyến mãi sâu, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối kỳ vọng sức mua giỏ quà Tết năm nay sẽ khả quan, từ đó kéo doanh thu của doanh nghiệp tốt hơn trong tháng kinh doanh đầu tiên của năm 2024.