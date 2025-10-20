Thứ Tư, 22/10/2025

Giới chức tài chính nói về giá vàng tăng ở hội nghị IMF và WB

Điệp Vũ

20/10/2025, 19:46

Bên lề chuỗi sự kiện của IMF và WB, giới chức và các chuyên gia đã tranh luận về việc nên mua hay bán vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng là một chủ đề “nóng” tại chuỗi sự kiện thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington vào tuần trước, nơi quy tụ các quan chức ngân hàng trung ương, giới chức tài chính, các sếp ngân hàng khu vực tư nhân và các nhà kinh tế từ khắp nơi trên thế giới.

Theo chuyên gia cấp cao Robin Brooks của Viện Brookings, các cuộc trò chuyện về chủ đề giá vàng tại sự kiện trên rốt cục có thể kìm hãm đà tăng của giá vàng. Trong một báo cáo, ông Brooks nói rằng đánh giá về triển vọng giá vàng mà giới tài chính và ngân hàng đưa ra tại hội nghị của IMF và WB vừa rồi khiến ông nhớ lại những gì đã diễn ra vào năm 2023.

Năm đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức 5%, cao nhất từ năm 2007. Tại chuỗi sự kiện thường niên của IMF và WB năm đó, hầu hết mọi người tham dự đều bày tỏ hoài nghi về xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn, và đánh giá tập thể đó cuối cùng đã trở thành hiện thực trên thị trường. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm trong thời gian còn lại của năm 2023 và không quay lại ngưỡng 5% kể từ đó - ông Brooks nhấn mạnh.

Tuần trước, giá vàng thế giới lập kỷ lục gần mốc 4.400 USD/oz, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên 64%.

Bên lề chuỗi sự kiện của IMF và WB, giới chức và các chuyên gia đã tranh luận về việc nên mua hay bán vàng. Họ đặt câu hỏi liệu đà tăng mạnh của giá vàng hiện nay là một dấu hiệu của bong bóng hay là phản ánh những yếu tố căn bản trên thị trường.

Một số chuyên gia kinh tế vĩ mô tại chuỗi sự kiện bày tỏ lo ngại rằng giá vàng đang có dấu hiệu bong bóng và nếu bong bóng vỡ, nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ phải hứng chịu những tác động tiêu cực.

Năm nay, kinh tế Mỹ được thúc đẩy bởi hoạt động chi tiêu của các hộ gia đình thu nhập cao. Nếu giá vàng, bitcoin hay cổ phiếu sụt giảm, chi tiêu của nhóm này có thể giảm theo.

Giới chức ngân hàng trung ương xem sự tăng giá của vàng là một dấu hiệu của những mối lo chính trị.

“Khi có sự hoài nghi về các chính phủ, người ta mua vàng”, ông Axel Weber, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức, nói với trang MarketWatch.

Nguyên Chủ tịch chi nhánh St. Louis của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông James Bullard, nói rằng xu hướng tăng của giá vàng là “hơi đáng lo ngại từ góc độ lạm phát”, vì điều đó cho thấy mọi người không còn đặt niềm tin lớn vào Fed trong việc chống lạm phát.

Ông Tobias Adrian, trưởng bộ phận thị trường tại IMF, nhất trí với quan điểm rằng giá vàng tăng phản ánh mối lo của giới đầu tư trước sự bất định gia tăng. “Đang có nhiều sự bất định. Tình trạng này có thể sẽ giảm xuống, nhưng các thông số về sự bất định sẽ còn cao so với tiêu chuẩn lịch sử”, ông Adrian nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới.

Cũng theo ông Adrian, các ngân hàng trung ương đang mua ròng vàng, nhưng tốc độ mua ròng không có sự thay đổi lớn. Và do đó, có thể nói rằng việc giá vàng tăng tốc mạnh gần đây chủ yếu là do các nhà đầu tư mạnh tay mua vào.

Khi một phóng viên của hãng tin CNBC đặt câu hỏi điều gì khiến giá vàng tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói đó là do “có nhiều người mua hơn người bán”. Ông phủ nhận quan điểm cho rằng vàng tăng giá phản ánh sự dịch chuyển khỏi đồng USD với tư cách đồng tiền dự trữ toàn cầu. Giải thích về việc đồng USD mất giá năm nay, ông Bessent cho rằng đó là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Nhà kinh tế Brian Bethune của trường Boston College nói giá vàng hiện nay chịu sự chi phối của nguồn cung, thay vì chỉ yếu tố tâm lý, và trong ngắn hạn, có thể có ít người muốn bán vàng. Từ góc nhìn này, các nhà phân tích của tổ chức nghiên cứu Center for Economic and Policy Research gợi ý IMF nên bán ra một phần dự trữ vàng khổng lồ của định chế để có ngân quỹ cho hoạt động viện trợ.

