Giới thiệu, quảng bá du lịch miền Trung tại thị trường Malaysia và Indonesia
Ngô Anh Văn
24/08/2025, 00:00
Chương trình Giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam 2025 với thông điệp Một điểm đến – Vô vàn trải nghiệm (Central Vietnam – One Destination, Endless Experiences), do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch TP. Huế tổ chức sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/8/2025 và Jakarta (Indonesia) vào ngày 27/8/2025.
Thông
tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biếtthị trường khách du
lịch Malaysia liên tục nằm trong nhóm 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu của
thành phố trong giai đoạn 2023 – 2024; trong khi thị trường Indonesia đạt mức
tăng trưởng ấn tượng, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón 27.339 lượt
khách Indonesia, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước…
Nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch tại hai thị trường tiềm
năng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch
TP. Huế tổ chức “Chương trình Giới
thiệu du lịch miền Trung Việt Nam 2025” với thông điệp Một điểm đến –
Vô vàn trải nghiệm (Central Vietnam – One Destination, Endless
Experiences), được diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/8/2025
và Jakarta (Indonesia) vào ngày 27/8/2025.
Sự kiện lần này có sự tham gia, đồng hành của hơn 20 doanh nghiệp
du lịch tiêu biểu đến từ Đà Nẵng và Huế. Với sự
kết nối và mở rộng không gian du lịch, đây sẽ là dịp để các địa phương giới
thiệu các sản phẩm mới, các dịch vụ đặc sắc và trực tiếp kết nối với các công
ty lữ hành hàng đầu, uy tín tại hai thị trường này.
Hiện, Malaysia là một trong những thị trường quốc tế hàng đầu của
Đà Nẵng, với 35 chuyến bay/tuần do Air Asia, Malaysia Airlines và Batik Air
khai thác, kết nối trực tiếp giữa Kuala Lumpur và Đà Nẵng; dự kiến, Hãng
Vietjet Air cũng sẽ chính thức đưa vào khai thác đường bay này từ tháng
10/2025.
Kết quả khảo sát về nhu cầu, thị hiếu du lịch của khách du lịch
Malaysia cho thấysản phẩm được các công ty lữ hành và du khách Malaysia
ưa thích tại miền Trung Việt Nam là: Phố cổ Hội An, Sun World Bà Nà Hills, biển
Đà Nẵng, các cây cầu biểu tượng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Ngũ Hành Sơn, Khu
đền tháp Mỹ Sơn, tour ẩm thực và golf.
Bên cạnh đó, các đối tác du lịch của Malaysia mong muốn sớm bổ
sung thêm hệ thống cơ sở vật chất thân thiện Halal, thông tin sản phẩm du lịch
mới, nhất là sau khi không gian du lịch của thành phố Đà Nẵng được mở rộng.
Trong chương trình giới thiệu, quảng bá lần này các doanh nghiệp
du lịch Malaysia kỳ vọng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm thông tin về tour, tuyến
mới, danh sách đối tác tin cậy, cùng các chính sách và các chương trình ưu đãi,
các trải nghiệm về các sản phẩm du lịch mới tại miền Trung, cụ thể tại các đia
phương Đà Nẵng và Huế.
Theo kế hoạch, Chương trình giới thiệu,
quảng báo du lịch miền Trung tại Kuala Lumpur ( ngày 26/8/2025)dự kiến sẽ có khoảng 100
khách mời từ Malaysia, bao gồm đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các
cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch, lữ hành Malaysia, hãng hàng không,
doanh nghiệp và báo chí, với nội dung trọng tâm là giới thiệu sản phẩm du lịch
mới của Huế – Đà Nẵng và tổ chức phiên trao đổi, kết nối đối tác B2B.
Tại
Indonesia – thị trường tiềm
năng, mục tiêu của việc mở đường bay mới được ngành du lịch trú trọng. Với mạng lưới hàng không toàn cầu phát triển và nhu cầu du
lịch quốc tế gia tăng, Jakarta được đánh giá là thị trường tiềm năng để xúc tiến mở đường bay thẳng đến Đà Nẵng.
Chương trình tại Jakarta (27/8/2025), là thủ đô và siêu đô thị của Indonesia với hơn 34
triệu dân, có GDP bình quân đầu người đạt hơn 21.000 USD, là một trong những thành
phố đông dân nhất thế giới,dự kiến quy tụ khoảng 100 khách mời từ
Indonesia, bao gồm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cơ quan quản lý, hiệp
hội du lịch và lữ hành Indonesia, hãng hàng không, doanh nghiệp và báo chí, với
nội dung trọng tâm là giới thiệu điểm đến, đặc biệt là cơ sở vật chất thân
thiện với khách Halal, thúc đẩy hợp tác B2B và xúc tiến mở đường bay Jakarta –
Đà Nẵng.
Theo
kết quả khảo sát về nhu cầu và thị hiếu du lịch của
khách Indonesia cho thấy: những sản phẩm được ưa chuộng tại miền Trung Việt Nam
bao gồm: Sun World Bà Nà Hills, các cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, phố cổ Hội
An, biển Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, tour ẩm thực, Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu
đền tháp Mỹ Sơn và du lịch golf. Đặc biệt, nhiều du khách Indonesia bày tỏ mong
muốn sớm có đường bay thẳng đến Đà Nẵng để thuận tiện hơn trong việc di chuyển
và trải nghiệm các điểm đến này....
Bên cạnh đó, các đối tác du lịch Indonesia mong muốn các địa
phương miền Trung Việt Nam sớm bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất
thân thiện Halal, hỗ trợ về giá vé máy bay, cung cấp đầy đủ thông tin điểm đến,
danh sách đối tác uy tín, các tour tuyến mới và các chính sách hỗ trợ.
Chương trình giới thiệu, quảng bá du
lịch miền Trung Việt Nam tại Malaysia và Indonesia sắp tới không chỉ tập giới
thiệu các sản phẩm du lịch mới của Huế và Đà Nẵng mà còn là dịp để tăng cường
kết nối doanh nghiệp thông qua phiên làm việc B2B, thúc đẩy hợp tác trao đổi
khách và triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nhằm thu hút các phân khúc
tiềm năng như MICE, du lịch cưới, golf và nghỉ dưỡng cao cấp. Bên cạnh đó,
chương trình còn mở ra cơ hội thúc đẩy đàm phán, tiến tới khai thác các đường
bay trực tiếp từ Kuala Lumpur và Jakarta đến Đà Nẵng, góp phần mở rộng thị
trường và khẳng định vị thế của du lịch miền Trung Việt Nam trên bản đồ du lịch
quốc tế.
Kỳ vọng của du lịch Đà Nẵng sau Routes Asia 2022
17:39, 21/06/2022
Ngành du lịch Đà Nẵng đề xuất cơ chế riêng để tránh tụt hậu với các tỉnh lân cận
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Giới thiệu, quảng bá du lịch miền Trung tại thị trường Malaysia và Indonesia
Chương trình Giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam 2025 với thông điệp Một điểm đến – Vô vàn trải nghiệm (Central Vietnam – One Destination, Endless Experiences), do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch TP. Huế tổ chức sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/8/2025 và Jakarta (Indonesia) vào ngày 27/8/2025.
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
[Phóng sự ảnh] Các lực lượng tổng hợp luyện thành công diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất
20h tối ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia đã hợp luyện diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: