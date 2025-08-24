Giới thiệu, quảng bá du lịch miền Trung tại thị trường Malaysia và Indonesia

Chương trình Giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam 2025 với thông điệp Một điểm đến – Vô vàn trải nghiệm (Central Vietnam – One Destination, Endless Experiences), do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch TP. Huế tổ chức sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/8/2025 và Jakarta (Indonesia) vào ngày 27/8/2025.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết thị trường khách du lịch Malaysia liên tục nằm trong nhóm 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu của thành phố trong giai đoạn 2023 – 2024; trong khi thị trường Indonesia đạt mức tăng trưởng ấn tượng, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón 27.339 lượt khách Indonesia, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước…

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch tại hai thị trường tiềm năng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch TP. Huế tổ chức “Chương trình Giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam 2025” với thông điệp Một điểm đến – Vô vàn trải nghiệm (Central Vietnam – One Destination, Endless Experiences), được diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/8/2025 và Jakarta (Indonesia) vào ngày 27/8/2025.

Sự kiện lần này có sự tham gia, đồng hành của hơn 20 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu đến từ Đà Nẵng và Huế. Với sự kết nối và mở rộng không gian du lịch, đây sẽ là dịp để các địa phương giới thiệu các sản phẩm mới, các dịch vụ đặc sắc và trực tiếp kết nối với các công ty lữ hành hàng đầu, uy tín tại hai thị trường này.

Hiện, Malaysia là một trong những thị trường quốc tế hàng đầu của Đà Nẵng, với 35 chuyến bay/tuần do Air Asia, Malaysia Airlines và Batik Air khai thác, kết nối trực tiếp giữa Kuala Lumpur và Đà Nẵng; dự kiến, Hãng Vietjet Air cũng sẽ chính thức đưa vào khai thác đường bay này từ tháng 10/2025.

Kết quả khảo sát về nhu cầu, thị hiếu du lịch của khách du lịch Malaysia cho thấy sản phẩm được các công ty lữ hành và du khách Malaysia ưa thích tại miền Trung Việt Nam là: Phố cổ Hội An, Sun World Bà Nà Hills, biển Đà Nẵng, các cây cầu biểu tượng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Ngũ Hành Sơn, Khu đền tháp Mỹ Sơn, tour ẩm thực và golf.

Sun World Bà Nà Hills ngày càng thu hút khách du lịch Malaysia và Indonesia.

Bên cạnh đó, các đối tác du lịch của Malaysia mong muốn sớm bổ sung thêm hệ thống cơ sở vật chất thân thiện Halal, thông tin sản phẩm du lịch mới, nhất là sau khi không gian du lịch của thành phố Đà Nẵng được mở rộng.

Trong chương trình giới thiệu, quảng bá lần này các doanh nghiệp du lịch Malaysia kỳ vọng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm thông tin về tour, tuyến mới, danh sách đối tác tin cậy, cùng các chính sách và các chương trình ưu đãi, các trải nghiệm về các sản phẩm du lịch mới tại miền Trung, cụ thể tại các đia phương Đà Nẵng và Huế.

Theo kế hoạch, Chương trình giới thiệu, quảng báo du lịch miền Trung tại Kuala Lumpur ( ngày 26/8/2025) dự kiến sẽ có khoảng 100 khách mời từ Malaysia, bao gồm đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, các cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch, lữ hành Malaysia, hãng hàng không, doanh nghiệp và báo chí, với nội dung trọng tâm là giới thiệu sản phẩm du lịch mới của Huế – Đà Nẵng và tổ chức phiên trao đổi, kết nối đối tác B2B.

Tại Indonesia – thị trường tiềm năng, mục tiêu của việc mở đường bay mới được ngành du lịch trú trọng. Với mạng lưới hàng không toàn cầu phát triển và nhu cầu du lịch quốc tế gia tăng, Jakarta được đánh giá là thị trường tiềm năng để xúc tiến mở đường bay thẳng đến Đà Nẵng.

Chương trình tại Jakarta (27/8/2025), là thủ đô và siêu đô thị của Indonesia với hơn 34 triệu dân, có GDP bình quân đầu người đạt hơn 21.000 USD, là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, dự kiến quy tụ khoảng 100 khách mời từ Indonesia, bao gồm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch và lữ hành Indonesia, hãng hàng không, doanh nghiệp và báo chí, với nội dung trọng tâm là giới thiệu điểm đến, đặc biệt là cơ sở vật chất thân thiện với khách Halal, thúc đẩy hợp tác B2B và xúc tiến mở đường bay Jakarta – Đà Nẵng.

Theo kết quả khảo sát về nhu cầu và thị hiếu du lịch của khách Indonesia cho thấy: những sản phẩm được ưa chuộng tại miền Trung Việt Nam bao gồm: Sun World Bà Nà Hills, các cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, phố cổ Hội An, biển Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, tour ẩm thực, Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn và du lịch golf. Đặc biệt, nhiều du khách Indonesia bày tỏ mong muốn sớm có đường bay thẳng đến Đà Nẵng để thuận tiện hơn trong việc di chuyển và trải nghiệm các điểm đến này....

Bên cạnh đó, các đối tác du lịch Indonesia mong muốn các địa phương miền Trung Việt Nam sớm bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thân thiện Halal, hỗ trợ về giá vé máy bay, cung cấp đầy đủ thông tin điểm đến, danh sách đối tác uy tín, các tour tuyến mới và các chính sách hỗ trợ.

Chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch miền Trung Việt Nam tại Malaysia và Indonesia sắp tới không chỉ tập giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của Huế và Đà Nẵng mà còn là dịp để tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua phiên làm việc B2B, thúc đẩy hợp tác trao đổi khách và triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nhằm thu hút các phân khúc tiềm năng như MICE, du lịch cưới, golf và nghỉ dưỡng cao cấp. Bên cạnh đó, chương trình còn mở ra cơ hội thúc đẩy đàm phán, tiến tới khai thác các đường bay trực tiếp từ Kuala Lumpur và Jakarta đến Đà Nẵng, góp phần mở rộng thị trường và khẳng định vị thế của du lịch miền Trung Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.