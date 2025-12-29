Kỳ nghỉ Tết Dương lịch tạo đà cho du lịch Quảng Ninh trong năm 2026

Việc Tết Dương lịch 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp được đánh giá là “cú hích” cho thị trường du lịch đầu năm. Kỳ nghỉ dài hơn cho phép du khách ở lại 2 - 3 đêm, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và mua sắm…

Nỗ lực về đích năm 2025 với số lượng khách kỷ lục ước tính lên tới trên 21 triệu khách (khách quốc tế ước đạt 4,5 triệu lượt), cho tổng doanh thu ước đạt 57.000 tỷ đồng, du lịch Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2026 tới đây.

Trước mắt, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngành du lịch địa phương nhận định, du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến di chuyển nhanh chóng, đa trải nghiệm, khám phá như Quảng Ninh. Lợi thế về sản phẩm du lịch đa dạng cùng hạ tầng hiện đại, giao thông thuận lợi khiến lượng khách đến Quảng Ninh dịp Tết Dương lịch dự kiến tăng từ 20 - 30%.

Tuy nhiên, ngành du lịch Quảng Ninh nhận định, lợi thế từ kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng chuỗi sản phẩm, sự kiện được chuẩn bị bài bản. Ngay từ tháng 9/2025, các cấp chính quyền, doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một loạt sản phẩm, dịch vụ mới cùng các chương trình kích cầu, sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, nhất là vào các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2026 tại Quảng Ninh sẽ có quy mô 50.000 người.

Điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi hoạt động chào năm mới tại Quảng Ninh là chương trình Countdown Chào năm mới 2026, với chủ đề “Kỷ luật - Đồng tâm, Kiến tạo tương lai”, dự kiến diễn ra từ 21h30 ngày 31/12/2025, tại Quảng trường 30.10, phường Hạ Long.

Chương trình kéo dài 180 phút, quy mô gần 50.000 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng; kết hợp các tiết mục ca múa nhạc, nhạc điện tử cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh, ánh sáng, visual, mapping. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa nổ tầm cao được kỳ vọng sẽ mang đến một đêm hội rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Không khí lễ hội không chỉ tập trung tại Hạ Long, Bãi Cháy mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương trong tỉnh. Tại đặc khu Vân Đồn, chương trình nghệ thuật “Hành trình mới - Âm nhạc kết nối” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/12, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hoàng Tùng, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hồng Nhung…, mang đến thêm lựa chọn giải trí cho du khách và người dân địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, nhiều khách sạn 4 sao trở lên trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các trung tâm du lịch, đã ghi nhận tình trạng hết phòng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới. Sức hút của chương trình Countdown đã tạo động lực để các cơ sở lưu trú mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, nhất là nhóm du khách đi theo gia đình, bạn bè.

Tại đặc khu Vân Đồn, chương trình nghệ thuật “Hành trình mới - Âm nhạc kết nối” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/12.

Với mức giá khoảng 1.900.000 đồng/phòng mà khách sạn FLC đưa ra, du khách đã được trải nghiệm 1 đêm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, 1 bữa sáng, đặc biệt là đặc quyền được được 1 vé tham dự Đại nhạc hội tại Quảng trường 30/10 cho 400 khách hàng. Thời gian áp dụng đến hết 31/12.

Trong khi đó, các du thuyền, tàu tham quan vịnh Hạ Long tổ chức tiệc cuối năm với chương trình âm nhạc, bốc thăm trúng thưởng, bắn pháo hoa, mang đến trải nghiệm đón năm mới ngay trên Di sản thiên nhiên thế giới.

Tại Yên Tử, Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử đã xây dựng nhiều hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa và không khí di sản như: trà chiều cuối năm, tiệc buffet tất niên, tiệc Countdown 2026, thả hoa đăng cầu may, check-in Con đường Ánh Sáng với 100 ngọn nến, cắm trại…

Song song, nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh cũng áp dụng ưu đãi sâu: Sun World giảm thêm 10% từ ngày 24/12/2025 đến 1/1/2026. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành giảm giá từ 15 - 30% cho dịch vụ lưu trú, tour trọn gói, kèm các ưu đãi nâng hạng phòng, check-in sớm, check-out muộn, quà tặng doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết, các gói kích cầu du lịch mà 40 khách sạn, nhà hàng và 25 tàu du lịch đăng ký tham gia từ tháng 9/2025 đến nay vẫn đang được triển khai, với nhiều hình thức như giảm giá, gia tăng hậu mãi, đưa ra các combo trọn gói, bảo đảm nguyên tắc không làm giảm chất lượng dịch vụ.

Các khách sạn và điểm đến trên địa bàn Quảng Ninh đều áp dụng ưu đãi sâu.

Năm 2026, gắn với chủ đề công tác "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế”, tỉnh xác định mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế bền vững. Sự phục hồi của du lịch Quảng Ninh thời gian gần đây cũng đã và đang tạo được sự thu hút đầu tư vào các dự án du lịch, dịch vụ cao cấp, bổ sung nhiều khách sạn thương hiệu quốc tế, như: Hyatt, Intercontinental, Radisson Blu và sân golf mới như: Silk Path Đông Triều, Uông Bí, Quang Hanh.

Bên cạnh đó, các tuyến du lịch đường biển, hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời gian qua cũng được tăng cường kết nối, khôi phục. Quảng Ninh đã đón và phục vụ nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế như: Costa Serena, Celebrity Solstice, Mein Schiff 6, Pacific World và mở lại tuyến Hạ Long - Quảng Châu, Hạ Long - Hồng Kông. Tất cả những điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của phân khúc khách cao cấp đến với Quảng Ninh trong năm 2026 và những năm tới đây.

Ngành du lịch Quảng Ninh cũng đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm tới tiếp tục kết nối khai thác các chuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến du lịch bằng đường biển; đa dạng hoá hình thức, sản phẩm du lịch; tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, giải trí có quy mô lớn, có sự tham gia của người nổi tiếng... Cùng với đó, hỗ trợ các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện một số dự án du lịch - dịch vụ chất lượng cao.

Năm 2026, gắn với chủ đề công tác "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế”, tỉnh xác định mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các lĩnh vực, khu vực trọng điểm về di sản, du lịch của tỉnh được chú trọng. Cụ thể là xây dựng và triển khai quy hoạch khu vực Yên Tử; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Đề án phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị; Đề án nâng tầm giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long…