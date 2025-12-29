Thứ Hai, 29/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch tạo đà cho du lịch Quảng Ninh trong năm 2026

Tường Bách

29/12/2025, 10:27

Việc Tết Dương lịch 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp được đánh giá là “cú hích” cho thị trường du lịch đầu năm. Kỳ nghỉ dài hơn cho phép du khách ở lại 2 - 3 đêm, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và mua sắm…

Quảng Ninh mong muốn gia tăng trải nghiệm cho du khách vào các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
Quảng Ninh mong muốn gia tăng trải nghiệm cho du khách vào các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Nỗ lực về đích năm 2025 với số lượng khách kỷ lục ước tính lên tới trên 21 triệu khách (khách quốc tế ước đạt 4,5 triệu lượt), cho tổng doanh thu ước đạt 57.000 tỷ đồng, du lịch Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2026 tới đây.

Trước mắt, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngành du lịch địa phương nhận định, du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến di chuyển nhanh chóng, đa trải nghiệm, khám phá như Quảng Ninh. Lợi thế về sản phẩm du lịch đa dạng cùng hạ tầng hiện đại, giao thông thuận lợi khiến lượng khách đến Quảng Ninh dịp Tết Dương lịch dự kiến tăng từ 20 - 30%. 

Tuy nhiên, ngành du lịch Quảng Ninh nhận định, lợi thế từ kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng chuỗi sản phẩm, sự kiện được chuẩn bị bài bản. Ngay từ tháng 9/2025, các cấp chính quyền, doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một loạt sản phẩm, dịch vụ mới cùng các chương trình kích cầu, sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, nhất là vào các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2026 tại Quảng Ninh sẽ có quy mô 50.000 người.
Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2026 tại Quảng Ninh sẽ có quy mô 50.000 người.

Điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi hoạt động chào năm mới tại Quảng Ninh là chương trình Countdown Chào năm mới 2026, với chủ đề “Kỷ luật - Đồng tâm, Kiến tạo tương lai”, dự kiến diễn ra từ 21h30 ngày 31/12/2025, tại Quảng trường 30.10, phường Hạ Long.

Chương trình kéo dài 180 phút, quy mô gần 50.000 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng; kết hợp các tiết mục ca múa nhạc, nhạc điện tử cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh, ánh sáng, visual, mapping. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa nổ tầm cao được kỳ vọng sẽ mang đến một đêm hội rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Không khí lễ hội không chỉ tập trung tại Hạ Long, Bãi Cháy mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương trong tỉnh. Tại đặc khu Vân Đồn, chương trình nghệ thuật “Hành trình mới - Âm nhạc kết nối” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/12, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hoàng Tùng, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hồng Nhung…, mang đến thêm lựa chọn giải trí cho du khách và người dân địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, nhiều khách sạn 4 sao trở lên trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các trung tâm du lịch, đã ghi nhận tình trạng hết phòng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới. Sức hút của chương trình Countdown đã tạo động lực để các cơ sở lưu trú mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, nhất là nhóm du khách đi theo gia đình, bạn bè.

Tại đặc khu Vân Đồn, chương trình nghệ thuật “Hành trình mới - Âm nhạc kết nối” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/12.
Tại đặc khu Vân Đồn, chương trình nghệ thuật “Hành trình mới - Âm nhạc kết nối” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/12.

Với mức giá khoảng 1.900.000 đồng/phòng mà khách sạn FLC đưa ra, du khách đã được trải nghiệm 1 đêm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, 1 bữa sáng, đặc biệt là đặc quyền được được 1 vé tham dự Đại nhạc hội tại Quảng trường 30/10 cho 400 khách hàng. Thời gian áp dụng đến hết 31/12.

Trong khi đó, các du thuyền, tàu tham quan vịnh Hạ Long tổ chức tiệc cuối năm với chương trình âm nhạc, bốc thăm trúng thưởng, bắn pháo hoa, mang đến trải nghiệm đón năm mới ngay trên Di sản thiên nhiên thế giới.

Tại Yên Tử, Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử đã xây dựng nhiều hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa và không khí di sản như: trà chiều cuối năm, tiệc buffet tất niên, tiệc Countdown 2026, thả hoa đăng cầu may, check-in Con đường Ánh Sáng với 100 ngọn nến, cắm trại…

Song song, nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh cũng áp dụng ưu đãi sâu: Sun World giảm thêm 10% từ ngày 24/12/2025 đến 1/1/2026. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành giảm giá từ 15 - 30% cho dịch vụ lưu trú, tour trọn gói, kèm các ưu đãi nâng hạng phòng, check-in sớm, check-out muộn, quà tặng doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết, các gói kích cầu du lịch mà 40 khách sạn, nhà hàng và 25 tàu du lịch đăng ký tham gia từ tháng 9/2025 đến nay vẫn đang được triển khai, với nhiều hình thức như giảm giá, gia tăng hậu mãi, đưa ra các combo trọn gói, bảo đảm nguyên tắc không làm giảm chất lượng dịch vụ.

Các khách sạn và điểm đến trên địa bàn Quảng Ninh đều áp dụng ưu đãi sâu.
Các khách sạn và điểm đến trên địa bàn Quảng Ninh đều áp dụng ưu đãi sâu.

Năm 2026, gắn với chủ đề công tác "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế”, tỉnh xác định mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế bền vững. Sự phục hồi của du lịch Quảng Ninh thời gian gần đây cũng đã và đang tạo được sự thu hút đầu tư vào các dự án du lịch, dịch vụ cao cấp, bổ sung nhiều khách sạn thương hiệu quốc tế, như: Hyatt, Intercontinental, Radisson Blu và sân golf mới  như: Silk Path Đông Triều, Uông Bí, Quang Hanh.

Bên cạnh đó, các tuyến du lịch đường biển, hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời gian qua cũng được tăng cường kết nối, khôi phục. Quảng Ninh đã đón và phục vụ nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế như: Costa Serena, Celebrity Solstice, Mein Schiff 6, Pacific World và mở lại tuyến Hạ Long - Quảng Châu, Hạ Long - Hồng Kông. Tất cả những điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của phân khúc khách cao cấp đến với Quảng Ninh trong năm 2026 và những năm tới đây.

Ngành du lịch Quảng Ninh cũng đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm tới tiếp tục kết nối khai thác các chuyến bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến du lịch bằng đường biển; đa dạng hoá hình thức, sản phẩm du lịch; tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, giải trí có quy mô lớn, có sự tham gia của người nổi tiếng... Cùng với đó, hỗ trợ các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện một số dự án du lịch - dịch vụ chất lượng cao.

Năm 2026, gắn với chủ đề công tác
Năm 2026, gắn với chủ đề công tác "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế”, tỉnh xác định mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các lĩnh vực, khu vực trọng điểm về di sản, du lịch của tỉnh được chú trọng. Cụ thể là xây dựng và triển khai quy hoạch khu vực Yên Tử; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Đề án phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị; Đề án nâng tầm giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long…

TP. Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 chào đón năm mới

11:08, 28/12/2025

TP. Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 chào đón năm mới

Du lịch trải đều bốn mùa trở thành mục tiêu của Thanh Hóa năm 2026

15:28, 26/12/2025

Du lịch trải đều bốn mùa trở thành mục tiêu của Thanh Hóa năm 2026

Khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025

15:10, 26/12/2025

Khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025

Từ khóa:

Countdown Chào năm mới 2026 du lịch du lịch Quảng Ninh 2026 sự kiện văn hóa Quảng Ninh Vneconomy

Đọc thêm

Hàn Quốc kỳ vọng đón gần 600 ngàn du khách Việt năm 2026

Hàn Quốc kỳ vọng đón gần 600 ngàn du khách Việt năm 2026

Tại chương trình "Korea Travel Night 2025 - Đêm du lịch Hàn Quốc 2025", Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á…

TP. Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 chào đón năm mới

TP. Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc Hozo City Tết Fest 2025 chào đón năm mới

Tối 27/12, lễ hội Hozo City Tết Fest 2025 - Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của Thành phố, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc, sáng tạo diễn ra trong 05 ngày liên tiếp và khép lại bằng đêm countdown 31/12/2025…

Du lịch trải đều bốn mùa trở thành mục tiêu của Thanh Hóa năm 2026

Du lịch trải đều bốn mùa trở thành mục tiêu của Thanh Hóa năm 2026

Năm 2025 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng của du lịch Thanh Hóa, tạo nền tảng quan trọng để địa phương bước vào năm 2026 với chuỗi 100 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, trải đều bốn mùa, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao...

Khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025

Khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025

Với chủ đề “Kết nối di sản - Viết tiếp tương lai”, chiều 25/12, lần đầu tiên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025...

Du lịch xứng danh ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng

Du lịch xứng danh ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng

Năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng hơn 17,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm trước, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với năm trước...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế đẩy nhanh hạ tầng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

Dân sinh

3

Kết hợp kế hoạch kinh doanh với các công cụ của sàn: Bí quyết tăng trưởng của nhà bán hàng Shopee

Doanh nghiệp

4

G-Group đồng hành cùng Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu Chính quyền số, Công dân số

Kinh tế số

5

Canada đẩy mạnh đàm phán thương mại với Nam Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy