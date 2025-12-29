Hàn Quốc kỳ vọng đón gần 600 ngàn du khách Việt năm 2026

Tại chương trình "Korea Travel Night 2025 - Đêm du lịch Hàn Quốc 2025", Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á…

Tính đến hết tháng 11 năm nay, Hàn Quốc đón hơn 508.000 lượt khách Việt Nam, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, cả năm 2025, số khách Việt Nam đến đất nước này đạt 550.000 lượt, tăng 9% so với năm 2024, tiệm cận mức trước đại dịch.

Trong đó, phân khúc khách du lịch MICE có sự tăng trưởng tốt. Cụ thể, KTO đã hỗ trợ 345 doanh nghiệp Việt Nam tổ chức đưa khách du lịch MICE đến Hàn Quốc đạt 41.166 lượt khách, tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ.

Có được sự tăng trưởng đó, ngoài chiến lược đa dạng hóa nội dung và sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hóa K-Culture, 376 sản phẩm mới được phát triển trong năm nay góp phần thu hút khách Việt Nam. Các nhóm sản phẩm mới bao gồm du lịch thể thao (marathon, golf, thể thao điện tử), du lịch giáo dục và du lịch y tế, du lịch địa phương, trải nghiệm chuyên sâu tại các điểm đến mới của Hàn Quốc.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thông tin trong 11 tháng của năm 2025, Việt Nam đón gần 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc.

"Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới, phù hợp xu hướng thị trường; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp hai nước", bà Mai Hoa nhấn mạnh.

Trong năm 2026, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 570.000 lượt khách Việt Nam - mức cao kỷ lục. Để đạt được mục tiêu, cơ quan này sẽ phát triển, quảng bá sản phẩm mới như tổ chức cuộc thi phát triển sản phẩm du lịch Hàn Quốc, phối hợp với các hãng lữ hành xây dựng tour mới, tổ chức hội thảo hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước...

Ngoài ra, Tổng cục mở rộng tiếp thị với khách du lịch tự do bằng các chương trình "Fam tour K-culture" gắn với những người nổi tiếng, phát hành thẻ du lịch tích hợp ưu đãi cho khách Việt, thành lập Trung tâm xúc tiến du lịch Hàn Quốc, triển khai chương trình ưu đãi vé máy bay miễn phí, giảm giá...

Trước bối cảnh số lượng chuyến bay Việt Nam - Hàn Quốc chưa hoàn toàn phục hồi so với thời điểm năm 2019, KTO Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác hàng không và doanh nghiệp lữ hành, đồng thời triển khai nhiều giải pháp xúc tiến hỗ trợ phát triển sản phẩm charter flight, đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường tiềm năng khác như Hải Phòng, Đà Nẵng...

Nhận thấy xu hướng tăng trưởng của khách du lịch tự túc (FIT) tới Hàn Quốc, KTO đã tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam và các nền tảng du lịch trực tuyến toàn cầu (OTA) để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đồng thời triển khai các chiến dịch quảng bá du lịch theo chủ đề khám phá làn sóng văn hóa Hàn Quốc - Hallyu, du lịch gia đình...

Trong năm 2026, KTO cũng sẽ tiếp tục giới thiệu chiến lược xúc tiến toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hướng tới du khách Việt. Đơn vị sẽ kích hoạt K-Culture, mở rộng thị trường khách du lịch tự do (FIT), khai thác thị trường mới và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành. Bên cạnh đó, KTO sẽ mở rộng xúc tiến tại các địa phương mới và dẫn dắt sáng kiến Du lịch - Văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch Hàn Quốc phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Tại sự kiện, các chuyên gia du lịch đều đồng tình rằng tiềm năng phát triển du lịch giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Nhất là khi các hãng hàng không đang mở thêm nhiều đường bay kết nối trực tiếp các thành phố du lịch, và doanh nghiệp hai nước liên tục ra mắt các sản phẩm mới, hấp dẫn.

Tiềm năng phát triển du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Đơn cử, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã phát triển các sản phẩm du lịch sử dụng các yếu tố văn hóa như K-pop, K-Drama; mở rộng hỗ trợ các sản phẩm chuyến bay thuê bao để phục hồi lượng chuyến bay bị cắt giảm tạm thời; phát triển và mở rộng hỗ trợ các sản phẩm cao cấp và du lịch chuyên đề như thể thao điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách Việt Nam.

Các công ty lữ hành Hàn Quốc như Arirang Tour Service Chio Yuanchung cũng cho biết, sẽ đẩy mạnh tour ngắm lá phong vào mùa Thu và trượt tuyết vào mùa Đông. Công ty đã làm việc với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc về việc đơn giản hóa thủ tục cấp visa cho du khách Việt Nam, phát triển visa điện tử tiến tới miễn visa, trước mắt tại một số thành phố.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, cho rằng trước đây, du khách Việt Nam du lịch Hàn Quốc ưu tiên các tour truyền thống, tour giá rẻ. Ngày nay, họ chú trọng đến trải nghiệm cao cấp, mới lạ, theo chuyên đề như chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp, tham gia lễ hội và chương trình âm nhạc, các giải thể thao như marathon hay đạp xe...

Đồng quan điểm về vấn đề này, ông Phạm Hải Bằng, CEO của Công ty Du lịch Bluetour, cho rằng, phân khúc khách Việt Nam đi Hàn Quốc làm đẹp có số lượng đông đảo. Đây là thị trường rất tiềm năng. "Đối tượng dòng khách này trong độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi, thu nhập tốt. Bên cạnh phái nữ, nhiều nam giới cũng sang Hàn Quốc để làm đẹp", ông Bằng nói. Lý do là bởi đi lại thuận tiện giữa hai nước, nhiều đường bay và giá vé rẻ. Ngoài ra, các cơ sở thẩm mỹ tại Hàn Quốc thường có người Việt Nam đón khách từ sân bay và hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã tri ân các cơ quan ban ngành, đơn vị du lịch đồng hành, hỗ trợ hoạt động của KTO trong năm 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, KTO cũng công bố Giải thưởng Du lịch Hàn Quốc 2025, vinh danh các đối tác chiến lược, sáng tạo và tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch và du lịch khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực trong năm qua, mà còn tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, góp phần thúc đẩy dòng chảy du lịch Việt Nam – Hàn Quốc phát triển bền vững trong thời gian tới.