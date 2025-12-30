Sân bay Tân Sơn Nhất đón cao điểm Tết Dương lịch

Ngày 30/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dịp Tết Dương lịch 2026, dự kiến mỗi ngày có 760 chuyến bay đi - đến. Con số này tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với lịch bay cùng kỳ Tết Dương lịch 2025…

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách mỗi ngày, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại (120.000 khách/ngày).

Theo kế hoạch khai thác, sản lượng chuyến bay trung bình đạt khoảng 730 chuyến/ngày, tăng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025. Hai ngày cao điểm nhất là ngày 1/1 và ngày 4/1/2026, dự kiến mỗi ngày phục vụ khoảng 135.000 hành khách.

Cụ thể, tổng số chuyến bay của các hãng hàng không đi và đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trung bình khoảng 760 chuyến/ngày, gồm 450 chuyến nội địa và 310 chuyến quốc tế. Riêng hai ngày cao điểm 1/1 và 4/1/2026, sản lượng chuyến bay dự kiến lên tới 786 chuyến/ngày.

Đến thời điểm hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan hoàn tất việc chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air tiếp tục được khai thác tại Nhà ga hành khách T1.

"Cảng hàng không Tân Sơn Nhất bảo đảm quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga T1, T2 và T3. Yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy; tránh trường hợp khách bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác," đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin.

Để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không, đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ, phía sân bay khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in.

Hành khách có thể trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô; hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách.

Làm thủ tục check-in xong, hành khách, nhất là khách đi theo đoàn và nhóm đông, cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh. Khách lưu ý tháo áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X; kiểm tra lại đồ đạc, tư trang, bảo đảm không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh…

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã xây dựng các phương án phục vụ cao điểm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác và điều hòa nguồn lực trong các khung giờ cao điểm. Thông tin chuyến bay đi - đến được cập nhật kịp thời để hạn chế ùn ứ, chậm trễ.

Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) được cập nhật đồng bộ, hiển thị đầy đủ thông tin các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3, giúp hành khách dễ dàng tra cứu, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga. Đồng thời, Cảng tiếp tục triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên tàu bay, bố trí biển nhận diện line Boarding Bio tại các gate nhà ga T3, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất xây dựng kế hoạch khai thác các chuyến bay, đặc biệt trong khung giờ đêm, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn và năng lực phục vụ.

Tết Dương lịch năm nay, các hãng hàng không đã đồng loạt tăng tải trước áp lực nhu cầu di chuyển từ thị trường. Vietnam Airlines dự kiến bổ sung gần 270 chuyến bay nội địa, tương đương khoảng 45.000 chỗ. Vietjet tăng tần suất nhiều đường bay du lịch, đặc biệt các chặng đến Côn Đảo. Bamboo Airways cũng nâng năng lực khai thác thêm khoảng 16% nhờ bổ sung tàu bay mới.

Dù nguồn cung tăng, giá vé dịp lễ vẫn nhích lên 20 - 50% so với ngày thường. Một số chặng từ TP.Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới đã sớm hết vé phổ thông vào giờ đẹp. Ngược lại, trục Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh vẫn khá dồi dào nhờ nhiều hãng cùng khai thác.

2026 là năm đầu tiên nhà ga T3 thuộc sân bay Tân Sơn Nhất đón năm mới nên từ dịp lễ Giáng sinh, công tác trang trí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Tràn ngập tiểu cảnh và ánh sáng lung linh, nhà ga T3 trở thành điểm "check-in" thú vị của hành khách, tạo không khí hứng khởi chào đón một năm mới rực rỡ trước hành trình du xuân.