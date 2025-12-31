Du lịch các địa phương rộn ràng đón Tết Dương lịch 2026

Sau khi có thông báo chính thức về kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục, nhu cầu tìm kiếm phòng nghỉ của người dân tăng đột biến. Nhiều du khách hiện gặp khó khăn trong việc tìm nơi lưu trú do các điểm đến nổi tiếng đã sớm được đặt kín…

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút khi có mặt trong danh sách 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Cụ thể, thành phố mang tên Bác đứng ở vị trí thứ 3, chỉ sau 2 "thiên đường nghỉ dưỡng" là Phú Quốc và Đà Lạt.

Dữ liệu phân tích hành vi du khách cho thấy xu hướng "quay lại chốn thân quen" chiếm ưu thế với 42% du khách lựa chọn và 37% ưu tiên các địa điểm gần, thuận tiện di chuyển. TP.Hồ Chí Minh với lợi thế là trung tâm kết nối, sở hữu đa dạng hoạt động văn hóa, giải trí sôi động và ẩm thực phong phú, đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho dòng khách này.

Tại TP.Hồ Chí Minh, nhiều khách sạn danh tiếng ở khu vực trung tâm như Caravelle và Pullman đã sớm thông báo kín phòng từ cách đây một tháng. Đại diện khách sạn Kim Đô trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cho biết toàn bộ 127 phòng của đơn vị đã kín chỗ từ ngày 31/12/2025 đến 3/1/2026. Theo đơn vị này, nhu cầu lưu trú cuối năm chủ yếu đến từ thị trường quốc tế với các kế hoạch được chuẩn bị từ trước cho kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới.

TP.Hồ Chí Minh có mặt trong danh sách 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Tương tự, thành phố biển Đà Nẵng cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của dòng khách ngoại. Tỷ lệ đặt phòng tại đây đạt mức khoảng 90% cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Đại diện Pullman Đà Nẵng nhận định lượng khách tăng chủ yếu là khách quốc tế nghỉ lễ cuối năm, giúp khách sạn duy trì công suất ổn định ở mức cao. Sự hiện diện của du khách từ các thị trường trọng điểm không chỉ lấp đầy các cơ sở lưu trú mà còn góp phần kích hoạt chuỗi dịch vụ đi kèm, từ nhà hàng đến các khu vui chơi giải trí.

Bên cạnh các điểm đến biển, loại hình du lịch ngủ đêm trên tàu cũng đang đón nhận tín hiệu tích cực từ khách ngoại. Tại khu vực phía Bắc, các du thuyền trên vịnh Hạ Long gần như đã bán hết phòng cho dịp Tết Dương lịch từ cuối tháng 11/2025. Đại diện du thuyền Paradise Vietnam cho biết 100% khách đặt phòng trong giai đoạn Noel và Tết Dương lịch là khách quốc tế.

Đảo Ngọc Phú Quốc cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy kỷ lục 99% trên các ứng dụng đặt phòng dịp Tết Dương lịch. Theo khảo sát trưa ngày 29/12/2025, việc tìm kiếm phòng nghỉ cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1/1/2026 đến 4/1/2025) tại đây đã trở thành thử thách lớn đối với du khách nội địa, ngay cả khi chấp nhận mức giá cao gấp nhiều lần ngày thường.

Tại các khu vực Nam đảo và Bắc đảo, giá phòng ghi nhận mức tăng vọt. Wyndham Grand Phu Quoc, cơ sở lưu trú quy mô lớn với 1.399 phòng, thông báo đã hết sạch chỗ từ dịp Noel đến hết Tết Dương lịch. Đại diện resort cho biết đây là lần đầu tiên sau 7 năm hoạt động, công suất phòng trung bình tháng vượt ngưỡng 90%, đón khoảng 3.500 khách lưu trú mỗi đêm.

Đảo Ngọc Phú Quốc cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy kỷ lục 99% trên các ứng dụng đặt phòng dịp Tết Dương lịch.

Tương tự, các điểm du lịch Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai) cũng được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, lượng phòng ở đây cũng kín trên 80%. Một nhân viên chuyên nhận đặt phòng tại các homestay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Mộc Châu cho biết đến thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm gần như đã kín phòng, đặc biệt vào các ngày cao điểm từ 1/1 đến 3/1/2026.

“Phòng nghỉ ở các homestay, khách sạn mức bình dân khoảng 900.000 - 1,5 triệu đồng/phòng, ở được 3 - 4 người. Các phòng cao cấp hơn thì từ 1,5 triệu đồng trở lên”, nhân viên này cho biết. Theo nhân viên này, so với ngày thường, giá các phòng nghỉ tăng từ 200.000 đến 300.000 đồng. Cuối tháng 11/2025, có những homestay tung ra gói ưu đãi 2 ngày 1 đêm, miễn phí bữa sáng, miễn phí một số dịch vụ chỉ với 799.000 đồng/khách. Nhưng thời điểm này, mức giá có thể đã khác.

Đại diện ngành du lịch ở nhiều địa phương cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch được xem là “bước chạy đà” quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm. Các địa phương vì thế không chỉ tập trung vào thu hút du khách mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn, để du khách quay trở lại trong các kỳ nghỉ dài ngày hơn.

Các điểm du lịch Mộc Châu (Sơn La), Sa pa (Lào Cai) cũng được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày.

Nhân dịp này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tập trung xử lý tình trạng “chặt chém”, gây phiền hà tại các điểm đến.

Theo đó, các địa phương cần tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Trọng tâm là ngăn chặn tình trạng trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà cho du khách.

Cục cũng nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các vi phạm về niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, “chặt chém” khách trong dịp cao điểm lễ, Tết. Các điểm đến và doanh nghiệp du lịch phải nghiêm túc chấp hành quy định công khai giá, tuyệt đối không nâng giá, ép giá.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương được yêu cầu chỉ đạo ban quản lý khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ khách dịp Tết 2026. Cục yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho cộng đồng; đồng thời đặt, công tác phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch được xem là “bước chạy đà” quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm.

Các khu, điểm du lịch cần bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ du khách, kịp thời tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và khách tham quan. Ngoài ra, các đơn vị phải thiết lập và công khai đường dây nóng để hỗ trợ du khách trước, trong và sau hai kỳ nghỉ Tết; không quảng cáo hoặc hợp tác quảng cáo thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc phóng đại về chất lượng, xuất xứ sản phẩm, dịch vụ.

Song song công tác quản lý, Cục đề nghị các địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật và du lịch phù hợp thuần phong mỹ tục, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương và Việt Nam trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.