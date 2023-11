Google, Facebook, Apple… đã nộp thuế hơn 11.000 tỷ đồng

Số liệu từ Tổng cục Thuế cho biết trên Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến hết tháng 10 đã có 74 đơn vị đăng ký thuế khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp là 11.498 tỉ đồng, trong đó năm 2022 là 3.478 tỉ đồng; năm 2023 là 8.020 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo danh sách công bố trước đó, các nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế gồm các doanh nghiệp lớn như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple...

So với cuối tháng 7, đã có thêm 12 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử và số thuế đã nộp cũng tăng thêm hơn gần 2.200 tỉ đồng.

Riêng đối với cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, tính đến ngày 18/10, đã có 375 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin.

Thời gian tới, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài, rà soát, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Về công tác hoàn thuế VAT được dư luận quan tâm, tính đến hết ngày 31/10, Cơ quan thuế đã ban hành 15.025 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 112.873 tỷ đồng, bằng 70,5% ước thực hiện đã báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội (160.000 tỷ đồng), bằng 91% cùng kỳ năm 2022.

Hôm 2/11 vừa qua, phát biểu trước Quốc hội về vấn đề hoàn thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh điều kiện hoàn thuế là phải có hóa đơn VAT, có chứng từ chuyển tiền. Đối với các công ty xuất nhập khẩu thì có thêm chứng từ chuyển tiền hợp đồng để chuyển tiền hàng hóa và tờ khai hải quan.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, liên quan đến thu ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 151.000 tỷ đồng. Luỹ kế 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 87,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 51.366 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 1,15 triệu tỷ đồng.

Về công tác hỗ trợ, người dân và doanh nghiệp, trong 10 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 158.145 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.476 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 51.669 tỷ đồng.