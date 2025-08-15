Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Công chức nhà nước sử dụng tài khoản trí tuệ nhân tạo phải độc lập với tài khoản công vụ

Bạch Dương

15/08/2025, 14:47

Tại dự thảo Luật Chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, theo dự thảo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn, phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, đảm bảo an toàn, bảo mật và tôn trọng quyền con người.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Dự thảo nêu rõ, thông tin cung cấp cho hệ thống trí tuệ nhân tạo phải được kiểm soát, đảm bảo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, chủ quyền lãnh thổ, hoặc các giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

Việc sử dụng tài khoản trí tuệ nhân tạo phải độc lập với tài khoản công vụ và không sử dụng các mật khẩu trùng lặp nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Về trách nhiệm quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo, cơ quan, đơn vị sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán bộ sử dụng đúng chức năng, mục đích; bảo đảm quản lý truy cập, phân quyền và bảo mật tài khoản.

Trường hợp phát hiện mất kiểm soát hoặc giả mạo tài khoản trí tuệ nhân tạo, các cơ quan cần phải thông báo kịp thời đến đơn vị triển khai để xử lý và báo cáo lên cơ quan chức năng.

Cơ quan, đơn vị sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phạm vi quản lý.

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức chuyên ngành để triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo phù hợp với nghiệp vụ của mình.

Cá nhân sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ phải tự chịu trách nhiệm về hành vi và nội dung cung cấp lên hệ thống.

Nhà nước ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các bộ dữ liệu lớn, chất lượng của Việt Nam, đặc biệt là dữ liệu cho việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và các mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên ngành phục vụ quản trị quốc gia.

Nhà nước quy định các yêu cầu đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Từ khóa:

AI ChatGPT Công chức viên chức digital economy khoa học công nghệ kinh tế số openAI Vneconomy

Đọc thêm

Startup Web3 Việt và “tín hiệu đèn xanh” đã bật

Startup Web3 Việt và “tín hiệu đèn xanh” đã bật

Việt Nam vừa bước sang trang mới với lĩnh vực tài sản số. Từ chỗ từng “lửng lơ” trong khoảng xám pháp lý, nay tài sản số không chỉ được công nhận, mà còn được đưa vào nhóm công nghệ chiến lược – một động thái mà ông Bình Trần, Quản lý đối tác tại AVV Ventures, ví như “tín hiệu đèn xanh” mà các nhà sáng lập và nhà đầu tư chờ đợi bấy lâu từ Việt Nam…

Cựu lãnh đạo OpenAI làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh

Cựu lãnh đạo OpenAI làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh

Bà Jade Leung, từng giữ vị trí lãnh đạo về quản trị tại OpenAI, vừa được bổ nhiệm làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh Keir Starmer, thay thế ông Matt Clifford đã rời vai trò này cách đây không lâu…

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động. Họ cũng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…

InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Với chủ đề “Innovation for Profit - Biến dữ liệu, AI và insight khách hàng thành lợi nhuận thực tế”, InnoEx 2025 không chỉ là một diễn đàn chia sẻ, mà là một nền tảng hành động để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư cùng thực thi, tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: