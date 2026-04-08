GP.Invest - Hành trình 19 năm theo đuổi bất động sản “giá trị thật”

Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ khi các yếu tố pháp lý, năng lực triển khai và chất lượng sản phẩm trở thành thước đo để đánh giá chủ đầu tư.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện phát triển của GP.Invest không chỉ là hành trình của một doanh nghiệp bất động sản, mà còn là sự kiên định khi theo đuổi một triết lý xuyên suốt: Làm bất động sản chất lượng, bán giá trị thật tương xứng với đồng tiền khách hàng bỏ ra.

ĐỊNH HÌNH TRIẾT LÝ “GIÁ TRỊ THẬT”

Triết lý “giá trị thật” được tôi luyện qua thử thách và trở thành nguyên tắc hoạt động xuyên suốt của GP.Invest. Thay vì thổi phồng giá trị sản phẩm thông qua chi phí quảng cáo hay kỳ vọng đầu cơ, doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Giá bán được xác lập dựa trên giá trị nội tại của sản phẩm, giúp khách hàng có cơ sở rõ ràng khi đưa ra quyết định và hạn chế rủi ro trước biến động thị trường.

Để đảm bảo triết lý này được thực thi nhất quán, GP.Invest xây dựng quy trình đầu tư bài bản với nhiều lớp kiểm soát. Mỗi dự án đều được nghiên cứu, thẩm định kỹ lưỡng với sự tham gia của các đơn vị tư vấn độc lập và tổ chức tài chính uy tín. Trong thiết kế và triển khai, doanh nghiệp hợp tác với các đối tác chuyên môn như Eric Morrison (Hoa Kỳ), Henning Larsen (Đan Mạch), Newtecons, BM Windows..., nhằm đảm bảo chất lượng công trình từ tổng thể đến chi tiết.

GP.Invest hợp tác sâu rộng với các đối tác chuyên nghiệp trong và ngoài nước nhằm đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: GP.Invest.

Đáng chú ý, GP.Invest là chủ đầu tư hiếm có trên thị trường sẵn sàng tổ chức cho khách hàng tham quan công trường, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm và đánh giá chất lượng bên trong công trình, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn đã đề ra.

BIẾN THỬ THÁCH THÀNH NỀN TẢNG CHO BƯỚC TIẾN DÀI HẠN

Tại dự án đầu tay GPI Building (170 La Thành), khi thị trường bất động sản còn sơ khai, nguồn lực hạn chế, công nghệ thi công chưa phát triển, GP.Invest đã lựa chọn con đường “làm thật, làm chắc”, chuẩn hóa ngay từ những bước đi đầu tiên, đặt nền móng cho uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

Tiếp theo, GP.Invest đối mặt với thử thách rõ nét tại dự án Nam Đô Complex (609 Trương Định) trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế 2012, thanh khoản suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng. Ở thời điểm mà nhiều lựa chọn mang tính ngắn hạn có thể được cân nhắc, GP.Invest vẫn kiên định với nguyên tắc không điều chỉnh tiêu chuẩn, không đánh đổi chất lượng. Dự án được triển khai và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng đã cam kết, qua đó định hình triết lý phát triển dựa trên giá trị sản phẩm và lợi ích dài hạn của khách hàng.

GP.Invest đặt mục tiêu xây dựng những công trình chất lượng, vận hành hiệu quả và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng. Ảnh: GP.Invest.

Sau quá trình tích lũy năng lực, loạt các dự án tiếp theo đánh dấu bước nâng tầm thương hiệu của GP.Invest, khẳng định sự đầu tư bài bản từ thiết kế, công nghệ, kỹ thuật đến chất lượng thi công. Nhiều dự án được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như: Tràng An Complex - Top 10 Khu nhà ở đáng sống nhất (2018), The Nine – Top 10 chung cư cao cấp tốt nhất (2022); Palm Manor - Dự án Bất động sản Chuẩn mực Việt Nam (2025),…

Mở rộng ra ngoài thị trường Hà Nội, Palm Manor (Phú Thọ) và Evergreen Estate (Lạng Sơn) đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của GP.Invest, hướng tới kiến tạo những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, hiện đại và phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Nếu Palm Manor góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại Việt Trì, thì Evergreen Estate mang một tầm nhìn xa hơn – tiên phong theo đuổi chuẩn mực phát triển bền vững thông qua chứng chỉ LEED for Communities, thể hiện khát vọng nâng tầm chuẩn sống đến các thị trường mới.

Các dự án đều thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp tại công trường từ lãnh đạo tỉnh, ghi nhận sự đầu tư bài bản và năng lực triển khai dự án chuyên nghiệp.

“Giá trị thật” của sản phẩm được tạo nên từ sự đầu tư nghiêm túc, bài bản trong từng giai đoạn đầu tư và triển khai dự án. Ảnh: GP.Invest.

TỪ TRIẾT LÝ GIÁ TRỊ THỰC ĐẾN VỊ THẾ NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Gần 2 thập kỷ phát triển, vị thế của GP.Invest không chỉ được khẳng định bằng quy mô dự án mà còn bằng niềm tin và chất lượng được tích lũy, kiểm chứng qua thời gian. Những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp đã được ghi nhận với danh hiệu: Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (2022), Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu (2022 – 2023), Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín (2025),...

Trong giai đoạn tiếp theo, GP.Invest tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư chắc chắn, đồng thời giữ vững nguyên tắc phát triển dựa trên giá trị thật. Bên cạnh lĩnh vực nhà ở thương mại, doanh nghiệp mở rộng phát triển bất động sản công nghiệp, nghiên cứu cải tạo chung cư cũ nội đô và đẩy mạnh triển khai danh mục đa dự án.

Song song với đó, mục tiêu phát triển bền vững được nâng tầm thành chiến lược xuyên suốt trong định hướng dài hạn của GP.Invest. Cụ thể, doanh nghiệp cam kết áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững cho toàn bộ các dự án trong tương lai, khẳng định trách nhiệm trong việc kiến tạo môi trường sống chất lượng và đóng góp cho cộng đồng.

Hành trình 19 năm kiên định với triết lý kiến tạo giá trị thực trong từng sản phẩm đã trở thành nền tảng mạnh mẽ cho sự phát triển vươn tầm của GP.Invest. Trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc, đây không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn là cách GP.Invest góp phần định hình chuẩn mực phát triển dài hạn cho thị trường bất động sản.