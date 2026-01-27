Grab Việt Nam và AIZEN hợp tác thúc đẩy thuê xe máy điện

Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam chính thức hợp tác triển khai giải pháp thuê xe máy điện dành cho đối tác tài xế Grab, với mức giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ vượt trội để an tâm vận hành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh...

Ngày 26/1/2026, Grab Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với AIZEN Việt Nam, công ty công nghệ AI và dữ liệu trực thuộc AIZEN Global, nhằm cung cấp thêm giải pháp để hỗ trợ đối tác tài xế Grab chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện. Thông qua hợp tác, hai bên sẽ mang đến giải pháp thuê xe máy điện thuận tiện và linh hoạt dành cho đối tác tài xế xe hai bánh của Grab, với ưu đãi về giá thuê và chính sách chăm sóc, hỗ trợ vượt trội giúp bác tài an tâm vận hành.

Thỏa thuận này một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam trong việc đồng hành cùng đối tác tài xế trong quá trình chuyển đổi xanh thông qua các hỗ trợ thiết thực, từ đó đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao thông xanh và ủng hộ lộ trình Net Zero tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: “Grab hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác liên quan để giải quyết các thách thức trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi hiểu rằng vẫn còn những rào cản mà đối tác tài xế có thể gặp phải liên quan đến chuyển đổi sang xe máy điện, trong đó có khó khăn về tài chính. Bằng cách kết nối họ với giải pháp thuê xe máy điện từ AIZEN, Grab tạo điều kiện cho đối tác tài xế có thể thuê xe máy điện để trải nghiệm và có thêm thời gian tích lũy tài chính để sở hữu phương tiện này trong tương lai, mang đến sinh kế tốt hơn cho gia đình.”

Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam hợp tác mang đến giải pháp thuê xe máy điện cho đối tác tài xế Grab. Ảnh: Grab Việt Nam.

Ông Jung Seok Kang, Giám đốc Điều hành & Nhà sáng lập AIZEN Việt Nam, cho biết: “Là công ty công nghệ AI và dữ liệu với trọng tâm phát triển các giải pháp cho hệ sinh thái xe điện, AIZEN cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc tháo gỡ những rào cản thực tế của quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hợp tác với Grab Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến cho đối tác tài xế Grab một giải pháp thuê xe máy điện linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với khả năng tài chính, từ đó giúp tài xế an tâm vận hành, từng bước chuyển đổi sang phương tiện xanh và bền vững hơn."

Trong khuôn khổ hợp tác, Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam sẽ tập trung vào các hoạt động chính sau:

Hai bên sẽ tận dụng các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của mỗi bên để quảng bá về dịch vụ cho thuê xe máy điện và các chính sách ưu đãi đặc quyền của AIZEN áp dụng cho đối tác tài xế của Grab, giúp họ tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời nhất.

AIZEN sẽ phát triển chính sách chăm sóc, hỗ trợ, bảo dưỡng pin và linh kiện, hỗ trợ cứu hộ, thay thế xe/ pin hư hỏng và đảm bảo ưu tiên giải quyết, hỗ trợ dịch vụ dành riêng cho đối tác tài xế của Grab để họ không bị gián đoạn vận hành, yên tâm hoạt động.

Grab sẽ chia sẻ thông tin, dữ liệu cần thiết và phù hợp để AIZEN nghiên cứu, đánh giá và xây dựng giải pháp cho thuê xe và các gói sạc, đổi pin phù hợp dành cho đối tác tài xế Grab trong tương lai.

Hai trong số những đối tác tài xế đầu tiên nhận xe từ chương trình cho thuê xe máy điện. Ảnh: Grab Việt Nam.

Là một trong những đối tác tài xế đầu tiên thuê xe máy điện theo chính sách ưu đãi từ hợp tác giữa Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam, ông Thái Mạnh Thắng, chia sẻ: “Tôi đã cân nhắc việc chuyển đổi sang xe máy điện không chỉ vì nhu cầu cá nhân mà còn phù hợp với chủ trương khuyến khích chuyển đổi xanh của Nhà nước. Tuy nhiên, thay vì mua xe ngay, tôi lựa chọn thuê xe để trực tiếp trải nghiệm hiệu quả vận hành trong thực tế, từ đó có cơ sở đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của tôi. Tôi hài lòng vì quy trình cho thuê xe đơn giản, tài xế được tư vấn rõ ràng. Việc thanh toán chi phí thuê xe cũng tiện lợi vì được khấu trừ tự động vào thu nhập hằng ngày, tôi chỉ việc tập trung chạy xe.”

Hiện tại, đối tác tài xế Grab có nhu cầu thuê xe máy điện có thể chủ động lựa chọn thời gian thuê và dòng xe phù hợp tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Ngoài chương trình ưu đãi từ AIZEN, Grab cũng thường xuyên thiết kế các chương trình thưởng hấp dẫn dành cho tài xế sử dụng xe máy điện và xe điện nói chung để khuyến khích ngày càng nhiều đối tác chuyển đổi xanh.