Thứ Ba, 27/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Grab Việt Nam và AIZEN hợp tác thúc đẩy thuê xe máy điện

P.V

27/01/2026, 10:00

Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam chính thức hợp tác triển khai giải pháp thuê xe máy điện dành cho đối tác tài xế Grab, với mức giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ vượt trội để an tâm vận hành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh...

Đại diện Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác.Ảnh: Grab Việt Nam.
Đại diện Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác.Ảnh: Grab Việt Nam.

Ngày 26/1/2026, Grab Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với AIZEN Việt Nam, công ty công nghệ AI và dữ liệu trực thuộc AIZEN Global, nhằm cung cấp thêm giải pháp để hỗ trợ đối tác tài xế Grab chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện. Thông qua hợp tác, hai bên sẽ mang đến giải pháp thuê xe máy điện thuận tiện và linh hoạt dành cho đối tác tài xế xe hai bánh của Grab, với ưu đãi về giá thuê và chính sách chăm sóc, hỗ trợ vượt trội giúp bác tài an tâm vận hành.

Thỏa thuận này một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam trong việc đồng hành cùng đối tác tài xế trong quá trình chuyển đổi xanh thông qua các hỗ trợ thiết thực, từ đó đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao thông xanh và ủng hộ lộ trình Net Zero tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: “Grab hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác liên quan để giải quyết các thách thức trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi hiểu rằng vẫn còn những rào cản mà đối tác tài xế có thể gặp phải liên quan đến chuyển đổi sang xe máy điện, trong đó có khó khăn về tài chính. Bằng cách kết nối họ với giải pháp thuê xe máy điện từ AIZEN, Grab tạo điều kiện cho đối tác tài xế có thể thuê xe máy điện để trải nghiệm và có thêm thời gian tích lũy tài chính để sở hữu phương tiện này trong tương lai, mang đến sinh kế tốt hơn cho gia đình.”

Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam hợp tác mang đến giải pháp thuê xe máy điện cho đối tác tài xế Grab. Ảnh: Grab Việt Nam.
Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam hợp tác mang đến giải pháp thuê xe máy điện cho đối tác tài xế Grab. Ảnh: Grab Việt Nam.

Ông Jung Seok Kang, Giám đốc Điều hành & Nhà sáng lập AIZEN Việt Nam, cho biết: “Là công ty công nghệ AI và dữ liệu với trọng tâm phát triển các giải pháp cho hệ sinh thái xe điện, AIZEN cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc tháo gỡ những rào cản thực tế của quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hợp tác với Grab Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến cho đối tác tài xế Grab một giải pháp thuê xe máy điện linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với khả năng tài chính, từ đó giúp tài xế an tâm vận hành, từng bước chuyển đổi sang phương tiện xanh và bền vững hơn."

Trong khuôn khổ hợp tác, Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam sẽ tập trung vào các hoạt động chính sau:

Hai bên sẽ tận dụng các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của mỗi bên để quảng bá về dịch vụ cho thuê xe máy điện và các chính sách ưu đãi đặc quyền của AIZEN áp dụng cho đối tác tài xế của Grab, giúp họ tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời nhất.

AIZEN sẽ phát triển chính sách chăm sóc, hỗ trợ, bảo dưỡng pin và linh kiện, hỗ trợ cứu hộ, thay thế xe/ pin hư hỏng và đảm bảo ưu tiên giải quyết, hỗ trợ dịch vụ dành riêng cho đối tác tài xế của Grab để họ không bị gián đoạn vận hành, yên tâm hoạt động.

Grab sẽ chia sẻ thông tin, dữ liệu cần thiết và phù hợp để AIZEN nghiên cứu, đánh giá và xây dựng giải pháp cho thuê xe và các gói sạc, đổi pin phù hợp dành cho đối tác tài xế Grab trong tương lai.

Hai trong số những đối tác tài xế đầu tiên nhận xe từ chương trình cho thuê xe máy điện. Ảnh: Grab Việt Nam.
Hai trong số những đối tác tài xế đầu tiên nhận xe từ chương trình cho thuê xe máy điện. Ảnh: Grab Việt Nam.

Là một trong những đối tác tài xế đầu tiên thuê xe máy điện theo chính sách ưu đãi từ hợp tác giữa Grab Việt Nam và AIZEN Việt Nam, ông Thái Mạnh Thắng, chia sẻ: “Tôi đã cân nhắc việc chuyển đổi sang xe máy điện không chỉ vì nhu cầu cá nhân mà còn phù hợp với chủ trương khuyến khích chuyển đổi xanh của Nhà nước. Tuy nhiên, thay vì mua xe ngay, tôi lựa chọn thuê xe để trực tiếp trải nghiệm hiệu quả vận hành trong thực tế, từ đó có cơ sở đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của tôi. Tôi hài lòng vì quy trình cho thuê xe đơn giản, tài xế được tư vấn rõ ràng. Việc thanh toán chi phí thuê xe cũng tiện lợi vì được khấu trừ tự động vào thu nhập hằng ngày, tôi chỉ việc tập trung chạy xe.”

Hiện tại, đối tác tài xế Grab có nhu cầu thuê xe máy điện có thể chủ động lựa chọn thời gian thuê và dòng xe phù hợp tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Ngoài chương trình ưu đãi từ AIZEN, Grab cũng thường xuyên thiết kế các chương trình thưởng hấp dẫn dành cho tài xế sử dụng xe máy điện và xe điện nói chung để khuyến khích ngày càng nhiều đối tác chuyển đổi xanh.

Từ khóa:

AIZEN Grab Việt Nam

Đọc thêm

Bayer Việt Nam khánh thành kho vật tư y tế hiện đại tại Tây Ninh

Bayer Việt Nam khánh thành kho vật tư y tế hiện đại tại Tây Ninh

Vừa qua, phối hợp cùng đối tác là Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, Bayer ra mắt kho vật tư y tế mới với mục tiêu tăng cường năng lực vận hành, đáp ứng yêu cầu lưu trữ và phân phối vật tư y tế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Carlsberg Việt Nam thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập theo lộ trình dài hạn

Carlsberg Việt Nam thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập theo lộ trình dài hạn

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải liên tục thích ứng trước một nền kinh tế biến động nhanh, đa dạng – công bằng – hòa nhập (DE&I) ngày càng được nhìn nhận không chỉ là một sáng kiến nhân sự, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả vận hành một cách bền vững.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Huế lần đầu có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm

Huế lần đầu có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm

Lần đầu tiên trong một năm, thành phố Huế có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 12.800 tỷ đồng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Từ 2026, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính thức không phải khai và nộp lệ phí môn bài

Từ 2026, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính thức không phải khai và nộp lệ phí môn bài

Theo quy định mới từ Cục Thuế, lệ phí môn bài sẽ không còn được thu kể từ năm 2026. Chính sách này được đánh giá là bước cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích khởi nghiệp, mở rộng sản xuất…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Dân sinh

2

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Dân sinh

4

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy