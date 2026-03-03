Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì xu hướng tích cực, đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3 của FTSE Russell có ý nghĩa then chốt và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao, gần như chắc chắn.

Thị trường chứng khoán bước sang tháng 3 với kỳ vọng FTSE Russell sẽ xem xét để chính thức thông báo nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi đáp ứng đủ các tiêu chí trong kỳ review tháng 10/2025. Bất chấp những rủi ro từ xung đột tại khu vực Trung Đông gây áp lực cho thị trường cổ phiếu toàn cầu, VN-Index được dự báo sẽ chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn.

Về trung hạn, thị trường được dự báo sẽ hướng tới 1.900 điểm nhờ kỳ công bố tháng 3/2026 và mùa đại hội đồng cổ đông đang đến gần.

Nhận định về xu hướng thị trường trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhấn mạnh rằng: Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì xu hướng tích cực, kỳ review tháng 3 của FTSE Russell có ý nghĩa then chốt và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao, gần như chắc chắn.

Thực tế, FTSE Russell đã và đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) cùng các Sở giao dịch để hoàn thiện các bước kỹ thuật sau nâng hạng, cho thấy tiến trình không chỉ dừng ở đánh giá mà đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị triển khai.

Việc nâng hạng sẽ tạo tác động tích cực mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư. Với nhà đầu tư trong nước, đây là sự xác nhận cho nỗ lực cải cách thị trường suốt nhiều năm, củng cố niềm tin vào xu hướng tăng trưởng trung – dài hạn. Với nhà đầu tư nước ngoài, nâng hạng giúp Việt Nam chính thức bước vào danh sách phân bổ bắt buộc của nhiều quỹ đầu tư toàn cầu, đặc biệt là các quỹ theo chỉ số thị trường mới nổi, qua đó cải thiện thanh khoản, chuẩn mực quản trị và mặt bằng định giá của thị trường.

Trên cơ sở đó, triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026 được đánh giá tích cực. Trong báo cáo chiến lược 2026, ACBS dự báo VN-Index ở kịch bản cơ sở có thể đạt khoảng 2.040 điểm, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, môi trường lãi suất thuận lợi và cú hích từ câu chuyện nâng hạng.

"Đây là mức dự báo hợp lý, trong kịch bản thuận lợi hơn, khi dòng vốn ngoại giải ngân mạnh và tâm lý thị trường được củng cố, VN-Index hoàn toàn có thể ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026", ông Hoàn kỳ vọng.

Trong bối cảnh kỳ review tháng 3 của FTSE Russell đang đến gần, dòng vốn ngoại sẽ không chờ đến thời điểm chính thức nâng hạng vào tháng 9 mới bắt đầu vào Việt Nam, mà thực tế đã và đang có sự dịch chuyển sớm theo lộ trình “đón đầu”.

Đến tháng 9, khi việc nâng hạng thị trường chính thức có hiệu lực, dòng vốn ngoại nhiều khả năng sẽ tăng tốc rõ rệt, bao gồm cả các quỹ chủ động quy mô lớn và một phần vốn ETF chuẩn bị tái cơ cấu danh mục. Phần dòng vốn mạnh nhất, đặc biệt là các quỹ thụ động (ETF) theo bộ chỉ số FTSE Emerging Markets, sẽ chỉ giải ngân mạnh sau khi quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực, thường rơi vào cuối 2026 hoặc đầu 2027. Ước tính tổng dòng vốn liên quan đến câu chuyện nâng hạng có thể đạt 3 - 5 tỷ USD trong trung hạn, phân bổ theo nhiều đợt thay vì dồn dập trong một thời điểm.

Về lộ trình tổng thể, từ nay đến tháng 9 sẽ là giai đoạn tích lũy và đón đầu, dòng vốn vào mang tính chọn lọc. Sau khi nâng hạng chính thức, năm 2027 mới là giai đoạn dòng vốn ngoại bền vững và có quy mô lớn hơn, khi Việt Nam được đưa vào “radar bắt buộc” của nhiều quỹ toàn cầu.

Khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không chỉ hưởng lợi về thanh khoản, mà còn được nâng tầm về chuẩn mực, định giá và vai trò trong danh mục đầu tư khu vực.

Giai đoạn nâng hạng và hậu nâng hạng đang đến rất gần, vì vậy theo tôi thị trường chứng khoán Việt Nam cần chủ động “chuyển pha” ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến khi quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chất lượng dòng vốn là vấn đề then chốt trong giai đoạn hội nhập sâu. Khi được nâng hạng, dòng tiền vào – ra sẽ nhanh và nhạy hơn với biến động toàn cầu, do đó Việt Nam cần thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư dài hạn trong nước như quỹ hưu trí, quỹ mở, quỹ ETF nội, nhằm tạo “lực đỡ” ổn định cho thị trường. Việc nâng cao vai trò của nhà đầu tư tổ chức, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào dòng tiền ngắn hạn, sẽ giúp thị trường vận hành bền vững hơn và hạn chế các cú sốc không cần thiết.

Cuối cùng, để bước vào một giai đoạn phát triển mới, thị trường cần mở rộng và nâng cao chất lượng hàng hóa. Điều này bao gồm việc thúc đẩy niêm yết các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành, có quản trị minh bạch và chuẩn mực ESG cao. Phát triển nhanh các sản phẩm mới như ETF theo ngành, phái sinh trên cổ phiếu đơn lẻ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết minh bạch, hay cần các sản phẩm phòng ngừa rủi ro.

Khi hạ tầng, dòng vốn và hàng hóa cùng được nâng cấp, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đủ nền tảng để tận dụng tối đa cơ hội từ nâng hạng và bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng, bền vững hơn trong dài hạn.