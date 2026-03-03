Thứ Ba, 03/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Thu Minh

03/03/2026, 13:39

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì xu hướng tích cực, đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3 của FTSE Russell có ý nghĩa then chốt và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao, gần như chắc chắn.

Ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).
Ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Thị trường chứng khoán bước sang tháng 3 với kỳ vọng FTSE Russell sẽ xem xét để chính thức thông báo nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi đáp ứng đủ các tiêu chí trong kỳ review tháng 10/2025. Bất chấp những rủi ro từ xung đột tại khu vực Trung Đông gây áp lực cho thị trường cổ phiếu toàn cầu, VN-Index được dự báo sẽ chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn.

Về trung hạn, thị trường được dự báo sẽ hướng tới 1.900 điểm nhờ kỳ công bố tháng 3/2026 và mùa đại hội đồng cổ đông đang đến gần. 

Nhận định về xu hướng thị trường trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhấn mạnh rằng: Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì xu hướng tích cực, kỳ review tháng 3 của FTSE Russell có ý nghĩa then chốt và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao, gần như chắc chắn.

Thực tế, FTSE Russell đã và đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) cùng các Sở giao dịch để hoàn thiện các bước kỹ thuật sau nâng hạng, cho thấy tiến trình không chỉ dừng ở đánh giá mà đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị triển khai.

Việc nâng hạng sẽ tạo tác động tích cực mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư. Với nhà đầu tư trong nước, đây là sự xác nhận cho nỗ lực cải cách thị trường suốt nhiều năm, củng cố niềm tin vào xu hướng tăng trưởng trung – dài hạn. Với nhà đầu tư nước ngoài, nâng hạng giúp Việt Nam chính thức bước vào danh sách phân bổ bắt buộc của nhiều quỹ đầu tư toàn cầu, đặc biệt là các quỹ theo chỉ số thị trường mới nổi, qua đó cải thiện thanh khoản, chuẩn mực quản trị và mặt bằng định giá của thị trường.

Trên cơ sở đó, triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026 được đánh giá tích cực. Trong báo cáo chiến lược 2026, ACBS dự báo VN-Index ở kịch bản cơ sở có thể đạt khoảng 2.040 điểm, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, môi trường lãi suất thuận lợi và cú hích từ câu chuyện nâng hạng.

"Đây là mức dự báo hợp lý, trong kịch bản thuận lợi hơn, khi dòng vốn ngoại giải ngân mạnh và tâm lý thị trường được củng cố, VN-Index hoàn toàn có thể ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026", ông Hoàn kỳ vọng. 

Trong bối cảnh kỳ review tháng 3 của FTSE Russell đang đến gần, dòng vốn ngoại sẽ không chờ đến thời điểm chính thức nâng hạng vào tháng 9 mới bắt đầu vào Việt Nam, mà thực tế đã và đang có sự dịch chuyển sớm theo lộ trình “đón đầu”.

Đến tháng 9, khi việc nâng hạng thị trường chính thức có hiệu lực, dòng vốn ngoại nhiều khả năng sẽ tăng tốc rõ rệt, bao gồm cả các quỹ chủ động quy mô lớn và một phần vốn ETF chuẩn bị tái cơ cấu danh mục. Phần dòng vốn mạnh nhất, đặc biệt là các quỹ thụ động (ETF) theo bộ chỉ số FTSE Emerging Markets, sẽ chỉ giải ngân mạnh sau khi quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực, thường rơi vào cuối 2026 hoặc đầu 2027. Ước tính tổng dòng vốn liên quan đến câu chuyện nâng hạng có thể đạt 3 - 5 tỷ USD trong trung hạn, phân bổ theo nhiều đợt thay vì dồn dập trong một thời điểm.

Về lộ trình tổng thể, từ nay đến tháng 9 sẽ là giai đoạn tích lũy và đón đầu, dòng vốn vào mang tính chọn lọc. Sau khi nâng hạng chính thức, năm 2027 mới là giai đoạn dòng vốn ngoại bền vững và có quy mô lớn hơn, khi Việt Nam được đưa vào “radar bắt buộc” của nhiều quỹ toàn cầu.

Khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không chỉ hưởng lợi về thanh khoản, mà còn được nâng tầm về chuẩn mực, định giá và vai trò trong danh mục đầu tư khu vực.

Giai đoạn nâng hạng và hậu nâng hạng đang đến rất gần, vì vậy theo tôi thị trường chứng khoán Việt Nam cần chủ động “chuyển pha” ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến khi quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chất lượng dòng vốn là vấn đề then chốt trong giai đoạn hội nhập sâu. Khi được nâng hạng, dòng tiền vào – ra sẽ nhanh và nhạy hơn với biến động toàn cầu, do đó Việt Nam cần thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư dài hạn trong nước như quỹ hưu trí, quỹ mở, quỹ ETF nội, nhằm tạo “lực đỡ” ổn định cho thị trường. Việc nâng cao vai trò của nhà đầu tư tổ chức, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào dòng tiền ngắn hạn, sẽ giúp thị trường vận hành bền vững hơn và hạn chế các cú sốc không cần thiết.

Cuối cùng, để bước vào một giai đoạn phát triển mới, thị trường cần mở rộng và nâng cao chất lượng hàng hóa. Điều này bao gồm việc thúc đẩy niêm yết các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành, có quản trị minh bạch và chuẩn mực ESG cao. Phát triển nhanh các sản phẩm mới như ETF theo ngành, phái sinh trên cổ phiếu đơn lẻ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết minh bạch, hay cần các sản phẩm phòng ngừa rủi ro.

Khi hạ tầng, dòng vốn và hàng hóa cùng được nâng cấp, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đủ nền tảng để tận dụng tối đa cơ hội từ nâng hạng và bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng, bền vững hơn trong dài hạn.

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

12:00, 03/03/2026

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

10:43, 03/03/2026

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

VN-Index hướng đến 1.900 điểm, bỏ qua sự kiện Iran tập trung vào kết quả nâng hạng tháng 3/2026

10:03, 03/03/2026

VN-Index hướng đến 1.900 điểm, bỏ qua sự kiện Iran tập trung vào kết quả nâng hạng tháng 3/2026

Từ khóa:

chuẩn mực quản trị doanh nghiệp niêm yết dòng vốn ngoại FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán toàn cầu Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoàn Ủy ban chứng khoán Nhà nước VN-Index 2026

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Diễn biến phục hồi nhanh của chứng khoán quốc tế đêm qua đã giúp củng cố tâm lý bình ổn hơn trong phiên giao dịch sáng nay. Mặc dù VN-Index vẫn bị một số cổ phiếu vốn hóa lớn ép giảm khá mạnh, phần lớn cổ phiếu lại giằng co hoặc đi ngang biên độ hẹp.

Iran đóng eo biển Hormuz: Thế giới đối mặt một cú sốc dầu lửa tương tự thập niên 1970?

Iran đóng eo biển Hormuz: Thế giới đối mặt một cú sốc dầu lửa tương tự thập niên 1970?

Với động thái đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, giới phân tích cho rằng thị trường dầu lửa thế giới có thể sắp phải đối mặt với một cú sốc nguồn cung tương tự như những gì đã xảy ra trong thập niên 1970...

Lãi suất cho vay tăng mạnh nhất trong 5 tháng

Lãi suất cho vay tăng mạnh nhất trong 5 tháng

Sau giai đoạn khá ổn định từ tháng 9 - 11/2025, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bắt đầu nhích lên trong tháng 12/2025 và tăng tốc rõ rệt trong tháng 1/2026, với mức điều chỉnh khoảng 0,3 điểm phần trăm chỉ trong một tháng...

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

Công ty chứng khoán xây dựng danh mục cổ phiếu có khả năng sinh lời vượt trội trên trung và dài hạn.

VN-Index hướng đến 1.900 điểm, bỏ qua sự kiện Iran tập trung vào kết quả nâng hạng tháng 3/2026

VN-Index hướng đến 1.900 điểm, bỏ qua sự kiện Iran tập trung vào kết quả nâng hạng tháng 3/2026

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục hướng tới thử thách ngưỡng kháng cự 1.900 điểm vào cuối Quý 1, đầu Quý 2 năm 2026.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

2

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Chứng khoán

3

Ấn Độ đối mặt sức ép từ xung đột Trung Đông

Thế giới

4

Độc đáo hội thề không tham nhũng ở Hải Phòng

Dân sinh

5

Văn hóa, nghệ thuật là cầu nối để xúc tiến du lịch năm 2026

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy