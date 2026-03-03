Thứ Ba, 03/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?

Thu Minh

03/03/2026, 13:41

Khi quãng đường và thời gian vận tải quốc tế bị kéo dài thêm, nhu cầu thuê tàu sẽ gia tăng, đẩy giá thuê tăng cao và tạo điều kiện cho các hãng tàu được hưởng giá cước mới tốt hơn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 2/3, Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị phong tỏa và bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua đều có thể trở thành mục tiêu. 

Cũng ngay trong ngày 2/3, Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading, thuộc Tổng công ty khí Việt Nam) vừa chính thức thông báo tình huống bất khả kháng, khiến nguồn cung LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) nhập khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng từ nay đến ít nhất ngày 10/3/2026 và tạm thời chưa thể thu xếp nguồn hàng bổ sung sau thời điểm này.

Nguyên nhân chính là Nhà cung cấp quốc tế của PVGas chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng do sự cố sập cầu tại cơ sở NGL Juaymah (của Công ty Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Saudi Aramco) ngày 23/2/2026, làm gián đoạn việc cung cấp các lô hàng Propane và Butane đã ký kết. Tình huống bất khả kháng này làm toàn bộ các lô LPG dự kiến giao về kho Thị Vải, Diêm Điền từ ngày 10/3 phải tạm dừng.

Xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến hành trình của tàu chở LPG lạnh qua eo biển Hormuz. Cho đến 15h ngày 2/3/2026 ít nhất hai tàu chở dầu thô cỡ lớn đã bị trúng tên lửa khi qua eo biển này. Một số cơ sở sản xuất NGL/LPG của các nhà cung cấp đã bị tấn công và có phát sinh hư hại nghiêm trọng.

Vì lý do an toàn, tạm thời toàn bộ tàu chở LPG lạnh Trung Đông theo cam kết từ nửa cuối tháng 3/2026 đến hết tháng 4/2026 của các nhà cung cấp chưa có kế hoạch giao hàng cho PVGas Trading.

PVGas Trading cho biết, công ty đang khẩn trương liên hệ đối tác, tìm nguồn thay thế (dù rất khó khăn khi thị trường toàn cầu đang căng thẳng), đồng thời kêu gọi khách hàng miền Nam chủ động điều chỉnh phương án tiêu thụ hoặc tìm nguồn cung khác để vượt qua giai đoạn này. Công ty cam kết cập nhật liên tục và đồng hành cùng khách hàng.

Eo biển Hormuz – nơi có khoảng 15–16 triệu thùng dầu thô tương ứng với 15–20% nguồn cung toàn cầu đi qua mỗi ngày – là một điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Động thái Iran phong tỏa eo biển này sẽ khiến nguồn cung dầu thô sụt giảm ngay lập tức trong ngắn hạn.

Theo đánh giá của Citigroup, Morgan Stanley và Golman Sachs, trong kịch bản gián đoạn ngắn hạn, giá dầu có thể lên tới 80-85 USD/thùng; nhưng nếu kịch bản xung đột kéo dài & Iran phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu có thể vọt lên trên 90, thậm chí là 100 USD/thùng.

Không chỉ dầu mỏ, chuỗi cung ứng hàng hóa nói chung cũng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các tập đoàn vận tải biển khổng lồ như Maersk đã ra quyết định dừng tất cả các chuyến tàu đi qua eo biển Babel-Mandeb (Biển Đỏ) và eo biển Hormuz do tình hình an ninh ngày càng tồi tệ.

Việc thay đổi lộ trình vận tải từ kênh đào Suez chiếm khoảng 12% tổng lưu lượng hàng hóa quốc tế sang đi vòng qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi) đã gây ra những hệ quả mang tính dây chuyền: Thời gian vận chuyển kéo dài thêm từ 10 đến 15 ngày cho mỗi chuyến tàu từ châu Á đi châu Âu và Bờ Đông Mỹ.

Giá cước vận tải tăng vọt: Các tuyến đi Địa Trung Hải và Bờ Đông Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ bị gián đoạn cục bộ, từ đó tác động mạnh tới giá cước vận tải do áp lực từ chi phí vận hành và chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

Bộ phận phân tích KBSV nhận định khi quãng đường và thời gian vận tải quốc tế bị kéo dài thêm, nhu cầu thuê tàu sẽ gia tăng, đẩy giá thuê tăng cao và tạo điều kiện cho các hãng tàu được hưởng giá cước mới tốt hơn. Các doanh nghiệp vận tải biển (PVT, HAH, VOS...) được kì vọng có thể nhận về mức giá thuê tốt hơn cho các hợp đồng kí theo giá thả nổi và hợp đồng thời hạn sau khi đàm phán lại giá.

Nhóm doanh nghiệp lọc dầu: Sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng thành phẩm xăng dầu toàn cầu sẽ gia tăng nhu cầu huy động các nhà máy lọc dầu, hỗ trợ cho biên lọc dầu (crack spread) được mở rộng trong ngắn hạn. Khi đó, BSR là doanh nghiệp niêm yết hưởng lợi từ môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Mặt khác, việc giá dầu tăng và duy trì ở mức cao thường đi kèm với cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp đến từ cắt giảm chi phí trích lập giảm giá hàng tồn kho.

Nhóm doanh nghiệp năng lượng: POW hiện sở hữu nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, phụ thuộc toàn bộ vào nguồn LNG nhập khẩu, nên sẽ bị chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi gián đoạn nguồn cung xăng dầu. Tuy nhiên, nhờ sở hữu đa dạng các loại hình phát điện (thủy điện, điện than, điện khí) mà POW có thể giảm thiểu ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp sản xuất điện sử dụng nhiên liệu đầu vào là than và nước, tác động đến từ thiếu hụt nhiên liệu khí đốt là không đáng kể.

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

12:00, 03/03/2026

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

10:43, 03/03/2026

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

VN-Index hướng đến 1.900 điểm, bỏ qua sự kiện Iran tập trung vào kết quả nâng hạng tháng 3/2026

10:03, 03/03/2026

VN-Index hướng đến 1.900 điểm, bỏ qua sự kiện Iran tập trung vào kết quả nâng hạng tháng 3/2026

Từ khóa:

các doanh nghiệp năng lượng chuỗi cung ứng hàng hóa công ty PVGas Trading eo biển Hormuz giá dầu tăng gián đoạn nguồn cung LPG Iran phong tỏa eo biển tác động giá cước vận tải tình trạng bất khả kháng xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì xu hướng tích cực, đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3 của FTSE Russell có ý nghĩa then chốt và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao, gần như chắc chắn.

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Diễn biến phục hồi nhanh của chứng khoán quốc tế đêm qua đã giúp củng cố tâm lý bình ổn hơn trong phiên giao dịch sáng nay. Mặc dù VN-Index vẫn bị một số cổ phiếu vốn hóa lớn ép giảm khá mạnh, phần lớn cổ phiếu lại giằng co hoặc đi ngang biên độ hẹp.

Iran đóng eo biển Hormuz: Thế giới đối mặt một cú sốc dầu lửa tương tự thập niên 1970?

Iran đóng eo biển Hormuz: Thế giới đối mặt một cú sốc dầu lửa tương tự thập niên 1970?

Với động thái đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, giới phân tích cho rằng thị trường dầu lửa thế giới có thể sắp phải đối mặt với một cú sốc nguồn cung tương tự như những gì đã xảy ra trong thập niên 1970...

Lãi suất cho vay tăng mạnh nhất trong 5 tháng

Lãi suất cho vay tăng mạnh nhất trong 5 tháng

Sau giai đoạn khá ổn định từ tháng 9 - 11/2025, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bắt đầu nhích lên trong tháng 12/2025 và tăng tốc rõ rệt trong tháng 1/2026, với mức điều chỉnh khoảng 0,3 điểm phần trăm chỉ trong một tháng...

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

Công ty chứng khoán xây dựng danh mục cổ phiếu có khả năng sinh lời vượt trội trên trung và dài hạn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

2

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Chứng khoán

3

Ấn Độ đối mặt sức ép từ xung đột Trung Đông

Thế giới

4

Độc đáo hội thề không tham nhũng ở Hải Phòng

Dân sinh

5

Văn hóa, nghệ thuật là cầu nối để xúc tiến du lịch năm 2026

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy