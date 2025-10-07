GREENFEED và hành trình tham gia chuỗi giá trị thủy hải sản toàn cầu

Nhà máy thức ăn thủy hải sản của GREENFEED chính thức được công nhận đạt chuẩn quốc tế ASC, khẳng định chiến lược phát triển chuỗi giá trị thủy hải sản bền vững.

Chứng nhận Aquaculture Stewardship Council (ASC) là chứng nhận toàn cầu dành cho các đơn vị nuôi trồng thủy hải sản có trách nhiệm, được cấp cho nhà máy GREENFEED tại Tây Ninh trong tháng 8/2025. Tiêu chí đánh giá gồm truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị chuỗi cung ứng minh bạch.

Định hướng xây dựng chuỗi giá trị thủy hải sản bền vững, GREENFEED nghiên cứu và phát triển đầu vào thức ăn thủy hải sản theo hướng tối ưu cho từng giai đoạn phát triển, có nhiều dòng sản phẩm dẫn đầu về chất lượng, phù hợp với từng loại thủy hải sản.

GREENFEED định hướng phát triển chuỗi giá trị thủy hải sản bền vững khép kín.

Doanh nghiệp cũng chủ động thử nghiệm và không ngừng cải tiến mô hình nuôi thuỷ sản hiệu quả và bền vững; đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống trang trại nuôi trồng thủy sản. Mục tiêu nhằm cung cấp con giống chất lượng cao và cá thương phẩm không chỉ cho khách hàng mà còn cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trên thị trường thủy hải sản hiện nay, GREENFEED đã có những nghiên cứu, đóng góp với các sản phẩm như ếch và cá rô phi. Đây là hai loại hình thủy hải sản có nhiều tiềm năng của Việt Nam với ưu thế chất lượng thịt tươi ngon, người tiêu dùng ưa chuộng, giá trị xuất khẩu cao và ổn định.

Theo Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giai đoạn 2015 - 2024, diện tích nuôi cá rô phi đã tăng 43,8% và hiện đạt gần 43.000ha, sản lượng trên 316.000 tấn. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể từ gần 6,3 triệu USD năm 2023 lên khoảng 30 triệu USD trong năm 2024. Riêng đến hết quý I/2025, mặt hàng này cũng ghi nhận giá trị xuất khẩu gần 14 triệu USD, tăng 131% so với cùng kỳ năm trước.

Với mục tiêu tiếp tục đà tăng trưởng trong nuôi và xuất khẩu cá rô phi, khai thác tiềm năng xuất khẩu ngành thủy hải sản, GREENFEED chủ động phát triển mạnh chuỗi giá trị cá rô phi từ đầu vào đến đầu ra. Ngay từ đầu vào, GREENFEED đã ưu tiên nghiên cứu và sản xuất các loại thức ăn thủy sản sạch, dinh dưỡng tối ưu cho từng giai đoạn phát triển của cá rô phi.

Mới đây, dòng thức ăn thủy sản PANAFEED ra đời được GREENFEED áp dụng cho cá rô phi nuôi ao từ giai đoạn cá giống dưới 5gr cho đến cá thương phẩm từ 100-200gr trở lên, không chỉ phù hợp cho trang trại nuôi cá trên ao mà còn phù hợp cho hình thức nuôi rô phi trên bè dòng chảy nhẹ.

Quy trình nuôi cá rô phi mang tính hiệu quả và bền vững cao, quy trình chuẩn giúp giảm chi phí vận hành, đảm bảo cá phát triển đồng đều, tối ưu năng suất nuôi. Mô hình nuôi hiện đại, đảm bảo an toàn sinh học góp phần hỗ trợ người nuôi thủy sản tối ưu chi phí. Vật nuôi thương phẩm đạt chất lượng, từ đó nâng cao hiệu quả nuôi.

Với đầu ra, GREENFEED đảm bảo đầu ra cho người nuôi thủy sản bằng việc xuất khẩu cá rô phi đông lạnh tuân thủ quy trình nuôi đạt chuẩn xuất khẩu và áp dụng đúng các sản phẩm thức ăn thủy sản, quản lý sức khỏe thủy sản đến các khu vực như: Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Á…

Thủy sản thương phẩm của GREENFEED.

Với thị trường ếch, GREENFEED chủ động đầu tư nghiêm túc, bài bản chuỗi giá trị với mô hình đầu ra – vào hiệu quả, khai thác triệt để tiềm năng của loại hình thủy hải sản này, chú trọng tối ưu hiệu suất kinh tế theo hưởng hiệu quả và bền vững.

Doanh nghiệp đảm bảo đầu vào chất lượng với thức ăn sạch, tối ưu cho từng giai đoạn phát triển. Ngành Thủy hải sản đã nghiên cứu và áp dụng bộ sản phẩm AQUAGREEN, SUPERWHITE, PANAFEED cho ếch giống đến thương phẩm. Thức ăn đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn, đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng và không chứa chất cấm theo quy định của Cục Thủy sản. Hệ thống sản xuất và kiểm soát chất lượng nguyên liệu và thành phẩm theo chuẩn ISO 22000:2018 (An toàn thực phẩm), ISO 14001:2015 (Môi trường).

Thức ăn thủy sản GREENFEED được chứa trong silo tại các nhà máy.

Kể từ năm 2014, thức ăn thủy hải sản GREENFEED liên tục đạt chứng nhận quốc tế BAP (Best Aquaculture Practices), khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng và đối tác xuất khẩu.

Với quy trình và mô hình chăn nuôi đạt chuẩn xuất khẩu, mô hình trang trại thủy sản được GREENFEED đầu tư hiện đại, nâng cao hiệu suất nuôi. Các giải pháp được áp dụng triệt để như: xây dựng trang trại đạt tiêu chuẩn cho các mô hình nuôi trong ao và trên cạn với các mật độ nuôi phù hợp cho từng mô hình; giải pháp kỹ thuật quản lý sức khỏe vật nuôi suốt quy trình nhằm đảm bảo tăng tỷ lệ sống, sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, đúng cách; phòng bệnh, tăng tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng.

Việc đảm bảo đầu ra cho người nuôi ếch tuân thủ mô hình nuôi đạt chuẩn xuất khẩu và áp dụng đúng các sản phẩm thức ăn thuỷ sản, quy trình quản lý sức khoẻ thuỷ sản của GREENFEED cũng là một điểm mạnh giúp nhà chăn nuôi tối ưu năng suất vụ nuôi.

Sản phẩm thuỷ sản của GREENFEED như đùi ếch đông lạnh được truy xuất nguồn gốc, cam kết chất lượng nguyên liệu đầu vào và đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn, yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm của tất cả các khu vực như Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Á (Đài Loan, Hongkong, Trung Quốc)...

Với những giải pháp trên, ngành Thủy hải sản GREENFEED tự tin đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích kỳ vọng cho người nuôi thủy sản tại Việt Nam theo hướng giá trị cao và bền vững.