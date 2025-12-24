Thứ Tư, 24/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Nagakawa ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 với Điện Máy Xanh

Tuấn Sơn

24/12/2025, 14:57

Ngày 23/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG – HNX) và Điện Máy Xanh (thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động – MWG) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp Việt Nam có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực điện máy.

CEO Tập đoàn Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương và CEO Điện Máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.
CEO Tập đoàn Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương và CEO Điện Máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng kết quả tăng trưởng thực chất và bền vững trong nhiều năm, đặc biệt là 3 năm liên tiếp Nagakawa ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nổi bật tại hệ thống Điện Máy Xanh. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên nâng tầm quan hệ hợp tác từ thương mại thường niên lên định hướng chiến lược dài hạn 5 năm, hướng tới khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thị trường và gia tăng giá trị dài hạn cho các bên liên quan.

Không dừng lại ở một thỏa thuận thương mại thông thường, hợp tác lần này thể hiện định hướng đồng hành dài hạn, dựa trên sự tương thích về tầm nhìn phát triển, năng lực vận hành và triết lý kinh doanh, hướng tới gia tăng giá trị cho người tiêu dùng và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường nội địa.

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TÁI CẤU TRÚC

Thị trường điện máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, với áp lực cạnh tranh gia tăng, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ cũng như trải nghiệm mua sắm. Trong bối cảnh đó, việc Nagakawa và Điện Máy Xanh lựa chọn thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện được đánh giá là bước đi chủ động, nhằm tối ưu hiệu quả phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thị trường.

MỞ RỘNG DANH MỤC, GIA TĂNG HIỆU QUẢ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Theo kế hoạch, từ năm 2026, các dòng sản phẩm chủ lực của Nagakawa – đặc biệt là điều hòa không khí dân dụng – sẽ tiếp tục được phân phối rộng rãi trong hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp mở rộng các ngành hàng gia dụng và thiết bị nhà bếp, hướng tới việc phát triển các giải pháp trọn bộ, đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu của hộ gia đình Việt Nam.

Sản phẩm của Nagakawa trưng bày và phân phối rộng rãi trong chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh trên toàn quốc, thu hút người tiêu dùng bởi chất lượng BỀN.
Sản phẩm của Nagakawa trưng bày và phân phối rộng rãi trong chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh trên toàn quốc, thu hút người tiêu dùng bởi chất lượng BỀN.

Sự hợp tác giữa một thương hiệu điện máy Việt Nam có nền tảng thị trường vững chắc và doanh nghiệp bán lẻ dẫn đầu thị phần được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện khả năng tiếp cận người tiêu dùng và tạo dư địa tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

KHỞI ĐẦU CHO CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI 2026–2030

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Huyền Thương – CEO Tập đoàn Nagakawa cho biết: năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoàn thành chiến lược 2021–2025 với nhiều kết quả tích cực, đồng thời mở ra chu kỳ chiến lược mới 2026–2030 với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn. Trong đó, hợp tác chiến lược với các đối tác phân phối hàng đầu được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển của Tập đoàn.

CEO Tập đoàn Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương chia sẻ với Điện Máy Xanh về thành công của chiến lược 5 năm 2021-2025 và khát vọng của Nagakawa trong chiến lược 2026-2030 tiếp theo.
CEO Tập đoàn Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương chia sẻ với Điện Máy Xanh về thành công của chiến lược 5 năm 2021-2025 và khát vọng của Nagakawa trong chiến lược 2026-2030 tiếp theo.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Nagakawa và Điện Máy Xanh được xem là điểm khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới, nơi hai doanh nghiệp Việt cùng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành điện máy Việt Nam.

