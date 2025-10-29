Hà Nội kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025

Thành phố Hà Nội kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội…

Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công văn số 5754 về việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Người dân, cơ quan, đơn vị có thể ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố Hà Nội qua các hình thức: Chuyển khoản về tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội – Quỹ "Vì người nghèo", số tài khoản: 3761.0.9057259.91046, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội; tài khoản: 1500201116868, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nội.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể ủng hộ trực tiếp tại bộ phận tài vụ, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (số 29 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm). Thời gian tiếp nhận ủng hộ trước ngày 30/10/2025.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết theo kế hoạch, chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tại chương trình, Ban Tổ chức sẽ phát động phong trào ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; trao 110 xe máy điện, 110 căn nhà Đại đoàn kết cùng nhiều hỗ trợ sinh kế như bò sinh sản, máy khâu... với tổng nguồn lực dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố sẽ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia ủng hộ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông tin, sau hơn 4 năm Hà Nội triển khai Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô” đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, không phát sinh hộ nghèo mới. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,54%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,25%. Có 5.099 căn nhà được hỗ trợ xây, sửa cho hộ nghèo, cận nghèo; 8.988 hộ được hỗ trợ sinh kế; 31.697 học sinh nghèo được hỗ trợ học tập; 8.434 người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí; 225.000 suất quà trị giá gần 118 tỷ đồng trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Hơn 1.300 tỷ đồng được vận động, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 7,546 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, chương trình đã tạo nền tảng an sinh vững chắc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, lan tỏa tinh thần nhân văn, đoàn kết và trách nhiệm trong toàn xã hội – khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025.

Theo đó, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới diễn ra từ ngày 17/10/2025 đến ngày 18/11/2025.

Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ, động viên, chăm lo cho người nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo, đồng bào khu vực biên giới còn nhiều khó khăn… vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.