Thứ Tư, 29/10/2025

Dân sinh

Hà Nội kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025

Phúc Minh

29/10/2025, 10:15

Thành phố Hà Nội kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công văn số 5754 về việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Người dân, cơ quan, đơn vị có thể ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố Hà Nội qua các hình thức: Chuyển khoản về tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội – Quỹ "Vì người nghèo", số tài khoản: 3761.0.9057259.91046, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội; tài khoản: 1500201116868, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nội.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể ủng hộ trực tiếp tại bộ phận tài vụ, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (số 29 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm). Thời gian tiếp nhận ủng hộ trước ngày 30/10/2025.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết theo kế hoạch, chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tại chương trình, Ban Tổ chức sẽ phát động phong trào ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; trao 110 xe máy điện, 110 căn nhà Đại đoàn kết cùng nhiều hỗ trợ sinh kế như bò sinh sản, máy khâu... với tổng nguồn lực dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố sẽ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia ủng hộ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông tin, sau hơn 4 năm Hà Nội triển khai Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô” đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, không phát sinh hộ nghèo mới. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,54%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,25%. Có 5.099 căn nhà được hỗ trợ xây, sửa cho hộ nghèo, cận nghèo; 8.988 hộ được hỗ trợ sinh kế; 31.697 học sinh nghèo được hỗ trợ học tập; 8.434 người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí; 225.000 suất quà trị giá gần 118 tỷ đồng trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Hơn 1.300 tỷ đồng được vận động, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 7,546 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, chương trình đã tạo nền tảng an sinh vững chắc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, lan tỏa tinh thần nhân văn, đoàn kết và trách nhiệm trong toàn xã hội – khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025.

Theo đó, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới diễn ra từ ngày 17/10/2025 đến ngày 18/11/2025.

Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ, động viên, chăm lo cho người nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo, đồng bào khu vực biên giới còn nhiều khó khăn… vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phân quyền cho chính quyền cấp xã: Tăng hiệu lực trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

07:00, 05/08/2025

Phân quyền cho chính quyền cấp xã: Tăng hiệu lực trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Để giảm nghèo bền vững, cần quan tâm đến sinh kế, nâng cao thu nhập và năng lực cho người dân

12:14, 29/07/2025

Để giảm nghèo bền vững, cần quan tâm đến sinh kế, nâng cao thu nhập và năng lực cho người dân

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

16:14, 21/07/2025

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

giảm nghèo Hà Nội hộ nghèo quỹ vì người nghèo

Đọc thêm

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ…

Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên kết nối 2 thành phố Huế - Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng...

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông – xây dựng khẩn trương nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân...

