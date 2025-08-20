Thứ Tư, 20/08/2025

Dân sinh

Hà Nội: Mại dâm, ma túy “núp bóng” karaoke diễn biến phức tạp

Nhật Dương

20/08/2025, 10:41

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuy nhiên các vi phạm pháp luật về ma túy, mại dâm núp bóng trong các cơ sở kinh doanh có diễn biến phức tạp...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu vi phạm liên quan đến ma tuý trên địa bàn và đã phát hiện nhiều vi phạm.

Điển hình trong đó là vi phạm của các cơ sở kinh doanh tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (nay thuộc xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện quán Karaoke Sao Băng có 11/23 trường hợp dương tính với chất ma tuý; quán Karaoke KTV có 7/12 trường hợp dương tính với chất ma tuý.

Qua công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố, nhiều cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nói riêng đã được xây dựng và hoạt động trên đất chưa đảm bảo cho việc xây dựng công trình và kinh doanh (đất nông nghiệp, đất giáo dục...).

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện việc quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn và có các biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự.

Sở Y tế được giao tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết xử lý đối với các cơ sở vi phạm.

Đồng thời, kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm bị xử phạt nhiều lần, đóng cửa, ngừng hoạt động đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đối với các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và các cơ sở khám chữa bệnh có cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ (bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa...).

Sở Y tế cũng phối hợp với Công an thành phố trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh xoa bóp, spa và các loại hình khác nhưng có dấu hiệu hoạt động trá hình, nhằm thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh trái quy định hoặc các tệ nạn xã hội tại cơ sở.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định chặt chẽ khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật.

Sở Công thương phối hợp với Công an thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh khí; kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kiểm tra 2.000 cơ sở dịch vụ dễ phát sinh hoạt động mại dâm trong năm 2025

Kiểm tra 2.000 cơ sở dịch vụ dễ phát sinh hoạt động mại dâm trong năm 2025

Sẽ triệt xóa 3 "điểm nóng" về mại dâm tại Hà Nội trong năm 2024

Sẽ triệt xóa 3 "điểm nóng" về mại dâm tại Hà Nội trong năm 2024

Hà Nội sẽ kiểm tra 2.400 cơ sở dịch vụ dễ phát sinh hoạt động mại dâm

Hà Nội sẽ kiểm tra 2.400 cơ sở dịch vụ dễ phát sinh hoạt động mại dâm

