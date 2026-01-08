Giải mã những dấu ấn định danh di sản của Elyse Island tại đảo Đại Phước

Tại đảo ngọc Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Elyse Island thuộc Legacy Collection của Nam Long hiện diện như một biểu tượng cho chuẩn mực sống tinh hoa mới, nơi mỗi dinh thự ẩn mình giữa thiên nhiên nguyên bản và con người sống hài hòa với dòng chảy thuần khiết của đất trời.

Song hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của nền kinh tế và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp thượng lưu Việt Nam, Nam Long đã viết tiếp chương mới trong hành trình kiến tạo trải nghiệm sống đẳng cấp với dòng sản phẩm Legacy Collection.

Báo cáo Thịnh vượng 2025 từ Knight Frank ghi nhận Việt Nam hiện có hơn 5000 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á và chiếm khoảng 0,2% quy mô siêu giàu toàn cầu. Trong đó, gần 80% khối tài sản trị giá 600 tỷ USD mà nhóm này nắm giữ được phân bổ vào bất động sản cao cấp.

Là dự án thứ hai thuộc bộ sưu tâp bất động sản cao cấp nhất Legacy Collection của Nam Long, đô thị đảo Elyse Island đã trở thành tâm điểm thu hút giới siêu giàu ngay khi vừa ra mắt bởi bộ tứ giá trị độc bản xứng tầm di sản sống.

SỰ RIÊNG TƯ - KHỞI NGUỒN CHO NHỮNG ĐẶC QUYỀN TINH TUYỂN

Dấu ấn đầu tiên tạo nên giá trị di sản chính là sự riêng tư tuyệt đối nhờ hệ thống “lá chắn thiên nhiên”. Elyse Island tọa lạc trên đảo tự nhiên giữa sông Đồng Nai, mang đến đặc quyền “ngắt kết nối” thực thụ với cuộc sống bề bộn bên ngoài. Nghi thức chuyển đổi tâm trạng diễn ra ngay khoảnh khắc chủ nhân băng qua cây cầu lên đảo hay thư thả trên du thuyền về nhà, mọi áp lực từ chốn thương trường được rũ bỏ để nhường chỗ cho sự tĩnh tại.

Cư dân được tận hưởng nhịp sống an nhiên giữa môi trường sống "tinh khiết" đúng nghĩa.

Riêng tư nhưng không cách biệt, Elyse Island kết nối giao thông thuận tiện nhờ mạng lưới hạ tầng kết nối trọng điểm cả đường không - bộ - thủy. Dự án trải dài 1,5km đường bờ sông với 3 bến du thuyền dành riêng cho cư dân, nằm gần các trục giao thông huyết mạch như sân bay quốc tế Long Thành, Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch và cao tốc Bến Lức - Long Thành, cư dân chỉ mất hơn 20 phút để di chuyển đến trung tâm TP.HCM hay kết nối thẳng đến cửa ngõ hàng không quốc tế.

Sức mạnh kết nối chính là ưu tiên hàng đầu của giới tinh hoa về một tài sản có giá trị lớn và khả năng tối ưu hóa thời gian di chuyển.

ĐỊA THẾ VƯỢNG KHÍ GIAO HÒA CÙNG THIÊN NHIÊN NGUYÊN BẢN

Với giới tinh hoa Á Đông, địa thế phong thủy luôn là yếu tố tiên quyết khi lựa chọn an cư. Elyse Island sở hữu thế thủy bao hiếm có với hình dáng như một giọt nước nổi trên mặt sông Đồng Nai. Thế đất thủy tụ, giúp tích tụ vượng khí và mang lại sự bình an bền vững cho gia chủ.

Bên cạnh đó, dự án thiết lập một “tiểu vùng khí hậu” riêng biệt nhờ địa thế đảo tự nhiên và thiết kế ưa sinh học (Biophilic Design). Dòng chảy liên tục của sông Đồng Nai đóng vai trò như một cỗ máy điều hòa không khí khổng lồ, giúp giảm nhiệt độ bề mặt đảo xuống 2-3 độ C so với đất liền. Kiến trúc mái vòm Địa Trung Hải kết hợp cùng vật liệu tự nhiên kết nối liền mạch không gian sống và thiên nhiên bên ngoài. Đây chính là lối kiến trúc “chữa lành”, góp phần tái tạo nội lực và nuôi dưỡng sự tự tại cho các gia chủ.

Hệ thực vật bản địa tao nên một tầng xanh sinh thái giúp tái tạo sức khoẻ và năng lượng tinh thần cho gia chủ.

HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ ĐẢO TÍCH HỢP CHUẨN RESORT

Sự kín đáo của dòng sản phẩm Legacy Collection không đồng nghĩa với sự tách biệt, mà trái lại, mỗi dinh thự tại Elyse Island là một phần của hệ sinh thái toàn diện được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp cao cấp. Trên quy mô 45ha, mọi nhu cầu từ làm việc, học tập đến mua sắm và chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng ngay trong nội khu đô thị đảo, đảm bảo sự thuận tiện tối đa mà vẫn giữ trọn sự riêng tư tuyệt đối cho cư dân.

Điểm nhấn đắt giá nhất chính là Elyse Marina Club bên sông với quy mô lên tới 8ha. Được đầu tư theo tiêu chuẩn resort cao cấp, câu lạc bộ này sở hữu tầm nhìn hướng ra bến du thuyền sang trọng, tích hợp cụm sân thể thao ngoài trời, hồ bơi phong cách nghỉ dưỡng và hệ thống nhà hàng ẩm thực tinh tế. Đặc biệt, tổ hợp Onsen và Ganbanyoku (liệu pháp tắm đá nóng) độc đáo từ Nhật Bản được xây dựng để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cư dân, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày tại gia.

Elyse Island với 3 bến đỗ du thuyền không chỉ thuận tiện cho việc dịch chuyển mà còn là dấu ấn khẳng định phong cách sống của những chủ nhân tinh hoa.

GIÁ TRỊ KẾ THỪA CHO THẾ HỆ TINH HOA TIẾP NỐI

Dấu ấn cuối cùng và quan trọng nhất của Elyse Island và dòng Legacy Collection là giá trị kế thừa. Không chỉ xây nhà, Nam Long còn cung cấp nền tảng vững chãi cho những gia tộc hưng thịnh bằng sự giao thoa hài hòa giữa tài sản hữu hình và giá trị vô hình.

Sự hữu hạn của quỹ đất đảo tự nhiên và lối quy hoạch vị nhân sinh chính là yếu tố tiên quyết tạo nên giá trị độc bản cho mỗi dinh thự tại Elyse Island. Vượt trên những mét vuông diện tích, yếu tố “di sản” tại đây còn được định danh bằng một cộng đồng chủ nhân đồng điệu, nơi văn hóa gia đình và môi trường sống văn minh trở thành “vốn liếng” quý giá nhất để trao truyền cho thế hệ tương lai.

Đặc biệt, sức sống của “di sản” ấy còn được bảo chứng bởi cam kết pháp lý minh bạch cùng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp chuẩn resort, đảm bảo tài sản luôn được gìn giữ ở trạng thái tốt nhất, tiếp nối trọn vẹn qua nhiều thế hệ.

Có thể thấy, tại Elyse Island, bốn dấu ấn độc bản của dòng Legacy Collection đang tôn vinh những giá trị sống vô giá và bền bỉ theo thời gian. Di sản nơi đây lắng đọng trong nếp sống tĩnh tại, nơi mỗi ngôi nhà là bến đỗ bình yên để tình thân và sự thịnh vượng được gìn giữ vẹn nguyên giữa lòng đảo ngọc.